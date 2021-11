HORÓSCOPO PARA NOVIEMBRE 2021

En este mes de noviembre de 2021, el día 4 estará la luna nueva en Escorpio: esto simboliza tanto la transformación como el deseo, el instinto y el misterio. Esta luna nueva animará a algunos a liberarse de una relación tóxica. Y En términos generales, dará la fuerza y la ambición necesaria para romper con el pasado.

ARIES:

Amor: para el amor Aries, es una persona que lo siente tanto con el cuerpo como con el alma. Esto es algo que los caracteriza en todo momento. En este mes lo mejor es valorar la soledad para encontrarse a sí mismo. No tengas miedo a este proceso, puede ser uno de los mejores de tu vida. De ahora en adelante valórate más.

Salud: en cuestiones de salud estás bastante bien. Pero necesitarás darle importancia a algunos malestares debido al estrés. Tendrás alguna molestia que tiene que ver con las articulaciones que te puede afectar. Esto es algo que se puede prevenir a tiempo. Haz una consulta con un profesional.

Trabajo: para los temas del trabajo viene bastante bien en este mes. Puede que en el pasado tu situación relacionada con este tema no haya sido la más satisfactoria. Este tipo de cosas suelen suceder. Pero puede cambiarlo. No seas parte del problema, en este punto necesitas ser parte de la solución. Mientras más abogues más accesible serás.

TAURO:

Amor: Tauro, eres un signo con mucha intensidad. Pero lo que puedo percibir es que, a decir verdad, eres una persona fuerte en cuanto a estos temas. En ciertas ocasiones tu mente te juega algunas malas pasadas. Esto es lo que hace que tengas muchísimos celos la mayor parte del tiempo. Esto a veces te hace mucho daño y también a la otra persona. Lo mejor es que dejes esto a un lado.

Salud: en este mes tu salud puede que tenga algunas altas y bajas. Lo mejor será que te hagas un control médico. Y te alejes de lugares en los que te puedas contagiar de algo. Tus defensas para este mes no serán las mejores. Por lo cual deberás tener precaución. Así que cuídate lo más que puedas.

Trabajo: en algunas ocasiones eres una persona que deja que todo fluya. Pero lo mejor en cuestiones de trabajo es asumir un protagonismo. No siempre se puede tener una mirada tranquila y relajada. Lo mejor será en todo momento tener una vista ágil para tratar algunos problemas que se presentarán. No es momento de dejar las cosas para mañana debes ponerte firme en resolver ciertos temas.

GEMINIS:

Amor: eres una persona que necesita bastante amor. Y en este mes te darás cuenta que necesitas a una persona que sienta lo mismo en lo referente a este tema. No intentes ser tan rígido con lo que quieres. Ceder un poco en este tipo de cosas es necesario. No tengas miedo, alguien vendrá a tu vida muy pronto si es que estás solo. Y esa persona te permitirá ser muy feliz.

Salud: en cuestiones de salud eres una persona que no siempre está del todo bien. Y esto de verdad es un problema que viene desde hace algún tiempo. Lo que sucede es que no siempre prestas la atención que se merece. Por ello es que tienes constantes recaídas. Lo que necesitas es prestarle más tiempo a esto. Busca un especialista cuanto antes.

Trabajo: cada vez las cosas van mejor en tu trabajo. Y esto tiene que ver con que has podido generar un ambiente de cordialidad que era muy necesario. De ahora en adelante busca la manera de hacer asociaciones. Nunca desmayes, hay personas que te están observando y esperan.

CÁNCER:

Amor: en relación al amor eres una persona compleja. La mayor parte del tiempo te niegas a avanzar. No siempre tienes el ánimo para darlo todo por una persona. Y esto es bastante válido. Pero lo mejor es que busques una manera de darlo todo. El amor es algo de dar y recibir. Y si quieres recibir cosas buenas, lo mejor es que también las des.

Salud: la salud en ustedes en este mes es una de las mejores que puede haber. En el pasado has tenido altas y bajas, que a decir verdad son bastante normales. Pero lo que necesitas ahora es un poco de calma. El estrés es lo que te puede hacer recaer. En tus manos está la posibilidad de que todo sea más fácil.

Trabajo: el trabajo es una cosa muy importante para ustedes. Y en este mes te enfocarías muchísimo más en cuanto a este tema. Pero debes preguntarte si realmente es tan importante trabajar tanto. Cuál es tu finalidad. Si la encuentras puedes continuar, pero no puedes hacer las cosas por hacerlas. Lo mejor es tratar cada aspecto de tu vida sin dejar nada suelto.

LEO:

Amor: eres una persona muy segura. Esto es lo que te hará mejor. Nunca debes perderlo. Pero en ciertas ocasiones puedes parecer un poco prepotente. Así que es algo que quizá tengas que cambiar. En el amor no hay una persona mejor que otra. Los dos están allí para dar lo mejor de cada uno.

Salud: en cuestiones de salud en este mes debes poner atención a tu cabeza. Hay ciertos dolores que pueden iniciar allí y te van a dar ciertas señales. Lo mejor es que le presten muchísima atención. No podrás hacer que no pase nada. A decir verdad, es necesario tener en cuenta que la relajación es importante en estos momentos.

Trabajo: en ocasiones te niegas rotundamente a ceder el poder. En este punto de la vida en el cual es necesario darles oportunidades a las demás personas, ellos también las merecen. Por ello es que no puedes ser el único que tenga la voz de mando. Hay muchas personas que te pueden ayudar muchísimo en cuanto a estos temas.

VIRGO:

Amor: eres uno de esos signos que tiene muy buenos sentimientos. Y esto te permite ser muy solidario con otras personas que se cruzan en tu camino. Pero en ocasiones no es la mejor opción porque hay muchas personas que no valoran lo que das. Por ello es que el amor para ti en estos momentos no es una opción. Busca en la soledad lo que te puede hacer falta y el amor ya llegará más adelante.

Salud: eres una persona con una salud que a veces te sientes bien y otras no. En este mes puede que te encuentres con los ánimos un poco flojos. Hay ciertas cosas que van a suceder y tendrás que resolver y eso te tendrá un poco en tensión.

Trabajo: en ocasiones eres un poco taciturno en el trabajo. Esto es algo que las personas perciben en ciertos momentos. Y también se dan cuenta de todo esto. Por ello es que no estás dando todo como realmente deberías. Necesitas prestarle más atención a todo lo que tiene que ver con el trabajo.

LIBRA:

Amor: en el amor, eres uno de esos signos que da muchas libertades. Y puede que esto se confunda con libertinaje. Puedes estar muy relajado la mayor parte del tiempo, pero te das cuenta de todo. Entonces busca la forma de hacer las cosas de una manera más tranquila. No te vayas de buenas a primeras en hacer las cosas por impulsos.

Salud: en cuestiones de salud, tiene bastante fuerza. No eres alguien que se deja caer con facilidad. Esto es algo que es bastante importante y debes mantener. Pero no por eso debes descuidarlo.

Trabajo: en cuestiones de trabajo eres una persona que sabe bastante bien lo que quiere. Necesitas darle un poco de atención y todo irá bien, pero para eso tendrás que tener estrategias más claras. Un plan de acción en este punto es lo que te llevará al éxito. No puedes actuar de una forma impulsiva. Los impulsos en tu caso te llevarán al fracaso.

ESCORPIO:

Amor: en cuestiones de amor, Escorpio, eres muy pasional. Y a veces pones tu relación como algo muy importante. Y en algunas ocasiones necesitas ser mucho más perspicaz. No dejes que te cuenten una historia que sabes que no es real. Lo mejor es que busques a una persona que tenga la confianza para hablar, así estarás más tranquilo.

Salud: en cuestiones de salud eres una persona que no se cuida del todo. Esto es lo que te puede llevar a tener situaciones de salud complejas. Recuerda que los años no pasan en vano y lo mejor es dar importancia a esto. Cuida mucho tu alimentación. Recuerda que somos lo que comemos, así que préstale atención.

Trabajo: en cuanto a trabajo eres una persona que quiere muchas cosas. Pero en este punto es correcto preguntarse si has trabajado lo suficiente por todo lo que quieres. Si la respuesta es que no, lo que necesitas hacer es trabajar muchísimo más. Esto es lo único que te asegurará el éxito que tanto quieres.

SAGITARIO:

Amor: Sagitario, en el amor parece muy dependiente. No siempre se puede ser de esta manera. Lo que necesitas es amarte un poco más a vos mismo y cuando lo logres es que podrás amar a los demás. En líneas generales eres una persona que puede hacerlo sin problemas. Solo que necesitarás ponerlo en práctica pronto.

Salud: en cuestiones de salud tienes que estar muy atento a tu sistema respiratorio. Consulta a un profesional si es necesario. No esperes que termine siendo un problema para atenderlo. Lo mejor es que lo hagas cuanto antes.

Trabajo: tienes que buscar el tiempo entre cada una de tus actividades. No siempre tendrás que estar trabajando todo el día. A decir verdad, no es del todo sano. Te estás perdiendo de cosas buenas de la vida. En este punto busca cosas que te conecten a tu ser.

CAPRICORNIO:

Amor: Capricornio, en cuestiones de amor eres una persona que tiene bastante en claro lo que tiene y quiere. Nunca te vas por las ramas en este tipo de temas. Cuando te gusta una persona buscas la manera de abordarla al instante, no tienes medias tintas. Nunca cambies esto, y en este mes te servirá de mucho, viene una persona importante para tu vida.

Salud: en cuestiones de salud hay algo que está en tu estómago que puede comenzar a molestar. Esto es un padecimiento que tienen algunas personas de tu familia. Que a ti te parecía muy ajeno, pero la verdad es que debes darle importancia.

Trabajo: en el trabajo siempre busca darlo todo. Y a decir verdad esto es algo que te llevará muy lejos. Pero en este punto necesitas buscar otros aires. En este momento busca lo mejor que te convenga. Si te quedas donde estas piénsalo si te conviene. Pregúntate si es lo que realmente quieres.

ACUARIO:

Amor: Acuario, eres un signo con bastante amor para dar. Esto es algo que en ningún momento de tu vida debes cambiar. Eres una de esas personas que puede dar a todo el mundo comprensión y apoyo moral. Pero en ciertas ocasiones se confunden un poco las personas. Así que lo mejor es buscar la manera de dosificar un poco todo esto.

Salud: cada cuerpo es un templo. Y en este caso tiene que ser protegido por las personas. En este punto, necesitarás prestar muchísima atención a tu salud. Puede que un padecimiento nuevo relacionado con tu vista aparezca este mes. Esto es algo que te puede afectar en diferentes áreas. Pero lo mejor es prevenir que lamentar.

Trabajo: en cuestiones de trabajo necesitarás en todo momento buscar la forma de hacer lo que te gusta. En este punto lo que estás haciendo no te llena del todo. Y por ello es que no estás cómodo. Tal vez deberías buscar otros aires. No es malo abandonar si es bajo estos términos.

PISCIS:

Amor: para todo lo que tiene que ver con el amor eres una persona decidida. Esto es lo que te ha llevado a tener relaciones buenas y malas. Lo mejor para ti en este caso será llevar a cabo una búsqueda de personas que se parezcan a ti. En este punto es lo que te puede asegurar el éxito en relación al amor. No tengas miedo a equivocarte.

Salud: tu salud en este mes pinta bastante bien. Al principio parecerá que vas a tener uno que otro padecimiento, pero no tiene por qué ser así. Lo mejor en este caso será buscar la manera de darle una solución con una consulta con un profesional.

Trabajo: en el trabajo sueles ser una persona un poco rígida. Aunque esta sea tu forma de ser no en todos los casos es la correcta. En algunas ocasiones lo mejor es flexibilizarse. Así llegas más a las personas y te permites tener una mejor relación. Esto asegurará tu permanencia en este trabajo. Que la verdad lo necesitas mucho.

Por [email protected]