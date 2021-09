Carlos Melconian: «Este es un gobierno que empieza a durar, no hay espacio para un golpe de timón»

El economista, ex Presidente del Banco Nación aseguró que si el gobierno utiliza el recurso de la emisión para evitar una derrota electoral en las generales el camino será de mayor inflación.

Jujuy al día® – El economista Carlos Melconian habló luego de la derrota electoral del gobierno nacional en las PASO. En medio de las primeras reacciones de los mercados o lo ocurrido en las urnas, se refirió a la posibilidad de que el gobierno comience a inyectar pesos en la economía para revertir la situación.

«Si ese camino erróneo ocurre esto va a terminar ineludiblemente en más inflación. Este gobierno sufrió 4% mensual en los primeros meses del año como consecuencia de la emisión del año pasado. Si se vuelve loco ahora ineludiblemente vamos camino a una inflación superior al que traemos. Te podés quedar sin el plan y sin la torta, porque guarda, que te puedo agarrar el pan dulce y no te voto igual», expresó el economista en diálogo con Radio Mitre.

Sobre el resultado de las Primarias, aseguró: «Acá ha habido un fenómeno rompe grieta». «Podemos estar en la puerta de la antigrieta. Es como dijo el presidente anoche, algo mal habrán hecho. Para lo que Argentina necesita hay que pegar un giro, un cambio de régimen. No lo va a hacer este gobierno».

Aparecieron estos dos años todo un conjunto de personas que no pueden manejar un kiosco y una calesita. Hay gobiernos que vos empezás a percibir que son irremontables en términos de golpe de timón y empieza un período de durar. No hay espacio para un golpe de timón. Un cachetazo como el de ayer no hay».

En relación a los mercados, concluyó: «No queremos borrachos. La Argentina tiene un quilombo grande y se sale paso a paso con bases sólidas. De esta joda del hot money y el 18% de las acciones no. Que los activos de la Argentina se recuperen sostenidamente con programa en un lapso de 10 años. No todos estos loquitos que timbean en la Argentina y se van. Tampoco estamos para 1500 de riesgo – en referencia al Riesgo País-. Es muy bueno el día de ayer en todo sentido».

«La sociedad argentina ayer dijo «no me mientan más», díganme la verdad. Es muy importante ver qué hacemos los argentinos en los próximos dos años. Los únicos que están excluidos son los extremos. Ni hay lugar para halcones ni para Venezuela», concluyó.