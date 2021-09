Jujuy: el Covid votó en las PASO

Jujuy al día® – Este domingo, a partir de las 8 de la mañana, se abrieron las urnas de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Argentina, cuya edición 2021 pasará a la historia como la primera votación nacional bajo la pandemia del coronavirus. Este suceso no pasó desapercibido en Jujuy, donde un influencer resaltó la presencia del virus en el país acudiendo a su mesa vestido de coronavirus.

El influencer conocido como El Bicho Jujeño causó revuelo en las redes cuando publicó su foto al momento de depositar su sobre, vestido con un típico poncho argentino y un casco que emula la forma del conocido Covid-19. El joven habría decidido ir disfrazado a las urnas a partir de una encuesta de Instagram realizada horas antes en sus historias.

«Qué dicen si mañana voy a votar con la máscara del Bicho? ¿Quién me segundea?«, preguntó el influencer a sus más de 5 mil seguidores. Con un 91% por ciento de votos a favor, esta mañana se calzó el poncho y la máscara para salir a entretener a los votantes jujeños. «Estoy muy decepcionado porque no encontré el voto para que me gobiernes vos «, redactó debajo de la foto viral.

La imagen capturó el efecto que tuvo la peculiar elección de atuendo sobre las autoridades de mesa, que no lograron disimular su risa ante la bizarra imagen. La reacción fue replicada en las redes sociales, con decenas de comentarios en la publicación de Instagram a favor de la actitud del influencer: «¿Ese es tu ídolo? Porque el mío sí«, «Genio«, «Buena Bichito» y «Un crack el fiscal«, entre otros.

El momento tuvo tal impacto que llegó a Twitter, donde los internautas también celebraron el inusual disfraz: «Mejor país del mundo«, «Más que Coronavirus, parece Mike Wazowski con rulos«, «Ay es como un covid gaucho mike wazousky, me fascina» y «La gente votando en tono con la campaña (?)«, fueron algunos de los tuits en referencia al disfraz del Bicho.