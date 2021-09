«Me hace bien»: reconocer factores protectores, fundamental en la prevención del suicidio

Desde el 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y por espacio de un mes, se reforzarán acciones de participación para el cuidado de la salud mental.

Jujuy al día® – “Frente a la problemática del suicidio que nos atraviesa a todos, se avanza con un trabajo interministerial permanente, con el apoyo de ONG´s, fundaciones y asociaciones que abordan el bienestar integral”, explicó la Directora Provincial de Salud Mental, Carolina Juárez.

Previo al Día Mundial de la Prevención del Suicidio que se conmemora cada 10 de septiembre, Juárez sostuvo que “desde la perspectiva de la salud mental trascendiendo la patología o el diagnóstico, se han unido fuerzas en pos de la prevención del suicidio, en especial mientras persiste la situación de pandemia”.

“Desde el Ministerio de Salud de Jujuy trabajamos durante todo 2020, logrando aunar datos actualizados que nos indican la eficacia de los factores protectores para las personas de todas las edades y la importancia de fortalecer estos factores tanto de manera individual como en lo comunitario”, agregó Juárez, resaltando que “en este mismo periodo, coincidiendo con las etapas de restricciones estrictas, se registró disminución de la tasa de suicidio en la franja etaria que comprende a niñas, niños y adolescentes, lo que nos plantea hipótesis que se encuentran en análisis respecto a pensar y repensar el ámbito educativo, la posibilidad de situaciones de riesgo, la presencia extendida de los adultos en el hogar, los cuidados parentales correctos, el acompañamiento y la escucha”.

¿Qué son los factores protectores en salud mental?

“En este mes de la prevención del suicidio proponemos el trabajo con la consigna ´Me hace bien´, de modo de poder estar hacia un otro, poder contar con quien hablar, tener un espacio de contención o una actividad de la que uno se enamore, todo un abanico de acciones, actividades, momentos, experiencias que denominamos factores protectores”, indicó la especialista.

Asimismo, apuntó que “se trata de los recursos o condiciones de las personas ante situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional: la contención, la escucha, el acompañamiento, la posibilidad de engancharse con la vida permite continuar un pos de una salud mental amplia porque cuando uno se siente bien, cuando uno está bien tiene salud mental”.

Señales para atender

Los cambios abruptos siempre nos hablan y dan cuenta que algo no está bien en la otra persona, tanto la extrema tranquilidad como la sobreexaltación y son motivo para preguntar cómo estás, qué te está pasando y ofrecer ese espacio de escucha. ´Me hace bien´ implica poder estar predispuesto para el otro, ofrecer la escucha que le permita abrirse y prevenir cualquier situación de malestar emocional.

Estas señalas pueden observarse también en uno mismo y para ello es imprescindible escuchar las emociones, no ´patear´ lo que sentimos, reconocer la posibilidad de estar incómodo, de no estar a gusto, de no encontrar el sabor a los vínculos, al trabajo, al estudio o aquello que antes era bienestar, sabiendo que se puede pedir ayuda, incluso profesional sin que ello implique necesariamente el diagnóstico de una patología.

¿Dónde acudir?

El sistema público de salud dispone de múltiples alternativas para todo tipo de consultas sobre salud mental:

Call Center las 24 horas: 0800 888 4767

SAME 107 – Emergencias en Salud Mental las 24 horas

Guardia de Salud Mental las 24 horas, los 365 días del año en Hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá)

Guardia de Salud Mental del Hospital Pablo Soria

Todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS)

Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud 388 4245541- comitesuicidiojujuy@gmail.com

Servicio de Salud Digital: http://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ haciendo click en el botón “Salud Mental”

Fundación Vida 0 800 888 2558 – WhatsApp 388 4431224 – Facebook: C.A.S Centro de atención al suicida Jujuy

Asociación Civil Apostando a la Vida – Sede: Avenida 19 de Abril 943, San Salvador de Jujuy – Facebook: Asociación Civil Apostando a la Vida – Email: apostandoalavida@yahoo.com.ar

SAE – Servicio de Acompañamiento Escolar – Secretaría de Equidad Educativa – Avenida Santibáñez 1782- Celular 388 4580834 – Email- equipoprovsaejujuy@gmail.com y sae@aedjujuy.edu.ar – Facebook: Sae Jujuy Provincial

Secretaría de Derechos Humanos – Hipólito Irigoyen N° 636, San Salvador de Jujuy – Teléfono: 388 4235877- 388 54040927 – sdh@jujuy.gob.ar

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy – Teléfono: 0 800 4442010

Fundación Crear Vale la Pena – Teléfono: 549113211 – 2041 – Email – info@crearvalelapena.org.ar

Programa Cuidadores de la Casa Común de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy – Teléfono: 388 54570825 pastoraljujuy@gmail.com

Cronograma de actividades

En el marco de la campaña preventiva se realizarán múltiples actividades en toda la provincia con la intervención de los Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC), equipos de salud, hospitales de la red pública, establecimientos educativos, municipios y entidades privadas y de la sociedad civil.

Este viernes las propuestas tendrán lugar en La Quiaca, Perico, Calilegua, Libertador, Monterrico y Fraile Pintado.