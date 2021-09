Gerardo Morales: «Hay que hacerle entender al Gobierno que no hay plan y la gente no da más»

El gobernador jujeño lanzó un duro mensaje a la Casa Rosada: «Miren un poco más abajo y dejen de pelearse y de tener tantas diferencias a la hora de gobernar».

Jujuy al día® – El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, instó al electorado a «hacerle entender» al Gobierno que «no hay plan y la gente no da más», a la vez que remarcó que los legisladores de Juntos por el Cambio «van a alzar la voz» en el Congreso.

«Hace tiempo, en el año 2019, nos hicieron saber a Mauricio Macri y a Juntos por el Cambio que había cosas que estaban mal y que la gente tenía razón y no quería votar eso. Del mismo modo ahora hay que hacerle entender al Gobierno estas mismas cosas: que no hay plan, que la inflación no da para más y que la gente no da más. Y que miren un poco más abajo y dejen de pelearse y de tener tantas diferencias a la hora de gobernar», sostuvo el mandatario norteño.

Al encabezar el acto de cierre de campaña del Frente Cambia Jujuy, el referente de la UCR aseguró que los legisladores de ese espacio «van a alzar la voz, van a buscar equilibrio, van a defender a la provincia y van a representar un proyecto de dignidad para el pueblo jujeño, que es el proyecto de transformación que se ha puesto en marcha en la provincia».

«Hoy tenemos por delante un desafío muy importante que tiene que ver con la representación de Jujuy en el Congreso de la Nación en un contexto de país complicado», afirmó Morales junto al vicegobernador, Carlos Haquim. Y agregó: «Vemos un Gobierno nacional que no tiene pauta, no sabemos qué decisiones se toman. Esto no sólo complica la gestión de gobierno sino que impacta en la gente y, por eso, es importante tener en claro a qué vamos al Congreso. Vamos a cuidar Jujuy, a defender a Jujuy y por eso, como gobernador, necesito la mayor cantidad de diputados nacionales posible para que nos ayuden a luchar por la dignidad».

«Para que alcemos la voz, para que no discriminen a Jujuy y para lograr equilibrio en el Congreso Nacional: para hacerle saber al Gobierno nacional que hay cosas que están mal», insistió el gobernador, que estuvo acompañado en el acto por los precandidatos a diputados nacionales Gustavo Bouhid, Natalia Sarapura y Gaspar Santillán.