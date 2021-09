Alarmante: 32 varones, cuatro de ellos asesinados, fueron víctimas de violencia

De acuerdo a un relevamiento de la Fundación Ayudar y Crecer, diez hombres perdieron la vida en manos de mujeres en dos meses. “Hasta cuando el Estado va hacer oídos sordos”, afirmó el diputado Eduardo Cáceres, autor de la Ley Alejo.

Jujuy al día® – En los últimos treinta días, al menos 32 hombres fueron agredidos por sus parejas o ex parejas. Cuatro de ellos fueron asesinados, por lo que suman diez los varones que perdieron la vida en manos de mujeres en solo dos meses.

Las agresiones variaron entre golpes, amenazas, apuñalamientos, denuncias falsas, quemaduras, daños a sus objetos personales, entre otros. Distintas ONGs de todo el país reclaman que se trate el proyecto de Ley Alejo en el Congreso.

“Cada vez que vemos un hombre agredido por su actual o ex pareja nos preguntamos hasta cuando el Estado va hacer oídos sordos a darle contención a toda persona víctima de violencia más allá del género que tenga”, afirmó el diputado nacional Eduardo Cáceres, autor de la Ley Alejo, frente a la situación actual.

Más de ocho hombres por semana fueron agredidos en Argentina el mes de agosto, según lo que los medios locales del interior del país publicaron. Ese es el promedio que arrojó la investigación de la fundación “Ayudar y Crecer”, cuya misión es acercar a la sociedad programas de capacitación y de ayuda social. Vale destacar que como no existen estadísticas públicas -porque el Estado no contabiliza los casos de hombres víctimas de violencia por parte de sus parejas o ex- el informe fue realizado exclusivamente en base a los casos que tomaron estado público en medios de todo el país.

Los medios que registraron casos de violencia desde mujeres hacia los hombres fueron, en primer lugar, de Buenos Aires (10), en segundo lugar, Salta, Córdoba y Mendoza (3 casos cada una), le sigue San Juan, Misiones y Jujuy con 2 casos reportados por provincia y finalmente San Luis, Neuquén, Chubut, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes y Entre Ríos, con un caso cada una.

Por otro lado, hubo 8 provincias cuyos medios no declararon casos en julio, tales como Chaco, Río Negro, Tucumán, Catamarca, La Pampa, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego.Fuente