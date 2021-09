Este curso gratis de programación te permite ganar hasta $200.000 al mes

Respecto al área de la tecnología, Estados Unidos brinda una capacitación introductoria sobre Python de forma gratuita.

Jujuy al día® – Aquellos que en la actualidad no cuentan con conocimientos en lenguajes de programación y tecnología, no pueden ingresar al mercado IT. Sin embargo, Estados Unidos ofrece capacitación de manera gratuita, en uno de los sectores tecnológicos mejores pagos a nivel mundial.

Los profesionales recomiendan realizar cursos cortos y gratuitos, así como también es aconsejable que creen su propio portfolio de trabajos en Github, una herramienta para que los desarrolladores guarden sus propios códigos.

De esta manera, las personas podrán presentarle a una empresa sus creaciones y conseguir un puesto laboral con mayor facilidad.

Por otra parte, respecto a los lenguajes de programación, Python es la mejor opción. Con ella se podrá analizar datos, ciencia de datos, inteligencia artificial, entre otras. En esta línea, según indica el sitio web de sueldos, Glassdoor, un desarrollador Python recibe en promedio $110.000 en Argentina.

En dos extremos diferentes, un máximo sueldo superaría $200.000 mientras que el monto más bajo quedaría en $55.000.

En caso de que haya interés de formar parte del mundo de la tecnología y de querer acceder a este tipo de sueldo, está disponible Python de manera gratuita por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las más prestigiosas de Estados Unidos.

Se trata de un curso introductorio con conocimientos básicos, para que las personas puedan verificar si les gustaría o no dedicarse a programar.

¿Qué implica el curso de MIT?

Conocimiento y facilidad en las matemáticas. En caso contrario, se informa que deberán pasar más tiempo en la Universidad y dedicarle más esfuerzo a la capacitación digital

Se ofrecerá una introducción al pensamiento informático y a la ciencia de datos, una de las profesiones más demandadas en el mercado actual

Noción sobre el manejo de computación como la utilización de algoritmos simples o mismo probar y depurar códigos

Conocimiento en estructuras de datos

Para acceder de forma gratuita, tendrás que ingresar a la plataforma de aprendizaje virtual edX y seguir los pasos.