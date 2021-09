El mercado espera más inflación y proyecta un 48,4% para todo el año, según el sondeo del Banco Central

Para agosto, la mediana de las estimaciones del sondeo ubicó al Índice de Precios al Consumidor en 2,8% mensual.

Jujuy al día® – Los analistas consultados por el Banco Central esperan una mayor inflación para este año y estiman que llegará a 48,4%, mientras que proyectan un crecimiento del 7,2%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Para agosto, la mediana de las estimaciones del sondeo se ubicó en 2,8% mensual.

Así, a fines de agosto de 2021, las consultoras proyectaron una inflación minorista para 2021 de 48,4%, lo cual representa un avance de 0,2 por ciento respecto de la encuesta previa.

El informe recordó que, para julio de 2021, la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta previa del REM sugería una inflación de 3% mensual, al coincidir con el dato observado en dicho mes.

Quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 7,2%, lo que significa una suba de 0,4 puntos frente al relevamiento previo luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9% interanual.

«En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, la estimación para el segundo trimestre del año se corrigió levemente», sostuvo, e indicó que la contracción fue estimada en 1,6%, 0,1 puntos superior con relación con la encuesta previa.

A su vez, la estimación de crecimiento correspondiente al tercer trimestre del año se elevó en 0,8 puntos de 0,5% hasta 1,3%.

Para el cuarto trimestre, los participantes del REM sugirieron un crecimiento de 0,6%.

Además, para septiembre de 2021, quienes participan del REM pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 34,1% similar a la registrada en julio.

«Se evidencia una tendencia estable de las previsiones mensuales hasta fines de año, ascendiendo el nivel de la tasa hasta 34,5%», subrayó.

Dólar mayorista a $154,5 a fines de 2022

Con relación al tipo de cambio, las consultoras ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales y prevén que alcance $105,75 por dólar en diciembre 2021, con lo que contemplaron que se ubique en $154,5 por dólar a fines de 2022.

Por otra parte, la proyección para la desocupación abierta para el segundo trimestre de 2021 apuntó a 10,8% de la población económicamente activa.

«Para el tercer trimestre de 2021 la mediana de los pronósticos disminuye hasta 10,5%, valor que se mantendría en el último trimestre de 2021», indicó.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman que para 2021 ascenderían a US$ 69.385 millones, incrementándose en US$ 2.110 millones con relación al último REM y US$ 14.501 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

Respecto de las importaciones, estimó que en 2021 se ubicarían US$ 2.167 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 14.829 millones mayor al dato evidenciado en el último año.