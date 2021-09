Por Morales: Los radicales porteños de Adelante Ciudad cruzaron a Lousteau

Adelante Ciudad dio a conocer un comunicado criticando a Lousteau por sus dichos sobre Morales.

Jujuy al día® – Una nueva interna se desató en el radicalismo tras las críticas del senador nacional Martín Lousteau al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. «Cuando en el Congreso, el kirchnerismo llevó la quita de fondos a la Ciudad los representantes de Morales no se plantaron. Prefiere participar de las discusiones que le conviene y no de otras. Para construir el futuro, no hay que ser hipócrita. En La Pampa Morales apoya a los candidatos del Pro y no a los radicales”, dijo Lousteau.

Frente a esas declaraciones, los radicales porteños de Adelante Ciudad dieron a conocer un comunicado en el que defendieron a Morales y criticaron a Lousteau.

«Los Radicales de Adelante Ciudad queremos manifestar nuestro rechazo a las declaraciones vertidas por el senador Martín Lousteau referentes al gobernador Gerardo Morales, que reproducen distintos medios de comunicación en el día de hoy», manifestaron en el comunicado.

Y en otro tramo del mismo señalaron: «Estamos orgullosos como radicales de la gestión de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Combatió las peores prácticas autoritarias y mafiosas llevando la paz a la provincia. Impulsó políticas inéditas de desarrollo económico que, junto a importantes medidas en materia de salud y educación, permitirán a Jujuy ser un ejemplo para el resto del país».

El comunicado lleva las firmas de Luis Brandoni, Jesús Rodríguez, Ricardo Gil Lavedra, Adolfo Rubinstein, Facundo Suarez Lastra, Mónica Marquina, Martin Scotto, Ana Etchegaray, Galo Soler Illia, Ivana González, Emilio Cornaglia, Leticia Piris, Raul Martin, Paula Atlante, Andrés Borthagaray, María Eugenia Vinciguerra, Guillermo

Suárez, Sandra Tovorosky, Alejandro Sculco, Sebastián Katz, Quimey Lilio, entre otros.

La trayectoria del gobernador Morales dentro de la UCR merece ser considerada con el mayor de los respetos. En momentos muy críticos para el partido, cuando muchos dirigentes emigraban tentados por las sirenas kirchneristas, le cupo a él la conducción del partido y desde allí defender los principios y valores de la Unión Cívica Radical, evitando ser cooptado por el oficialismo de ese entonces. Siempre luchó bajo las banderas del radicalismo y lo sigue haciendo desde sus funciones actuales.

Desde Adelante Ciudad tenemos la vocación de contribuir a un radicalismo protagonista dentro de la coalición Juntos por el Cambio, para fortalecerlo y consolidarlo, como único camino para brindar a la Argentina la oportunidad de un cambio que la lleve a un destino de progreso e inclusión social.

Creemos firmemente que necesitamos un radicalismo abierto a la sociedad y que le de oportunidades a nuevas figuras para ensanchar el volumen electoral de nuestro partido, pero es necesario que las diferencias de opinión se diriman democráticamente en un marco de tolerancia y respeto. Las declaraciones del senador Losteau no contribuyen a ese propósito.