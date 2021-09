Giacoppo cruzó a Lousteau por sus declaraciones

Jujuy al día® – La senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo salió al cruce de las declaraciones de Martín Lousteau quien, en sus críticas al Gobernador Gerardo Morales señaló que «cuando en el Congreso, el kirchnerismo llevó la quita de fondos a la Ciudad los representantes de Morales no se plantaron. Prefiere participar de las discusiones que le conviene y no de otras».

Al respecto, señaló que «Lousteau, miente y, en una posición que atenta contra su propio partido, hace manifestaciones altisonantes que nos agravian y están alejadas de la realidad. Siempre, hemos votado para defender los intereses de nuestra provincia y de los jujeños. Fuimos elegidos para eso y honramos nuestro cargo y nuestra palabra».

«Puede avizorarse, que, al reincorporarse al radicalismo, Lousteau se ha olvidado de algunos principios del partido y él -cómo empleado de alguien más- trabajara para que, antes del 12 de septiembre, aparezca explotado el radicalismo en beneficio del PRO. Se muestra como ejecutor de un plan así. Nada es casual», agregó. «Desde el momento en que Gerardo Morales manifestó su voluntad de ser parte de la carrera presidencial para el 2023, han aparecido muchos ataques a su persona. No esperábamos que un integrante de la UCR fuera parte de eso. Pero Lousteau ha decidido hacerlo. Y, en lo que a nosotros corresponde, no lo vamos a permitir. No es posible que miremos hacia otro lado y que la campaña se convierta en una sucesión de ataques personales y que todo siga igual. Senador Lousteau, se ha equivocado. Y mucho. Esperamos, de manera urgente su retractación y pedido de disculpas. A nosotros, a Gerardo Morales y a todos los integrantes de la Unión Cívica Radical que defendemos, siempre los valores democráticos y el respeto hacia el otro”, concluyó Giacoppo.