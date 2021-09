La increíble historia de las tierras ancestrales que REMAX quiso vender en la Quebrada de Humahuaca

Jujuy al día® – Un aviso de REMAX, que el vendedor republicó en Mercado Libre, ofrecía a la venta 18.485 hectáreas de la Quebrada de Humahuaca por 15 millones de dólares. La Justicia intervino y el vendedor de la cadena de franquicias fue detenido. Las comunidades originarias cuentan la historia de quién puso a la venta las tierras

A principios de agosto, pueblos originarios de Jujuy detectaron un aviso de Remax que ofrecía vender 18.485 hectáreas de tierras de Huacalera en la Quebrada de Humahuaca. Siete comunidades pusieron el grito en el cielo y reclamaron su propiedad ancestral con un corte de ruta. La Justicia tomó cartas en el asunto y al vendedor de Remax se le dictó la prisión domiciliaria acusado de múltiples delitos. ¿Cuál es la verdadera historia de quienes quieren vender esas tierras?

Alrededor de 400 familias pertenecientes a las comunidades: Villa El Perchel, Quita Cara, La Huerta, Villa Las Rosas, El molino, Yacoraite y Angosto de Yacoraite se desesperaron al enterarse que Jorge Ignacio Villar, vendedor de Remax, ofrecía las tierras ancestrales que históricamente pertenecieron a la nación Coya. Villar que no es martillero, también publicó un aviso en Mercado Libre hace más de dos meses. En ambos pedía 15 millones de dólares, la zona incluye desde el Cerro Yacoraite, la Pollera de la Coya, el monolito que marca el Trópico de Capricornio, un yacimiento de cal y hasta el cerro Los Amarillos.

Remax bajo la lupa

La Justicia tomó cartas en el asunto y de oficio, el ayudante de Fiscal, Fernando Enrique Alancay, comenzó a recabar información sobre la venta de estas tierras reclamadas por las comunidades. La Justicia ordenó allanamientos y una detención. El vendedor de Remax, Jorge Ignacio Villar, se encuentra imputado en calidad de jefe de asociación ilícita, usurpación de título, estafa en grado de tentativa, administración fraudulenta y le siguen 17 imputados más. La empresa de bienes raíces RE/MAX que nació en Estados Unidos, llegó a la Argentina en 2005 y en 16 años abrió 144 franquicias en 42 localidades de más de 10 provincias esta bajo la mira. Tiene sólo 22 empleados. Cada franquiciado invierte entre 70.000 y 100.000 dólares y sus vendedores 65 dólares mensuales para poder ser parte de Remax y sus oficinas. Es cuestionada por martilleros y rematadores que fueron a la Justicia y ya les impidieron el ejercicio en 32 municipios bonaerenses.

Sebastián Sosa es el presidente de RE/MAX Argentina, ante el revuelo por la venta de las tierras dijo: “RE/MAX no es una empresa inmobiliaria, es una marca que la gente quiero en el frente de su inmobiliaria. Ofrecemos servicios complementarios. La publicación cumplió con todos los requerimientos de titularidad, pertenece a Monterrey Sociedad en comandita por acciones. No tenemos nada en contra de las comunidades. Cuando vi el corte, sentí un dejavu, ya había visto esta película con otros ingredientes. Vuelvo a ver persecución y agresión. El fiscal se excedió, debe haber recibido presión por parte de alguien. Son los colegios vamos a encontrar las huellas de los que nos vienen persiguiendo hace años. Fue un atropello al derecho de libertad de una persona por haber publicado un aviso. Quieren asustar a los que trabajan con nosotros”.

Comunidades originarias REMaX

Claudia Pérez y su madre Felipe Gérez cuentan como los que hoy quieren vender sus tierras esclavizaron a su familia

La gran pregunta es quién es Monterrey Sociedad en comandita por acciones. Claudia Pérez, vive en Huacalera, es integrante de la Comunidad de Mudana Cimarrones y abogada de los pueblos originarios. Contó a BAE Negocios la increíble historia de Monterrey: “Las comunidades tienen la carpeta técnica, son poseedores ancestrales, nunca discontinuaron la posesión a pesar que estaban inscriptos en inmuebles nunca fueron desalojados. Cuando vino el colonialismo a Monterrey les asignó tres zonas, dos fueron devueltas al estado provincial y estas 18.485 hectáreas no. La sociedad Monterrey llegó y esclavizó a mis abuelos. Les impusieron el apellido Cruz, mi abuela fue violada y esclavizada. Les cobraban por el agua de su propio territorio. Cuidaban ovejas de razas, cuando llegó Monterrey, si perdían una oveja tenían que pagar el precio que el ‘patrón’ les decía. Si valían $3 les cobrabran $9 para castigarlos”.

Cuando RE/MAX confirmó que Monterrey Sociedad en comandita por acciones es la propietaria registral, el dejavu fue para los integrantes de las siete comunidades. “La verdad es un sentimiento horrible, antes mis abuelos fueron esclavizados y ahora nosotros somos vendidos en los mismos territorios y por segunda vez, vamos a volver a ser esclavizados. No se entiende cómo avanzó el mundo y cómo el Estado a pesar de haber ratificado el convenio 169 y tener el artículo 75 de la Constitución donde reconoce la preexistencia de las comunidades no gestionó para registrar las tierras a nombre de las comunidades y siguen a nombre de los colonizadores. Algunos tenemos compra venta de esas parcelas, pero no todos. RE/MAX no puede poner a la venta tantos miles de hectáreas sin averiguar nada, merecen una pena ejemplificadora”.

Las 18. 485 hectáreas de la Quebrada de Humahuaca, incluyen a buena parte del pueblo de Huacalera ubicado a pocos minutos de Tilcara. Reconocido como territorio indígena, después de ser relevado por el Estado, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y protegido por la ley 21.160 ante cualquier intento de desalojo.

Primero fue bajado el aviso de RE/MAX, más tarde Mercado Libre decidió bajar la publicación ante las denuncias. Detectó que violó sus propias reglas al poner a la venta tierras que son Patrimonio Histórico. La historia de un aviso que puso bajo la lupa a varias empresas.

