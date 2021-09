Horóscopo para septiembre 2021

Marga

De todas formas, septiembre apunta a buenas perspectivas, al menos para fijar las bases de proyectos a futuro, que posiblemente cuando pase esta situación de incertidumbre van a dar grandes satisfacciones. Es un tiempo de sabiduría, que significa mantener la calma, aprender de los errores y tomar decisiones acertadas.

Es verdad que la situación humana en estos momentos que estamos viviendo, está un poco convulsa, pero los astros nos dan una oportunidad para mejorar. Dicen que del caos surgen las mejores oportunidades

ARIES:

Amor: En el amor vienen días tormentosos, es ahí donde la paciencia también jugará un rol importante en tu vida. No te desesperes, dale tiempo al tiempo.

Trabajo: siempre te muestras impulsiva, tienes una idea, y sin pensarlo, lo haces. Pero estás pasando por unos días de mayor reflexión, estás entendiendo que determinados actos tienen sus consecuencias, y que eso al final te termina afectando, para bien o para mal.

Salud: en cuanto a la salud eres un signo que en este mes se verá favorecido.

TAURO:

Amor: te cuesta pensar que las cosas cambian, sobre todo aquellas que para ti son sólidas, inquebrantables. Que aquello que creías que iba a ser para toda la vida, aquello que sientes seguro y fuerte, no podría romperse. Estás descubriendo que no es así, que todo puede tambalearse de un momento a otro por mucho que luches por ello. Esto debe ser un aprendizaje, pero también un saber relajarse ante los cambios. Aunque te guste mucho la estabilidad y seguridad de lo conocido, piensa que los cambios pueden ser para bien.

Trabajo: Empieza el mes de septiembre tranquila y abierta a nuevas ideas, y serás más flexible a las turbulencias que pueda haber. Estás cargada de energía, transita de esta forma que te ayudara a estar cómoda en concretar tus proyectos. Tú puedes, Tauro.

Salud: La energía positiva está de tu lado, aprovéchala.

GÉMINIS:

Amor: en este momento me parece que estás un poco cerrado a todo lo que tiene que ver con el amor y la vida en pareja. Si bien es cierto que eres una persona que tiene bien establecidas sus necesidades y que no siente que el amor en este momento pueda llegar a ser algo que necesita cubrir. Pero es válido darse una oportunidad.

Trabajo: Esta primera semana de septiembre estarás algo solicitado, estarás arriba la popularidad de los géminis, la gente te quiere a su alrededor, así que pon lo mejor de ti. Bienvenidos sean los planes y nueva gente por conocer, conexiones nuevas tendrás.

Salud: la salud para ti géminis viene en subidas y bajadas. Pero esto tiene que ver con que te descuidas muchísimo.

CÁNCER:

Amor: eres una persona decidida y cuando pones el ojo en una persona no hay nadie que te quite eso y esto te ha llevado a tener relaciones buenas, pero también en algunos casos has terminado teniendo algunas relaciones que no han terminado nada bien. En este momento vienen para ti las bondades del amor.

Trabajo: Tienes que plantearte en qué inviertes tus energías, no pierdas tiempo. Te encuentra planeando todos tus compromisos, organizándote, quieres empezar un curso, y perfeccionarte para mejorar tus ingresos.

Salud: tu salud es por lo general bastante estable. Lo que te puede llegar a afectar en este momento es algo del sistema respiratorio.

LEO:

Amor: lo primero que les digo es que en este año has pasado por muchas cosas en el amor, estas en un escenario totalmente diferente, nuevas personas a tu alrededor, pero el mayor cambio está en ustedes mismo. Son otra persona, más sabía, con más experiencia en lo afectivo, las cosas más claras, y una de ellas es que ahora ustedes están primeros.

Trabajo: en cuestiones de trabajo parece que te has olvidado de los procesos y solo te centras en la estructura. Dedícate a buscar proyectos que te animen a desarrollar y así tener ganancias a futuro.

Salud: para ustedes la salud es bastante importante. En ciertas ocasiones puedes percibir que te preocupas demasiado. Necesitas encontrar un punto medio y darte algunos gustos en ciertas ocasiones.

VIRGO:

Amor: hay una persona muy importante que vendrá a ser parte importante en tu camino, pero hay algo que veo y que es muy peculiar, precisamente porque a esta persona ya la conoces. No es precisamente tu amigo ni nada por el estilo, pero te has cruzado con esta persona en varias ocasiones.

Trabajo: Has llegado a un punto alto en este momento en lo laboral. Ya lo que sigue es crecer más en otros ámbitos, pero en el contexto que te manejas no será así. Lo mejor será tomar una decisión muy pronto.

Salud: eres uno de esos signos que tiene buena salud. Pero en este mes parece que se verá un poco afectada por agentes externos. Quizá un poco de resfriado, pero nada grave.

LIBRA:

Amor: estás en un momento de aprendizaje importante. Las cosas que te han ido sucediendo estos días te están abriendo los ojos. No puedes cambiar a las personas, no puedes hacer que cada una de tus relaciones funcione a tu gusto. Y eso te lleva a una segunda idea, los otros tampoco pueden cambiarte, tu personalidad, tu manera de ser no es variable, que nadie te haga creer lo contrario.

Trabajo: no todo el día puedes estar pensando en el trabajo. En cada momento del día hay oportunidades de hacer cosas diferentes. Por ello es que necesitarás comenzar a hacer cosas que te alejen de la rutina.

Salud: la salud es importante libra, pero parece que no le prestas la atención que se merece. A decir verdad, esto no es un juego.

ESCORPIO:

Amor: el amor para vos es una de las cosas que más abunda porque en tu corazón hay muchísimo amor. Precisamente eres de esas personas que tienen muchísima fuerza en cuanto a este sentimiento y que sin duda algunos entienden bastante bien de qué se trata amar de una forma incondicional.

Trabajo: Te has vuelto una persona que parece indispensable. Pero necesitarás ir cediendo el poder. No puedes siempre estar al frente de todo.

Salud: en este momento tu salud será estable. Pero puede que tengas subidas y bajadas de emociones importantes. Tienes que cuidarte muchísimo de tensiones y padecimientos de este tipo.

SAGITARIO:

Amor: Has tenido tantos días para pasártelo bien, para desconectar, para estar contigo mismo. Demasiado tiempo para pensar. Como cada septiembre te da por reevaluar tu vida y querer llevar toda la diversión que has vivido en tu día a día. Oh sorpresa, no quieres volver a los días grises, y eso te hace empezar el mes muy acelerada. Si tienes pareja cuídala o dile que te está pasando para que te entienda.

Trabajo: tu trabajo en este momento te ayudará a cambiar cosas que están mal en tu vida. Ánclate mucho a lo que te brinda lo laboral que tanta satisfacción te da.

Salud: Algo relacionado con la visión puede que te moleste. Pero tienes que tratarlo a tiempo.

CAPRICORNIO:

AMOR: en este momento te puedo decir que dentro de tu relación hay ciertas cosas que están un poco escondidas así que necesitarás tener bastante intuición para descubrir qué es lo que está sucediendo.

Trabajo: el trabajo para ustedes es sin duda alguno de tus principales pilares. No pierdas nunca el norte en cuanto a esto. Es lo que te ha llevado a tener lo que tienes en este momento. Y si pierdes de vista tus ideales puedes que te encuentres sin rumbo pronto.

Salud: eres uno de esos signos que por lo general tiene una muy buena salud. No te preocupes porque en algunos momentos puedas estar algo bajo de energía.

ACUARIO:

Amor: tienes la habilidad de imaginar, de vislumbrar posibles situaciones y caminos. Te gusta proyectar e imaginarte en otras vidas. Pero a veces al tomar algunas decisiones al respecto te quedas solo en esos sueños. Menos imaginación y actúa más. Esto hará que quieras poner orden en algunas relaciones que han estado un poco tensas, centrarte en el entendimiento y el acercamiento Necesitas aclarar lo qué quieres tener cerca tuyo.

Trabajo: no todo puede ser bueno en la vida. En ciertas ocasiones el trabajo no es del todo satisfactorio. Y esto es lo que te puede estar sucediendo. En este momento no percibes que tu ámbito laboral te esté llevando a donde deseas.

Salud: Tendrás algunos problemas con la parte auditiva. Necesitarás atenderlo cuanto antes para que no pase a mayores. No será muy complejo, pero puede serlo si lo dejas pasar.

PISCIS:

Amor: solo necesitas parar unos días, descansar y desconectar para conectar con tu yo más profundo y pensar, pensar mucho. Tu sensibilidad te hace capaz de comprender muchas cosas.

Las relaciones, los sentimientos ajenos, la manera de comportarse de la gente y eso te da ventaja a la hora de estar con otras personas.

Trabajo: en tu trabajo te vas a encontrar con una persona que te pondrá diferentes trabas. Pero para ti esto no será un problema tan grande. Tienes toda la fuerza para superar esto. Pero tendrás que pensar cuáles serán tus pasos en todo momento.

Salud: la salud siempre es importante y es algo que tienes que cuidar. En algunos momentos piscis eres bastante descuidado con esto. Y sobre todo en la alimentación.

