Gerardo Morales dijo que la derrota del kirchnerismo en Corrientes se puede repetir en la provincia de Buenos Aires

Gustavo Valdés obtuvo la reelección con más del 76% de los votos y el gobernador de Jujuy confía en que Juntos también gane en el Conurbano

Jujuy al día® – Tras la arrasadora victoria del gobernador correntino, el radical Gustavo Valdés, que consiguió la reelección con más del 76% de los votos, su par jujeño, Gerardo Morales, compartió una hipótesis sobre la probabilidad de que ese triunfo se replique en la provincia de Buenos Aires. “Es posible”, lanzó Morales.

“Estamos contentos. Fue un triunfo contundente. Ayer creo que habían cerrado los datos en 76%. Paliza tremenda que tiene que ver con la capacidad de gestión del radicalismo y del frente que integramos en Corrientes. La capacidad de gestión de Gustavo, también”, sostuvo el gobernador de Jujuy.

Además, advirtió, en declaraciones a Radio Rivadavia, que los resultados del pasado domingo deberían alertar al Frente de Todos. “He visto alguna situación que debiera llamarle la atención al gobierno nacional”, indicó Morales.

Consultado por la posibilidad de que estos resultados hicieran eco en el resto del país, Morales afirmó que “es posible”. Y así lo explicó: “Esto no lo vi nunca en Corrientes. En barrios vulnerables de la Capital donde el peronismo ha ganado la pelea palo y palo, ganamos la pelea con el 80%”.

De todos modos, al plantear una comparación con el distrito gobernado por Axel Kicillof, Morales se detuvo para analizar la situación y señaló: “Son realidades diferentes. Sí creo que hay, por un lado, un gran y creciente sentimiento en contra de la política, que tiene que ver con la molestia de la gente, que tiene razón”.

Y agregó: “Hay un tema contundente que es el de la inflación y no da para más, la gente está muy mal. Ahí hay un dato que va a mover. Y después esta sensación de falta de organización y de rumbo del Gobierno. Me parece que van a pesar a la hora del voto en el Conurbano. El tema de la situación económica va a ser muy contundente”.

Por otro lado, Morales también su sumó a las críticas contra Victoria Tolosa Paz por su frase sexual del goce y el peronismo. ”No me parece, no comparto. No tienen límites, Frente del Todo Vale. Me parece que hay que plantear la política desde otro lugar, hay que ser respetuosos, hay que tener cuidado con muchas cosas. hay un debate algo que se puede dar hacia afuera. Me parece que lo que tiene que haber es respeto, lo de Tolosa me parece lamentable”, cuestionó el gobernador de Jujuy.

Fuente