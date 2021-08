Roberto Cachanosky: “Lo peor no pasó, lo peor está por venir”

El economista advirtió que el dólar, las tarifas y la deuda del Banco Central son una “bomba” dificil de desactivar.

Jujuy al día® – La economía es una «bomba de tiempo» y cualquiera de los cables que corte el gobierno tendrá repercusiones. Ese es el panorama sombrío que espera Roberto Cachanosky para después de las elecciones. El economista habló con Clarín sobre los riesgos de una «corrida», la inevitabilidad de una devaluación y el problema de la deuda.

– Algunos empresarios afirman que lo peor ya pasó, ¿es así?

– Si se compara la actividad con el año pasado, cuando la economía estaba paralizada, puede parecer que lo que peor ya pasó. Ahora si mirás algunas variables, lo peor esta por venir. Hay dos bombas de tiempo importantes. Una es el atraso en las tarifas de los servicios públicos. Hay un aumento en el gasto de subsidios económicos, energía y transporte. Tenés atraso en las tarifas y atraso en el tipo de cambio oficial, que viene aumentando bien por debajo de la inflación. Y el otro problema es que el Banco Central acumula $ 4 billones en Leliq, más que el stock de base monetaria. Esas letras no las puede pagar porque no tiene ingresos, lo único es lo poco que le entran por las reservas.

– Pero paga intereses por las Leliq…

– Paga intereses con más bonos. Se va a acumulando más stock y es una bola de nieve imparable. Ellos recibieron $ 1 billón en stock de Leliqs y están en $ 4 billones. Y esos títulos juegan contra los depósitos de la gente porque los bancos los compran con los depósitos. Entonces son dos problemas a resolver porque el Banco Central no lo va a poder pagar y se genera una deuda. El stock al tipo de cambio oficial son unos US$ 40.000 millones, supera las reservas netas y tenés el taxi de intereses. El gasto cuasifiscal son 11 puntos del PBI.

– ¿Y qué pasa después de las elecciones?

– El atraso cambiario y las tarifas públicas lo pueden patear, ahora despues de las elecciones se les viene la noche. Tenés el riesgo de tener una corrida financiera y te pega en las Leliq.

– ¿Por qué podría haber una corrida?

– Cuando los precios empiezan a dispararse, ¿qué hace la gente? Saca parte de depósitos en bancos y compra dólares aunque sea en el blue. Las empresas no, pero los particulares sí. Ahora si vas al banco y este le pide la plata al Banco Central, el Central no tiene la plata: tiene que emitir o darle un bono para pagarte. Si emite, vas a un proceso inflacionario agudo y si no, te enchufan un plan Bonex. Va a ser muy dificil resolverlo.

– En un artículo dice que la inflación se acelera en cada una de las últimas cuatro gestiones, ¿por qué?

– Ahora, estás pagando el costo de la emisión monetaria del año pasado. Cuando aflojan la cuarentena, la tasa aumenta del 1,5% al 3%. La gente salió a comer, comprar ropa y eso te pega en indice de precios. La estás sacando barata porque no estás aumentando el tipo de cambio y tarifas, con lo cual debería estar dando más. Los primeros siete meses está dando un promedio mensual de 3,7% y si tomas los primeros 19 meses, da 3,1% mensual.

– El ministro de Economía dice que no va a devaluar ni antes ni después de las elecciones…

– Podemos recordar a Lorenzo Sigaut diciendo “el que apuesta al dólar pierde” y a Juan Carlos Pugliese, cuando dijo “Yo les hable con el corazon y me contestaron con el bolsillo”. Antonio Cafiero, cuando fue ministro en los 70, dijo que no iba a devaluar y devaluó: “Cada vez que me pregunten voy a decir que no, porque los voy a agarrar distraídos”, dijo más o menos. Guzmán no miró la historia argentina: vos no devaluás porque querés, tenés un flor de cepo que te va a frenar la economía por completo, la devaluación va a ser inevitable. Siempre dicen que no van a devaluar, pero en algún momento devalúan.

– Con respecto al déficit fiscal, Guzmán dijo que va a seguir reduciéndolo sin ajuste, ¿es posible?

– Están ajustando jubilaciones y planes sociales por debajo de la inflación. En los primeros siete meses, aumentaron obra pública y subsidios económicos en más de 70% interanual. Pueden estar reduciendo el déficit licuando el gasto en salarios, jubilaciones y subsidios sociales. Por eso tenés el quilombo en la 9 de julio con el Polo Obrero. Los planes aumentan un mínimo de 20% interanual y un máximo de 40%, por debajo de la inflación. Pueden bajar el gasto licuándolo, pero vas a tener que hacerlo con una tasa más alta de inflación.

– O ampliar la base impositiva

​- ¿Y a quién le cobras hoy? Hoy la tasa de inflación en este momento es del 44% al 3% mensual. No van a pagarle a los jubilados menos en términos nominales. O licúan o aumentan impuestos. La pregunta es a quién para que te lo paguen.

– Si se cierra el acuerdo con FMI, ¿qué rumbo va a tomar el gobierno?

– Creo muy poco en los acuerdos con el Fondo. Argentina firmó desde 1956 hasta ahora si mal no recuerdo 27. Y la mayoría no los cumple. En noviembre de 2000 De La Rua logra el blindaje y en marzo tenías un lío bárbaro. Machinea se estaba yendo, asumía Ricardo Lopez Murphy y se iba venia el “Mingo”. Macri firmó dos acuerdos y tampoco pudo parar nada. Los acuerdos financieros no pueden resolver problemas estructurales y no veo al gobierno haciendo reformas estructurales. Patean todo para marzo.

-¿Por qué decidieron usar los US$ 4.334 millones en DEG para pagar deuda?

​- Porque entrabas en default con el Fondo y ahí se te anticipaba la corrida que podría ser posterior a las elecciones. No podían arriesgarse a 20 días de las PASO.

– Ahora se debate quién se endeudó más

​- Tomando la deuda del Tesoro nacional y el BCRA al dólar oficial de cada momento, Mauricio Macri inicia con US$ 274.000 millones y termina con US$ 340.400 millones; y Alberto Fernández a julio está en US$ 383.000 millones. Con Macri, crece a una velocidad de US$ 1.387 millones. Y la de Fernández, crece a un ritmo de US$ 2.243 millones.

– La gestión de Macri tomó un préstamo inédito con el FMI de US$ 57.000 millones…

​

– Sí, pero lo tomó para cancelar deuda. Algo se deben haber patinado para el tipo de cambio, pero el grueso fue para cancelar pagos.

– ¿Y por qué la deuda crece con cada gestión?

– Porque tenés déficit fiscal y tomás deuda. O financiás el déficit con emisión monetaria, pero después sacas plata de circulación colocando Leliqs o Lebacs en el pasado. O depósitos indisponibles en la época de Alfonsín. La deuda es hija del déficit fiscal siempre.

– El Gobierno defiende su estrategia de tomar deuda en pesos…

– El gobierno no toma deuda en dólares porque nadie le presta un dólar. No es que comes ravioles porque te abstenés de comerlos, sino porque no hay ravioles. Por más que emitas deuda en pesos, tenes que pagarla. La vas a pagar con un bono confiscando depósitos o con una emisión fenomenal si no generaste los recursos para pagar.

Por Juan Manuel Barca

Fuente