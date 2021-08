Gerardo Morales: «Lousteau podría caminar un poco más en la Provincia de Buenos Aires»

El gobernador jujeño denunció una campaña sucia del PRO contra Facundo Manes. Y cuestionó la falta de apoyo de Lousteau hacia el candidato bonaerense.

Al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como a la mayoría de los dirigentes políticos, se lo puede presentar de dos formas muy distintas. Para algunos puede ser el padre de una familia que ama a su mujer y espera por el nacimiento de una beba, y para otros, como denuncia el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) es el político que se lleva todo por delante y mete presos a los dirigentes que se le oponen en su gestión.

“Con mis tres hijos, mi mujer, y los tres de ella, estamos esperando el nacimiento de Guadalupe. En estos días bajé mi actividad para esperar el momento. No pasa de esta semana” (Nota de Jujuy al día: Guadalupe nació ayer miércoles 25, por la mañana), dijo para un sector de la tribuna. Pero, por otro lado, rechazó las acusaciones que recibió por la detención de Sergio Herrera, referente del SEOM, en un reclamo por mejores condiciones laborales. “Mentira. Ese señor hirió a un oficial. No tenían por qué hacer esa agresión. Le quebraron un dedo al oficial. Tiene 21 días de licencia. La violencia en Jujuy se terminó”. Al menos cinco veces dijo “mentira” para referirse al tema en esta entrevista con PERFIL.

Pero lo que más le gusta a él, repitió Morales en varias ocasiones, es la actividad política. Señaló con preocupación que “hay operadores en los medios que trabajan para Rodríguez Larreta, que lo siguen descalificando a Facundo (Manes)”. Del mismo modo, acusó al jefe de Gobierno de querer quedarse con todo: “Hay un doble mensaje. Se dice de ampliar hacia otros sectores, pero siempre siendo el PRO el dueño de la pelota”.

¿Cómo ve al radicalismo para esta elección?

Muy bien, movilizados en todo el país, con mucha energía. Siempre en el marco de Juntos por el Cambio. La verdad es que estamos bastante conformes con el nivel de actividad. Nos estamos preparando para aportar de otra manera.

¿Cómo evalúa el proceso que comenzaron en diciembre de 2019 cuando se propusieron ser más protagonistas en la coalición a hoy?

Bien. Pasa que 2019 marcó el fin de una etapa. Primero, porque dejamos el Gobierno con el triunfo del Frente de Todos. Desde allí se dio una crisis de liderazgo en el PRO que repercutió en Juntos por el Cambio. El radicalismo, más allá de las diferencias, comenzó a coordinar un camino dentro de la diversidad. Estamos en ese escenario de discusión de lo que pasó. Pero el análisis de cosas que se hicieron bien y mal, todavía no se hizo y desde el PRO se elude. En 2023 estoy convencido que va a haber una oportunidad de cambiar y no podemos defraudar a la gente como lo hicimos en la gestión de Macri.

«Se dice de ampliar hacia otros sectores, pero siempre siendo el PRO el dueño de la pelota», Gerardo Morales.

¿Nota que falta un plan en el PRO?

La noto dentro de Juntos por el Cambio. Pero me parece que todavía falta un debate político que no hemos dado. Mi opinión: no estoy de acuerdo con un gobierno de ceos y tecnócratas, si no, con más política donde los técnicos y científicos hagan su aporte.

¿Cómo siguió esa campaña anti Manes que usted le atribuyó a Rodríguez Larreta?

Bajó un poco, pero está claro que hay operadores en los medios que trabajan para el jefe de Gobierno que lo siguen descalificando a Facundo, desacreditando. Es una manera indirecta de seguir. Sabíamos que eso podía pasar. Hay que afrontar las elecciones con todos los problemas que traes.

¿Por qué cree que lo hace?

Porque el PRO quiere ganar y tener todo. Esto es cuestionado. No me parece una buena lógica constructiva. En el radicalismo nos damos cuenta. Hay un doble mensaje. Se dice de ampliar hacia otros sectores pero siempre siendo ellos el dueño de la pelota. Ya lo he planteado, desde el punto de vista de la construcción es un tema a hablar después de la elección.

¿Le cuesta ceder al PRO?

El PRO se cree el dueño de la pelota. Entonces creo que… ya fue Presidente Mauricio Macri, y se les tendría que pasar por la cabeza que puede ser el candidato alguien del radicalismo o otra fuerza política, una posibilidad, al menos, digo.

¿Piensa que el acuerdo de Lousteau con Rodríguez Larreta frena el apoyo que le pueda dar a Manes en la interna con Santilli?

Tenía entendido que Lousteau lo iba a acompañar. Pero bueno, él tiene sus intereses en la Ciudad y es socio político de Rodríguez Larreta. Ese es un acuerdo en el que no participé. Si se ha comprometido con Manes a caminar la provincia, debería estar haciéndolo. Podría caminar un poco más la provincia, aunque sea por su candidata que está segunda en la lista. Pero no me quiero meter, es un acuerdo que manejan Maxi Abad, Gastón Manes, ellos sabrán como es el tema. Yo lo voy a acompañar a Facundo, cuando nazca mi bebé vamos a ir. Le va a hacer muy bien a Juntos por el Cambio que gane Manes porque va a generar equilibrio, si no va a seguir desequilibrado. Eso no le va a hacer bien a la coalición ni a un futuro gobierno, si lo hubiera

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales lo acusa de detener a Sergio Herrero, detenido en la vía pública sin orden judicial, según denuncia el gremio. ¿Fue así?

Mentira. Todo es mentira. Ese señor hirió a un oficial. Al Perro Santillán lo atiendo cada vez que me llama al teléfono. No tenían por qué hacer esa agresión. Le quebraron un dedo al oficial. Tiene 21 días de licencia. Hay un video donde se ve cómo lo golpea para dejar una nota. La violencia en Jujuy se terminó. No se hacen más las cosas a escondidas. Hay garantías de derecho, actuó la Justicia y hay una causa penal y contravencional contra ese señor. Es un violento y ya no lo aceptamos. Tenemos diálogo directo con el Sindicato, los desprecarizamos, les dimos planta permanente, todo con esfuerzo.

El planteo es que Herrera reclamaba la reapertura de paritarias.

Mentira. Las abrimos nosotros. Fue a pegarle a la policía, es un violento que fue a pegar a la Policía.

¿Cómo está el vínculo con el Gobierno nacional?

Con poco diálogo, están enfrascados en las elecciones. Hablo poco. No se ve un plan de Gobierno. Hay algunos ministros que hacen buenos esfuerzos, como Wado (de Pedro), (Matías) Kulfas. La inflación que hay es tremenda, no tienen control de la economía. Ahora, nosotros tampoco tenemos plan. Pero no estamos en el Gobierno.

«La inflación que hay es tremenda, no tienen control de la economía. Ahora, nosotros tampoco tenemos plan», Gerardo Morales.

¿Hubo algún avance después en la industria del cannabis y del cáñamo después de la promulgación de la ley?

Nosotros vamos muy bien. En septiembre vamos a empezar en un hospital público a trabajar el desarrollo de toda la aplicación del aceite que estamos produciendo para epilepsia refractaria. En octubre vamos a empezar con el cáncer. A finales de septiembre vamos a tener un laboratorio industrial para el secado y almacenaje de la planta. Estamos plantando 35 hectáreas y haciendo una inversión para 220 más. El año que viene vamos a producir semillas propias, vamos muy bien.

¿Destaca este punto del gobierno nacional?

Sí, con Matías Kulfas trabajamos en muy buena sintonía con él. Los proyectos de movilidad eléctrica, cannabis medicinal, cáñamo son muy buenas iniciativas. En el Ministerio de Producción sí veo una orientación de proyectos buenos para el país.

¿Estamos para debatir la legalización del consumo recreativo del cannabis?

Yo creo que todavía no. Me parece que hay que enfocarse en la producción del cannabis medicinal, y del cáñamo industrial.

