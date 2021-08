Promoción cultural y más lectura en la segunda jornada de la Feria del Libro

Jujuy al día® – Con la presencia de varias escuelas que participaron del variado programa previsto para la segunda jornada de la Feria del Libro Jujuy, se notó el incremento de concurrencia del público sumándose a presentaciones de libros, lecturas, disertaciones y espacios de promoción cultural, en el predio del rectorado de la UNJu, en la Capital Jujeña.

Este día, comenzó a pura risa con el espectáculo de Clown “Frenesí” a cargo de José Guirado, quien con su humor y con gran complicidad alegró a todos los presentes, y la mañana continuó con diferentes actividades, en un espacio especialmente preparado, con más de 30 stands y 17 espacios al aire libre, que cuentan con todos los protocolos sanitarios para una permanencia segura.

Durante la siesta, Producciones La Vuelta del Siglo presentó una conmovedora obra “E.S.I. desde el ARTE (Teatro – Danza) – Valorar la afectividad», que llevaron adelante estudiantes de la escuela de Comercio N°1 “Senador D. T. Pérez” de la localidad de Pampa Blanca, quienes al finalizar explicaron que con la obra intentaron abordar las emociones que los estudiantes habían transitado durante el contexto de aislamiento por covid19.

En tanto que, por la tarde como actividad destacada estuvo el escritor mendocino Fabián Sevilla presentando “La señora que usaba galera” y “una cabañita entre manzanas”, este fue el momento para los más chicos, quienes pudieron encontrarse con el autor, escuchar sus relatos y divertirse.

Mientras tanto, entre los visitantes que recorrían los stands, el Coro Kamay de Jujuy dirigido por Isolda Sánchez y Mauro Ortiz, ofreció un repertorio de música jujeña en versión coral.

Más tarde, en el espacio sociocultural «Prof. Juan Moreno» de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), se realizó un diálogo con productores culturales para la presentación de la plataforma Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), estuvieron el rector de la casa de altos estudios, Rodolfo Tecchi; la secretaria de Desarrollo Cultural del ministerio de Cultura de la Nación, María Lucrecia Cardoso; el secretario de acción federal, Gustavo Romero; el director del Museo Terry, Juan Muñoz; y participaron María Eugenia Jaldín y Rodolfo Pacheco por la Comisión Organizadora de la Feria, junto a productores culturales, audiovisuales, de diseño y de videojuegos, entre otros.

Vale destacar que la Feria del Libro Jujuy 2021 “Entre antiguas apachetas y nuevas normalidades”, se desarrollará hasta el 28 de agosto, en Capital, en el espacio del rectorado de la UNJu y el profesorado de Teatro, y tendrá su cierre en Tilcara el domingo 29.

Fabián Sevilla, el mendocino que escribe teatro para niñas y niños

Lo interrumpimos cuando estaba en el cafecito de la Feria del Libro, Fabián Sevilla, mendocino, escritor y periodista (aunque no ejerce esta última profesión ya que ha decidido ser escritor tiempo completo), estaba ordenando sus libros, los preparaba cuidadosamente, más tarde, los leería en el encuentro con los chicos y las chicas.

“Es la segunda vez que estoy en la provincia, en San Salvador en particular, siempre he venido por una feria del libro, hubiera querido venir de vacaciones, pero bueno las cosas se dan así, por mi profesión puedo conocer distintos lugares de la Argentina y es un gusto estar aquí”, nos contó Sevilla.

“Es un retorno maravilloso, porque esta es la primera feria presencial que se hace en el país, después de la pandemia, donde se cerraron todas las actividades culturales, así que lo vivo con mucha alegría y creo que la gente que está en la organización (de la Feria) la vive también con esperanza y alegría, porque esta feria es como nuevo comienzo”, agregó que “fue muy duro para todos los que trabajamos en la cultura, y en particular para los del sector del libro, muchas librerías cerraron y personas se quedaron sin trabajo, empezando por los escritores y los que venden libros, y los que se perjudican son los lectores”, reflexionó.

Sobre cómo desarrolló su trabajo durante la pandemia, Sevilla relató que “usualmente viajo todos los años a las escuelas, visitando los colegios, presentando los libros, pero este año fue diferente, tuvimos que adaptarnos a la videoconferencia, donde llegamos a hacer 70 u 80 conferencia vía meet, que claro, también nos sirvió para poder romper fronteras hasta otros países”, dijo entusiasmado.

Y aclaró: “Lo que si tengo que denunciar es que el año pasado acrecentó un mercado negro donde se empezaron a vender los libros en .pdf, a doble de precio, y hemos denunciado este delito”, eso en el contexto de la modalidad de educación virtual que planteó la pandemia el año pasado, y agregó “lo que la gente desconoce, es que se puede sacar fotocopia a los libros, pero se debe pedir un permiso de reproducción particular a la institución CADRA, esta institución cada vez que se saque fotocopia se le paga un porcentaje al autor y a la editorial, esto es lo que yo les digo a los docentes que pidan el permiso si no están realizando un delito (ley 11723)”, explicó Sevilla.

Por último, y mostrando su cariño por nuestra provincia, el autor nos comentó que Jujuy es una gran usina de personajes y que los mencionó en su libro “Vientos de brujas” donde varios cuentos ocurren en este lugar.

Eco canje en la Feria del Libro Jujuy

Cómo en cada año acompañando a la Feria del Libro Jujuy, el ministerio de Ambiente de la provincia participa con charlas, talleres y presentaciones, además de promover instancias de educación y aprendizaje, socializando conocimiento ambiental.

Y en esta edición propone la actividad «Eco Canje», cambiando materiales reciclables por 1 bolsa de tela ecológica. Por lo tanto, los que deseen realizar el cambio deberán traer 15 botellas plásticas o una bolsa de consorcio grande llena de papel y/o cartón para canjear por 1 bolsa reutilizable.

Dichos cambios se efectuarán mañana miércoles 25 desde las 9.30 hasta las 12.00hs.

Miércoles 25

9:30 a 10:30 Librería Benicio Presenta «Duende Amigo» de Fabio Pérez Paz (Salta)

Quincho Niños y Adolescentes

9:00 a 10:00 GIRSU Jujuy S.E. Presenta el Taller: «Compostaje domiciliario: cómo aprovechar el residuo orgánico para la elaboración de abono natural»

Auditorio Biología Público en general (CON INSCRIPCIÓN)

9:00 a 9:45 «El camino después de la escuela» Charla con Mariano Rojas sobre la etapa post secundaria donde debemos elegir nuestro camino en la vida adulta.

Cancha de Básquet Adolescentes

9:30 a 10:30 FDL presenta: Espectáculo de Clown. FRENESÍ. Actuación: José Guirado Dirección: Gustavo Guirado (Rosario-Santa Fe). Integró la programación de festivales internacionales en Brasil, Alemania, Dubai, Suiza, Corea del sur, España, Croacia, Italia, Holanda, Portugal y diversos festivales en el país.

Cancha de Fútbol Niños

10:00 a 11:00 IxD presenta “Potencia tu creatividad para tomar decisiones” ¿Diferentes roles pueden generar mejores ideas sobre un problema o un tema?.

Gimnasio de Salon Estudiantes de los IES y docentes (CON INSCRIPCIÓN)

10:00 a 11:00 «El mundo del coronavirus y las vacunas disponibles» Docente: Nancy Hernandez (UNJU)

Auditorio Geología Adolescentes

10:00 a 11:00 FDL y editorial Quipu presentan el taller: «¿Mirá como tiembloooo!”. Cuentos de humor para reírnos del miedo» El escritor Fabián Sevilla te va a leer algunos de sus cuentos de terror y humor publicados por Quipu Ediciones (Vampíricas vacaciones, El resfrío del Yeti) y presentará su libro «Rincones tenebrosos» de la nueva Colección Negrita. También, te va a explicar cóMo los escribió y después, te dará ideas para que vos escribas tus propios cuentos de terror- niñas y niños de 6 a 9 años

Gimnasio Comedor niños de 6 a 9 años (CON INSCRIPCIÓN)

10:30 a 11:00 Presentación del libro de cuentos «Estaciones» de Palmerita Carre

Auditorio Biología Adolescentes

10:30 a 11:15 Producciones la Vuelta del Siglo presenta: Varieté en movimiento – grupo Circo en movimiento.

Cancha de Básquet Público en general.

11:00 a 11:30 Inta Cipaf Ipaf Región NOA Presenta el libro «Las carniceras intermediarias» Sujetos clave en la trama socio productiva y comercial en la carne de llama, cordero y cabra de la Puna y Quebrada Jujeña. de Laura Alcoba, María Florencia Chávez y María Cecilia Vitar. Colección Investigación Desarrollo e Innovación. Coordinan Laura Alcoba y Belén Quiroga

Consejo superior Adultos

11:00 a 11:45 Cuadernos del Duende presenta: Libros de cuentos y leyendas de Jujuy, Alejandro Carrizo: “Cuentos escalofriantes (4 tomos)”, Rosana Herrera: “Viento norte” y “Las alpargatas de Mandinga” Pres: Alejandro Carrizo / Rosana Herrera

Quincho Adolescentes

11:00 a 12:00 «CHURQUI» Grupo: Tilcara Teatro Idea y dirección: Carmen García Actúan: Carmen García, Valentina Párraga Músicos actores: Guillermo Párraga , Agustín Cañizares

Profesorado de Teatro Adolescente

11:15 a 12:15 «FHyCS desde el área de Literatura de la carrera de Letras presentan: «Algunos recorridos literarios en pandemia» Coord. Analía Miranda. Participantes: Mónica Gabriela Rivera – Teogonía de Hesíodo – Darío Franco Julián – Nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala – María Fernanda Escudero – La Señora Dalloway y Un cuarto propio de Virginia Wolf Mariel Quintana y Orlando Gabriel Cabral y Deudas contraídas de Anna Rossetti y Anillos para una dama. Los verdes campos del Edén de Antonio Gala.

Auditorio de Geología Público en general

11:30 a 12:00 Inta Cipaf Ipaf Región Noa presenta el libro «Aislamiento social y pandemia en la ruralidad argentina» Autoras: Laura Alcoba, Leticia Gonzalez, María Florencia Chávez, María Noelia Salatino, María Belén Quiroga Mendiola, María Soledad González Ferrin. Coordinan Laura Alcoba y Belén Quiroga

Consejo Superior Adultos

11:30 a 12:30 Ministerio de Ambiente de Jujuy. Charla: “Código: Murciégalo” siempre protagonista de historias lúgubres, ya sea desde la literatura, el cine y la televisión, villano o superhéroe estos mamíferos voladores han interactuado con el imaginario colectivo y cuestiones que de imaginario no tienen nada. Lo cierto es que hoy es un protagonista involuntario de los inicios de la actual pandemia, pero la realidad es que gran parte de su fama se debe al imaginario, desde su estudio estamos vislumbrando su papel en el mundo natural.

Auditorio de Biología Adolescentes

12:00 a 13:00 Letras en Red presenta: «Mesa de lectura. Recital de cuentos» narrativa corta. Participantes: Franco Fernández, Natalia Zuccon, Daniela Isasmendi.

Cancha de Básquet Adolescentes

13:00 a 15:00 Cine Marrón e Identidad Marrón Jujuy presentan: Taller «Teatro documental marrón. Acentos de siempre para la construcción de nuevas narrativas» a cargo de Sara Perez, Mayra Nieva y Florencia Mamaní – parte II

Auditorio Geología (CON INSCRIPCIÓN)

13:15 a 14:00 Producciones la Vuelta del Siglo presenta: Varieté en movimiento – grupo Circo en movimiento.

Cancha de Básquet Público en general

14:00 a 15:30 Taller: «El sentido de escribir. Escribir con los sentidos» a cargo de la escritora Palmerita Carre. (CON INSCRIPCIÓN)

Quincho Adolescentes

14:30 a 15:30 Librería Benicio Presenta al escritor Fabio Pérez Paz «Duende Amigo» (Salta)

Cancha de Básquet Niños y Adolescentes

14:30 a 16:00 Ministerio de Ambiente de Jujuy presenta: Before the Flood (2016) documental de National Geographic en el que Leonardo Di Caprio conoce de primera mano la realidad del cambio climático en el mundo. Recorre distintos países y se entrevista con científicos y grandes personalidades como Obama o el Papa Francisco, para conocer no sólo las consecuencias del cambio climático, sino también las posibilidades que tenemos como humanidad para revertir la situación y cómo podemos hacer un cambio

Auditorio de biología Adolecentes

15:00a 16:00 “Cuentos y Monstruos” Taller de Creación. A partir de una dinámica lúdica dibujaremos monstruos simpáticos, y no tanto, para luego convertirlos en los protagonistas de nuestros propios cuentos ilustrados. Una invitación a escribir, dibujar, leer y sobre todo jugar y divertirnos. Coordina: Luciana Zarzoso- La Lu Perceptual. Materiales incluidos.

SALON COMEDOR Niños/as 6 y 10

15:00 a 16:00 «CHURQUI» Grupo: Tilcara Teatro Idea y dirección: Carmen Garcia Actúan: Carmen Garcia, Valentina Párraga Músicos actores: Guillermo Párraga , Agustín Cañizares.

Profesorado de teatro Adolescentes

15:30 a 16:30 IxD presenta “Potencia tu creatividad para tomar decisiones” ¿Diferentes roles pueden generar mejores ideas sobre un problema o un tema?.

Gimnasio Salón Estudiantes de los IES y docentes (CON INSCRIPCIÓN)

15:30 a 16:30 «El mundo del coronavirus y las vacunas disponibles» Docente: Nancy Hernández (UNJU)

Auditorio de Geología Adolescentes.

16:00 a 16:30 Consulado de Bolivia en Argentina. Presentación del libro «Qhapagñan. Camino sagrados de los Inkas» de Sonia Victoria Aviles Loayza. Las batallas del Abra de la Cruz y de Quera, por las reivindicaciones de las tierras altas en Jujuy. Prof. Martín Aranda del Equipo de La Historia en Disputa. Coordina Juan Ino Mamani

VIRTUAL Público en general

16:00 a 17:30 Taller de literatura y escritura creativa: «¿Puede la escritura ser marrona?. Espacio de revisión, reflexión y reconstrucción a través de nuestras narraciones, voces y nosotras mismas». Intercambio de literatura indígena-marrón desde el sur Global. Desentramando el racismo en las palabras, a cargo de Chana Mamanì (aymara migrante y escritora decolonial) (CON INSCRIPCIÓN)

Gimnasio Comedor Adultos

16:00 a 17:00 Cuadernos del Duende presenta:Tres libros de cuentos: de Mateo Emiliano Ola: “La teoría de los 33 millones de actos”, de Santiago Toti Fenoglio: “Los infernales” y de Sergio Zago: “Rosetta en Susques”. Presenta: Alejandro Carrizo

Cancha de Básquet Adolescentes

16:30 a 17:30 Charla: Proyecto de extensión universitaria a 100 años de la Reforma Universitaria. «Planeamiento en educación para la salud y Municipio:Programa Redes Comunitarias Distritales» (Etapa IV). a cargo de Gonzalo Benencia (estudiante), Ivan Chauque (Municipalidad) y Valeria Argañaráz (docente)

Quincho Adultos

16:30 a 17:15 S.A.D.E Jujuy presenta: “Puente de ingenio” de Sara Argüello, “Desde el lejano medio oriente” de Berta Assef. Presentación del proyecto “Todos por el medioambiente” de Marcelo Mendoza.

Auditorio Biología Adultos

17:00 a 17:30 Municipalidad de El Carmen – Coordinación de gestión educativa presenta el proyecto: «Libros cartoneros para la revalorizar nuestra historia Carmense» Resp. Edith Salazar

Auditorio Geología Público en general

17:30 a 18:00 Conversatorio Mujeres Músicas en los escenarios, a cargo de la Red de Músicas de Jujuy. coord. Caro Escobar

Cancha de Básquet Adultos

18:00 a 18:45 Presentación del libro «Apuntes de clase» de Natalia Peréz – Presenta Olga Chiabrando.

Auditorio Geología Adultos

18:00 a 18:45 «Plan Nacional de Lectura – Jurisdicción Jujuy presentan“Rataplán, rataplán/ ¡Volvió el Plan! ¿Cuáles son las nuevas propuestas del Plan Nacional de Lecturas?” Conversación con Natalia Porta López, coordinadora del Plan Nacional de Lecturas Personas a cargo: Ana Gabriela Angulo, Antonela Cimatoribus y Fernanda Fernández Civalero.»

Google Meet Adultos y Docentes

18:00 a 19:00 Intervención musical a cargo de la red de músicas jujeñas.

Cancha de Básquet Público en general

18:00 a 18:45 Cuadernos del Duende presenta:Tres libros de poesía. De Fabiana Llapur: “Pequeñas batallas perdidas”. De Ezequiel Villarroel: “Usagi” . De Luisa Ortiz: “En nuestros cuerpos suceden los encuentros” Presenta: Alejandro Carrizo

Plazoleta de las letras “Ernesto Aguirre” Adultos

18:15 a 19:00 Presentación del libro «Quipu» Nudos para una narración feminista. Autora: María Pía López. Epílogo por Maria Moreno. Presenta Gaby Tijman

Consejo Superior Público en general

18:15 a 19:00 Ediunju presenta «Las tramas del desarrollo. Estudios y propuestas interdisciplinarias para Jujuy» Liliana Bergesio, Alejandra García Vargas y Laura Golovanevsky

Quincho Adultos

19:00 a 20:00 Producciones la vuelta del siglo presenta: «Swift» versión teatral de Elena Bossi de «una modesta proposición» de Jhonatan Swift. Actúa Rodolfo Pacheco. Dir. Gral. Cecilia Hopkins (CON INSCRIPCIÓN)

Profesorado de Teatro Público en general

Miércoles 25 (Modalidad Virtual)

9:00 Revistas Literarias/Culturales del NOA: SALTA Equipo responsable: Alejandra Nallim, Fabricio Borja, Cecilia Rocabado, Fernando. Chalco, Facundo Vargas, Julieta Dávila. Cátedra: Literatura del NOA. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu .COLABORACIONES: red de escritoras y escritores, miembros de equipos de trabajo de revistas del NOA, docentes y estudiantes de la FHyCS.

Página de la Feria – Público en general

12:30 a 13:30 Consulado de Bolivia en Argentina presenta charla a cargo de Fredy Mamani Laura Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia sobre «Racismo, Identidad y Poder». Coordina Juan Ino Mamani

Google Meet o Zoom – Público en general

16:00 a 17:00 «Cuenterias en la mar» espectàculo de narración oral, a cargo de Cecilia Ivana Ortega, Rosana Belén Martinez y Tatiana Alicia Vale (niños de 6 a 9 años)

Google Meet o Zoom – Niños

16:00 a 17:00 Consulado de Bolivia en Argentina. Presentación del libro «Qhapagñan. Sistema vial andino o caminos sagrados de los Inkas » de Sonia Victoria Aviles Loayza. Presenta Juan Ino Mamani Cónsul de Bolivia en Jujuy Acompaña la presentación: Las batallas del Abra de la Cruz y de Quera, por las reivindicaciones de las tierras altas en Jujuy. Prof. Martín Aranda del Equipo de La Historia en Disputa Coordina Juan Ino Mamani

Google Meet o Zoom – Adultos

16:00 a 17:30 Taller de lectura y escritura para jóvenes “De la monstruosidad oral a las nuevas normalidades del terror” desde las cátedras de Lit. Argentina I y II – FHyCS- UNJu y Pyto “Poéticas fronterizas de la monstruosidad” -SECTer- UNJu. 1° encuentro. RELATOS ORALES EN EL NOROESTE ARGENTINO. La literatura oral fuente para el fantástico de terror: EL UCUMAR, EL FAMILIAR y EL DUENDE. Talleristas: Julieta Dávila – Sara Argüello – Franco Narvaez – Facundo Vargas

Google Meet o Zoom – Adolescentes

17:00 a 18:00 Consulado de Bolivia en Argentina. Charla Vivir bien (Suma Qhamaña) en el marco del estado Plurinacional de Bolivia y la intra interculturalidad en la educación. A cargo del ex Ministro de Educación Noel Aguirre.

Google Meet o Zoom- Público en general

18:00 a 19:00 Plan Nacional de Lectura – Jurisdicción Jujuy presentan “Rataplán, rataplán/ ¡Volvió el Plan! ¿Cuáles son las nuevas propuestas del Plan Nacional de Lecturas?” Conversación con Natalia Porta López, coordinadora del Plan Nacional de Lecturas

Personas a cargo: Ana Gabriela Angulo, Antonella Cimatoribus y Fernanda Fernández Civalero.

Google Meet o Zoom – Público en general

18:30 a 19:00 Anguloplata Editora presenta: » Minería: extractivismo y humanidad. Avelino Bazán y su ser indio», Wayra Enrique González. Coordina Sergio Montenegro, editor.

Google Meet o Zoom – Adultos