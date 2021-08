Jujuy: comienzan a exigir el carnet de vacunación a los usuarios del transporte público

Los controles estarán a cargo del personal policial quienes solicitarán el carnet físico o digital, con al menos una dosis.

Jujuy al día® – El Gobierno de la provincia emitió los Decretos Acuerdo Nº 696-S/2020, Nº 3768-G-2021, mediante los cuales se dispone que, para acceder a los servicios públicos y privados de transporte de pasajeros, los usuarios deberán presentar obligatoriamente el carnet único de vacunación contra el Covid-19, de lo contrario no serán admitidos. Si bien la disposición fue publicada en el Boletín Oficial el viernes último, los controles recién comenzarían a aplicarse esta semana.

El Decreto establece que los pasajeros podrán exhibir el carnet de vacunación que acredite que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el Covid, o bien la aplicación «Mi Argentina», con el formato digital. Además, anuncia que los Ministerios de Seguridad y Salud, serán los encargados de realizar los controles pertinentes, en conjunto con autoridades municipales y las empresas prestatarias del servicio.

Al respecto, el ministro de Seguridad de la provincia, Guillermo Corro, señaló que si bien el Decreto se emitió el viernes «por ahora solo se han hecho controles aleatorios, preventivos, de concientización, en las paradas de colectivos de avenida 19 de Abril, sin multar a la gente ni bajarla de las unidades, simplemente se les ha sugerido que se vacunen. Estimamos que esta semana tendríamos otra metodología establecida en conjunto con el Ministerio de Salud, pero los controles seguirán a cargo del personal policial». Aclaró que todavía no se definió si habrán sanciones para quienes incumplan con la disposición o de qué manera se procederá en esos casos.

Por su parte, el secretario de Transporte, Pablo Giachino, aclaró que desde su área solo articularán las medidas dispuestas con las empresas, ya que los controles son netamente del Ministerio de Seguridad y Salud.

Presencialidad

Tras la sanción de la Ley Nº 6.229, que ratifica el Decreto Acuerdo Nº 3768 que fija la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19 para todos los agentes de la administración pública provincial, desde hoy se intensificarán los controles en las distintas reparticiones a fin de garantizar el cumplimiento de dicha norma.

Es así que quienes no cuenten con el certificado de vacunación de al menos una dosis, no podrán asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado.

Por su parte, el Poder Legislativo provincial estableció que a partir de este miércoles, todos sus trabajadores deberán retornar a la presencialidad para cumplir sus tareas, excepto el personal cuya situación de salud lo impida.

Los empleados deberán presentarse con el carnet de inmunización.