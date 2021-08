Morales: «La política debe cerrar la grieta y reestablecer el diálogo»

En las III Jornadas de Políticas Públicas realizadas por la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, el Gobernador de la Provincia reflexionó sobre el rol de la política en el contexto de pandemia y en el tiempo de post pandemia que se viene, alentando a cerrar la grieta, privilegiar el diálogo y abordar en un gran acuerdo nacional los temas institucionales clave que son de interés primario para el conjunto de los argentinos.

Jujuy al día® – Gerardo Morales disertó vía online en las III Jornadas de Políticas Públicas “Las oportunidades de la post pandemia”, organizadas por la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.

En este marco, el mandatario jujeño enfatizó que es responsabilidad prioritaria de la política “cerrar la grieta y reestablecer el diálogo”. Asimismo, hizo votos por la “generación de grandes acuerdos nacionales” en temas institucionales y estratégicos, tales como la justicia, la inflación, el empleo y la inversión productiva, entre otros.

La agenda de disertantes se completó con el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz; la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña; la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el ex ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo; el ex presidente del Banco Central de la República Argentina y ex secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales, Martín Redrado; el ex viceministro de Economía y propietario de la consultora PxQ, Emmanuel Álvarez Agis; y Gustavo Grobocopatel, empresario agropecuario; entre otros.

En la oportunidad, Morales sostuvo que «los gobiernos deben tener mucho de política» y consideró que no sería conveniente replicar un gobierno de CEO’s».

«La política tiene que comandar la dirección de un gobierno», completó.

Tras advertir que «un país no puede funcionar sobre la base del desacuerdo», abogó por el «ordenamiento del sistema político».

Afirmó que, para encaminar el país en este rumbo, «el desafío es restablecer el diálogo» y desde allí «buscar la construcción, como así también salir de la perspectiva del corto plazo con proyectos plurianuales que se sostengan en el tiempo, pasen los gobiernos que pasen».

En esta línea argumental, resaltó que indefectiblemente se debe «cerrar la grieta» con «grandes acuerdos nacionales».

«Estoy convencido de que las inversiones, la generación de empleo y la inflación son temas a incluir en un gran acuerdo», aseveró.

Además, instó a «priorizar el federalismo» en atención a que «no hay provincias inviables» y planteó la necesidad de «resolver los problemas estructurales desde el interior, a través de sus economías regionales».

En otro tramo de su intervención, el gobernador estimó que «es posible el diálogo» por eso planteó sus diferencias respecto de aquellos sectores reaccionarios que están dentro del gobierno nacional alentando a profundizar la grieta, los cuales también se hacen notar en Juntos por el Cambio. «No hay que tensar la cuerda, en todo caso hay que aportar para acordar y construir», apuntó.

Amplió sus conceptos, señalando que con el Gobierno de la Nación tiene «buen diálogo», salvo en temas puntuales a los que calificó de «insuperables», pero que se trata de «ponerlas a un costado».

«Como gobernador debo mantener diálogo respetuoso con la Nación para viabilizar proyectos que requieren de la interacción entre Nación y Provincia, entre ellos la ampliación de la planta solar Cauchari», subrayó y añadió que «el proyecto de cannabis con fines medicinales, si no hay vínculos directos con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, sería imposible desarrollarlo».

En otro orden y al trazar una proyección post pandemia, Morales expresó que «las crisis son oportunidades» y remarcó que «la lógica indica que luego de la pandemia la economía debería explotar y crecer, pero es allí donde surge el desafío de la política de ofrecer certezas para las inversiones». «Para ello -prosiguió- hay que transmitir confianza en el inversor con seguridad jurídica».