Gerardo Morales: “No estaría bueno que gane Diego Santilli porque no va a mover el amperímetro”

Jujuy al día® – Pese a los esfuerzos para bajar la tensión en la interna opositora, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se mantiene activo con las críticas hacia la lista bonaerense de “Juntos” encabezada Diego Santilli. Según la mirada del dirigente radical, la precandidatura del ex vice jefe “no va a mover el amperímetro” en caso de que lidere la nómina en las elecciones generales de noviembre ante las boletas del Frente de Todos.

Morales volvió a cargar contra los adversarios internos de la coalición por la plataforma que impulsó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la provincia de Buenos Aires. Insiste que se manejaron como “si fueran dueños de la coalición” durante las negociaciones en el armado de las listas y mantuvo su hipótesis de que existe una campaña de desprestigio el neurólogo Facundo Manes, el precandidato de la boleta Unión Cívica Radical (UCR).

“En Buenos Aires había que poner toda la energía para ganarle al Frente de Todos”, apuntó el gobernador en diálogo con “La mañana de CNN” por la emisora CNN Radio con María Laura Santillán. Y si bien aclaró que “va a apoyar” a Diego Santilli en las elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultaneas (PASO) del próximo 12 de septiembre, consideró que “no estaría bueno que gane Santilli porque no va a mover el amperímetro”.

El mandatario provincial reiteró sus críticas sobre el tipo de campaña electoral que organiza el PRO y fue una impronta del asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba hace años. “Hay que pararla con el globito y el bailecito”, sostuvo. Además, según la idea de Morales, la ida de María Eugenia Vidal del territorio “desordenó todo”.

“Hasta enero pensábamos que iba a ser la candidata y hubiera habido una lista única. Eso generó que aparezcan dos listas”, indicó en los últimos días.

En su defensa de la candidatura Facundo Manes, el dirigente recordó que la vocación de Horacio Rodríguez Larreta era buscar una amplitud del espacio opositor, una característica que estaría aportando el neurocientífico en las listas.

“Todos lo plantean. ¿Ahora resulta que cuando traemos a alguien que es radical, pero que viene de la actividad privada, que es la expresión argentino ‘medio’ y que se especializó afuera, le ‘damos para que tenga’? Esto es lo que pasa cuando digo que ‘paren un poco’”, interpeló el gobernador.

“El que va a generar disrupción es Facundo Manes”, reiteró Morales sobre la lista que respalda. “Después del 12 tenemos que estar todos juntos. Tenemos diálogo con Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno hay cosas que pensamos distinto. No podemos defraudar al electorado como lo hicimos entre 2015 y 2019. Lo menos que podemos hacer 2023, si nos toca de nuevo, es hacer las cosas mal para que vuelva el kirchnerismo″, concluyó. Ante el daño que generó el “fuego amigo” durante el inicio de la campaña, los principales referente del PRO, la UCR y la CC acordaron un “compromiso ético” para manejar las disputas internas “civilizadamente”. Sin embargo, los manuales de campaña y este tipo de entendimientos no parecen ser suficientes en Juntos por el Cambio, que no logra salir de la dinámica de cruces internos.