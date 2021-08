Kiguel: «Están aguantando la inflación, pero las correcciones son inevitables»

Para el ex secretario de Finanzas, existe una «obsesión del Gobierno por tratar de llegar lo mejor posible a las elecciones legislativas».

Jujuy al día® – El economista Miguel Kiguel consideró que el Gobierno «está aguantando a la inflación», pero advirtió que tras las elecciones legislativas «será inevitable hacer correcciones». Para el ex secretario de Finanzas, existe una «obsesión del Gobierno por tratar de llegar lo mejor posible a las elecciones legislativas, a costa de generar ciertos desequilibrios». A su criterio, «la inflación es la principal preocupación, y aunque no hay un programa económico integral, existe un esfuerzo para contenerla, suspenderla».

«Hasta ahora, lo que ha hecho el Gobierno es pisar el tipo de cambio y las tarifas, poner presión a las empresas para que no aumenten los precios y algo de moderación monetaria», consideró Kiguel. Y sostuvo que, con eso, «se está aguantando a la inflación, pero con el riesgo de que después de las elecciones haya que hacer correcciones, que son inevitables».

«Bajar la inflación requiere determinación política. Y por supuesto, un plan integral, que no hay», enfatizó el economista, en declaraciones al programa «Esta mañana», que se emite por radio Rivadavia.

Según diversas consultoras, la inflación de julio volverá a ubicarse por lo menos en el 3%, un piso que no se puede perforar desde septiembre del año pasado, con una importante incidencia de los alimentos, el rubro de mayor ponderación dentro del Índice de Precios al Consumidor. En este marco, Kiguel señaló que es necesario «transparentar la realidad, pero claramente eso no se va a dar antes de las elecciones». Además, indicó que la economía argentina tiene «muchas limitaciones», ya que «no hay reservas internacionales, que permiten un normal funcionamiento de la economía. Y también hay que reducir el déficit fiscal para no financiarlo con la ‘maquinita'». «Es una economía que vive al día: gasta lo que tiene y si no le alcanza, no paga. Estamos con múltiples problemas que en algún momento va a haber que enfrentarlos», graficó el economista.