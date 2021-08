Horóscopo para agosto 2021

Marga

Agosto se siente muy diferente a lo que fue el primer semestre del 2021. Aquí es cuando el año se empieza a acomodar para transformar el escenario por completo y sorprendernos. Desde el inicio del año 2021, nos avisaban que no sería nada fácil transitar, pero vamos a terminar este año, muy distinto de cómo lo iniciamos.

ARIES:

Trabajo:

Te verás favorecida en todo lo relacionado con el trabajo y profesión. Será un mes bastante positivo, volverás a sentirte optimista y de muy buen humor. Podrás acceder a mejores trabajos o lograrás realizarte en el nivel profesional. Será fácil que te levantes de las caídas que hayas podido tener en los pasados meses, gracias a la fuerza de Plutón que te favorecerá en todos los procesos de cambio y liberación, que te dará el impulso necesario para salir adelante en situaciones difíciles.

Amor: Tendrás la posibilidad de iniciar una relación de pareja distinta de la que hayas podido formar hasta este momento. A partir del día 16 se podría producir un cambio de energía en el nivel de tu relación personal.

Salud: Será un buen momento para salir, moverte y conectarte para hacer cualquier tipo de deporte. Será un buen mes para la salud.

TAURO:

Trabajo: Para moverte en el trabajo, será muy importante que emplees la disciplina y el orden, esto ayudará a un equilibrio en tus tareas diarias. Durante la Luna nueva del día 08 y de la Luna Llena del día 22, sería muy interesante que lo descrito al principio se acelere, por lo tanto, se te recomienda que seas creativa y mantengas la calma.

Amor: Sigues en un momento clave para tus asuntos en la vida familiar, el hogar y la vida íntima, a la vez que en tus intereses en el nivel profesional. Por lo tanto, tendrás energía para hacer obras o redecorar tu hogar. Resolverás temas relacionados con herencias o legados de familia, mudanzas o bien problemas de dinero de otras personas, lo que te saldrá bastante bien. Tendrás a los astros que te favorecen.

Salud: los días 19 y 23 de este mes de agosto deberás tener mucha prudencia en todas tus palabras y acciones.

GÉMINIS:

Trabajo: Desde hace varios meses, Géminis, te encuentras atravesando una situación un tanto conflictiva en lo que al nivel familiar se refiere. En efecto, las tensiones con distintos miembros de la familia, los malentendidos y las discusiones lo único que ha provocado es que no estuviste muy atento en tu trabajo y eso te provocó malos entendidos, han sido tan solo unos de los problemas con los que has tenido que enfrentarse. Pero en este mes de agosto será un mes para concluir con éxito los cambios, para mejorar en tu trabajo o profesión.

Amor: Tendrás que aceptar distintos puntos de vista, pero no tardarás en ponerte de acuerdo con tu pareja si los tienen, por lo que podrás disfrutar de tu vida afectiva con cierta serenidad que no habrás experimentado hasta el momento.

Salud: En el día 30 de agosto se producirá un cambio de Luna a cuarto menguante en tu signo géminis, esto abrirá una etapa apropiada para prestarle algunos cuidados especiales a tu cuerpo y mente para reponer energías. Lo que te ayudará para hacer cosas que te gusten y que te hagan sentirte bien.

CÁNCER:

Trabajo: Seguirá siendo un buen momento para tus asuntos económicos y para trabajar en nuevos proyectos y poner en equilibrio tus relaciones personales. Muchos serán los nativos que emprendan un viaje o posiblemente te dedicaré plenamente a reformar tu hogar para sentirte más confortable. Si optas por la contratación de personas para realizar los cambios, sea cual sea tu objetivo, deberás ser muy cuidadoso en la elección de las personas que vayan a trabajar en tu casa, sobre todo, que sean idóneas y responsables.

Amor: a mediados del mes de agosto, tendrás un cambio en asuntos familiares de los que te conviene tomar cierta conciencia para dirigir tus energías con otras prioridades como puede ser la pareja. Deberás tener precaución a la hora de efectuar trámites relacionados con intereses en común. Será necesario poner toda tu atención sobre todo si se trata de fuera de tu país, puede sufrir contratiempos y demoras.

Salud: cuida tu cuerpo para sentirte mejor anímicamente y controlar el estrés.

LEO:

Trabajo: Tu apasionado encanto, Leo, hará que tengas un mes muy positivo en lo que al trabajo se refiere. Es tu mes leo y debes aprovechar para acomodar todo lo que se refiere a tus proyectos laborales a futuro. Tu vida en este mes será un tanto complicada, ya que los problemas familiares no te abandonarán, al menos durante los primeros quince días.

Amor: En lo afectivo podrán disfrutar de buenos momentos, con buena comunicación con las personas queridas. Este mes le darás cierta importancia al amor, incluirá desde las cosas sencillas como una salida romántica. Aprovecha este buen momento. El mes será excelente para cuestiones de tu corazón, con la posibilidad de disfrutar de cálidos y apasionados encuentros.

Salud: debido a algún inconveniente personal tu estrés estará muy presente pero pronto pasará si pones paciencia.

VIRGO:

Trabajo:

En esta primera quincena del mes de agosto, necesitarás aislarte, para reflexionar, lo que te resultará bastante positivo. Será un mes bastante bueno para ti Virgo, ya que necesitarás encontrarte contigo mismo y reflexionar en tu intimidad. A partir del día 16, se te abrirá un periodo de varias semanas apropiado para que mejores en el nivel económico y profesional. Quizás hagas un alto en el camino y veas las cosas desde otro ángulo. Venus y Marte, pasarán por tu signo durante este mes, es muy interesante y deberás prestarles atención.

Amor: Venus estará más allá de mediados de mes, pero Marte estará hasta mediados del mes siguiente. Si canalizas bien a Venus, mejorarás tus relaciones personales, tu vida afectiva y social, será una ocasión para mejorar tu forma de disfrutar la vida.

Salud: Marte te invita a desarrollar toda tu energía, fuerza personal o capacidad de acción. Un mes muy bueno para tomar decisiones.

LIBRA:

Trabajo: En cuanto al trabajo, cuentas con una energía al máximo. Tendrás ganas de hacer muchas actividades y esto te beneficiará laboralmente. Buen momento si eres una persona emprendedora, sobre todo, en el comercio, ventas o la comunicación.

Amor: el día 16, entrará Venus en tu signo, toma nota de este cambio de energía. Entras en un buen momento para entender y renovar tu forma de relacionarte. Disfrutarás con total libertad y placer de la vida en relación. Reuniones y encuentros con amigos, eventos sociales en los que te encontrarás sumamente a gusto. Es sumamente agradable en cuanto a las cuestiones del corazón se refiere. Vivirás los mejores momentos de este mes en compañía de tu pareja. Si estás buscando un nuevo amor, podrás conocerlo en una de las actividades que harás con tu grupo de amigos.

Salud: Tienes que tener un poco de cuidado en tu alimentación, ya que tendrás cierta tendencia a consumir comidas poco saludables. Una dieta natural, con mucha fruta y verduras, será lo más recomendable.

ESCORPIO:

Trabajo: El éxito profesional y el reconocimiento social serán constantes en tu vida hasta el día 23. Cansada de cambios importantes y de convulsiones internas, te alegrarás de que agosto promete ser más tranquilo y apacible. Verás que no tendrás mayores problemas en lo laboral, solo que tu vida diaria tendrá más en cuenta lo que has aprendido de las experiencias vividas. Recibirás el reconocimiento social muy merecido y a la vez deseado uniéndose al éxito profesional tan esperado en tiempos pasados.

Amor: Es muy importante que estés pendiente de las acciones llevadas por los demás, porque posiblemente haya personas que de alguna manera intentarán perjudicarte, económica, laboral o personalmente. Este mes de agosto es importante que disfrutes de tu pareja si lo tienes, Será interesante, comprender los sentimientos de la persona que te acompaña en la vida. Eso provocará una armonía entre los dos que los hará muy felices a ambos.

Salud: si realizas una actividad que te permita desarrollar los dones espirituales que atesoras en tu interior. Esto te ayudará mucho a estar más en armonía con vos mismo.

SAGITARIO:

Trabajo: Será un mes muy especial para tu nivel profesional y todo cuanto tenga que ver con tus aspiraciones de futuro. Tendrás muchos planetas pasando por tu casa diez, lo que significa que tienes un momento muy importante. A partir del día 11 de agosto, la comunicación o la negociación serán más necesarias, tanto para entender como para evitar posibles malentendidos en el trabajo.

Amor: Si has planificado un viaje lo disfrutarás a tope. Es fácil que se te presente un viaje al exterior o interior del tu propio país. Lo disfrutarás mucho junto a tu pareja o un amigo muy cercano. Si concretas este sueño, te sentirás muy conforme contigo misma y sumamente feliz pensando en la grata experiencia que vivirás.

Salud: debido a tu buen ánimo no tendrás problemas en tu salud.

CAPRICORNIO:

Trabajo: Tendrás que tener consciencia que, hacia mitad del mes, poseerás un cambio de energía, márcate acciones para aprovechar lo mejor que puedas esas tendencias. Agosto se presenta cargado de excelentes expectativas en todos los niveles de tu vida. Te sentirás realmente compensado por los esfuerzos realizados en lo que al trabajo y la profesión se refiere.

Amor: Todos los brillantes resultados, sumados a una buena vida afectiva, que se desenvolverá bastante apacible y muy romántica, verás que te sientes feliz y olvidarás las tristezas y los malos momentos que hayas podido soportar en tiempos pasados. En gran medida, todo esto, es el resultado de una paciente transformación. Ha llegado el momento de disfrutar de tantos beneficios dejando a un lado tu melancolía. Si no tienes pareja, tendrás la oportunidad de conocer a una persona que te atraerá, no solamente por su físico si no por su extraordinaria forma de ser.

Salud: durante gran parte de este mes estarás con mucha energía y de muy buen humor.

ACUARIO:

Trabajo: Por suerte, el aumento del nivel de las relaciones sociales continuará siendo tu mayor fuente de satisfacciones. Las salidas y reuniones con amigos te permitirán disfrutar de la compañía de quienes te quieren bien. Te convendrá ser especialmente consciente de la Luna Nueva del día 8, que estará en tu signo opuesto Leo, y de la Luna Llena, en tu propio signo del día 22. Tendrás emociones por todo lo alto, procura aprovecharlas.

Amor: Trata de tener con tu pareja más paciencia, un buen diálogo y aclarar viejos malentendidos y llegar a una agradable reconciliación. Agosto puede ser un mes un tanto convulsivo en todas las acciones arrebatadas que tomes en cualquier nivel de tu vida. Lo que quiero marcar con esto es que, más que nunca, debes reflexionar antes de actuar o de tomar decisiones. Como ya te está pasando desde principios de año, se van a producir ciertos cambios a los que te va a costar adaptarte y que te puede hacer sentirte más sensible de lo normal.

Salud: Acuario en este mes deberás cuidar tu estrés, con tantos cambios que se están avecinando trata de comer sano y hacer actividad física eso te ayudará mucho en estos momentos.

PISCIS:

Trabajo: En torno al día 11 de agosto empezará una etapa que te acompañará el resto del mes. Y va a ser clave para la comunicación en tus relaciones personales. Tendrás un buen tiempo de diálogo y comunicación. Durante este mes vas a tener grandes satisfacciones en tu trabajo, la profesión y los estudios. En el nivel laboral será el más privilegiado. Tu rendimiento intelectual será excelente, estarás en una situación de pensar con claridad y de resolver situaciones difíciles con facilidad inusitada. Tendrás un mes muy particular, Piscis, ya que tendrás la oportunidad de tomar consciencia de tus acciones y tu lugar en el mundo.

Amor: Este no será un mes de los mejores en referencia a cuestiones del corazón, pero tendrás unos días estables junto a tu pareja, aunque el entendimiento mutuo no llegue a ser perfecto. De todas formas, será muy interesante para tu relación personal, debido al paso de varios planetas por tu Casa siete, tendrás días muy estimulantes junto a la persona que amas.

Salud: hace ya varios meses que vienen cuidando tu cuerpo y eso ayudó mucho a tu ánimo y tu autoestima, sigue así.

Por astrologamarga@gmail.com