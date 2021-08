Jujuy: Decreto 3768, agentes de la administración pública tienen que vacunarse contra el COVID-19

Jujuy al día® – Mediante el Decreto Acuerdo Nº 3768, el Poder Ejecutivo implementó la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado.

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Acuerdo Nº 3768, de fecha 30 de julio de 2021, por el cual dispone, en su Artículo 1º, la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su situación de revista y lugar en que presten servicios.

En su Artículo 2º, invita a la actividad privada en general a adherir a la disposición antes citada, en especial a los sistemas privados de salud, educación, seguridad, transporte público y privado, comercio y entidades civiles, deportivas y recreativas.

Además, establece que el personal comprendido en el Artículo 1º que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado.

El Artículo 4º, consigna que la Resolución Conjunta Nº 4/2021 de los ministerios de Salud y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, será de aplicación en Jujuy, en lo que se oponga al presente decreto.

Asimismo, invita a los poderes Legislativo y Judicial, a municipios y comisiones municipales a adherir a esta medida.