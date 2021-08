Jujuy: Asaltan a camionero, simulan fusilamiento y le cortan un dedo

Finalmente le robaron casi 900 mil pesos

Jujuy al día® – El pasado domingo, a la seccional 11º de Libertador Gral. San Martín llegó un hombre de 57 años, domiciliado en un barrio de la localidad, conductor de un camión, con la intención de denunciar haber sido víctima de un asalto a mano armada y de haber recibido lesiones.

El atribulado conductor relató cómo es que se sucedieron los hechos que derivó en la sustracción de casi 900 mil pesos, heridas cortantes en un dedo y un simulacro de fusilamiento.

“El domingo 1ro de agosto, iba circulando por ruta nacional N° 34, en sentido de circulación norte – sur, al llegar en cercanías al acceso de ruta vecinal a Palo Blanco maniobro el rodado hacia la banquina, desciendo dejando en marcha el motor y las luces encendidas y me dirijo hacia un santuario del gauchito Gil, seguidamente retorno e ingreso a la cabina del camión, en eso me percato que se abre la puerta del lado del acompañante e ingresa al interior de la cabina una persona de sexo masculino que tenía una capucha de color negra, empuñando un arma de fuego. Este comenzó a vociferarme “dame la guita viejo, dame la guita viejo.”. En se abre la puerta del lado en que estaba sentado, era hombre.

Como me sentí amenazado les entrego la suma de $12.000, los cuales tenia para gastos personales, no conformes con eso, la persona que tenía el arma de fuego me la apoya en el parietal derecho y comienza gatillar, escuche (tac, tac, tac), no pude contener el miedo, me puse a llorar, mientras les decía que esperen que solo era un empleado, que, si les iba a dar la plata, que no me hagan nada. Ahí interviene el otro hombre, agarrándome del brazo izquierdo, le dice al cómplice que me haga aca. Fue entonces que el sujeto dejo de apuntarme con el arma en la cabeza, pero saco de su cintura un cuchillo con el cual me realizo cortes en mi dedo índice izquierdo en eso, entre llantos y gritos, le dije que por favor no me hagan nada que ya les daba la plata y dejaron de agredirme.

Me acerque al tablero frontal del camión donde yo llevaba escondida una suma de dinero equivalente a $870.000,00, dinero que estaba en dos paquetes, de $700.000,00 uno y $170.000 el otro. Estas personas, al tomar el dinero, me expresan por ultimo “viejo te ibas hacer matar por esta guita, acaso esto vale tu vida, viejo pelotudo, nosotros nos vamos, más vale que no hagas la denuncia porque sabemos dónde vivís y te vamos hacer acá, más vale que cierres la jeta”.

Luego de esto los asaltantes huyeron y el camionero llamo a un amigo para que viniera a socorrerlo pues estaba sangrando mucho el corte que le habían hecho.

Las investigaciones se encuentran a cargo de la Unidad Regional Nº 4 de Libertador General San Martín.