“Jujuy”, la canción que mostrará a San Salvador de Jujuy en un nuevo video

Jujuy al día® – Este jueves 5 de agosto, a partir de las diecinueve horas y a través de la página de Facebook haiga.duo, se estrena el videoclip “Jujuy (Zamba)” realizado por la artista cubana Diany Cruz, quien reside en la provincia de Jujuy desde hace más de 5 años. “Jujuy” es una canción con música de Alberto Alabí y letra de Pablo Baca, que interpreta Emilia Danesi.

El video es una invitación a los sentidos. El movimiento y la melodía se conjugan en una pieza audiovisual que muestra ese San Salvador de Jujuy cotidiano que acontece y es vivido. La convocatoria a participar del lanzamiento online del video, es para aquellos y aquellas que transitan el Jujuy de todos los días, pero también para quienes están lejos y quisieran volver a recorrer sus calles, rincones, rostros, aún en la distancia.

Diany Cruz es cubana y mira a Jujuy como a una obra de arte y ha tratado de plasmar ese arte en imágenes audiovisuales. “Cuando escuché la canción por primera vez, quedé interpelada por la fragilidad y por la ternura que me transmitió. Creo que ‘Jujuy’ es un canto a la niñez, al origen, a las raíces, a ese lugar donde uno absorbe las primeras costumbres, el lugar del primer amor, donde uno pasa los primeros años de su infancia. A mí me llega profundamente porque vivo muy lejos del lugar que me marcó, mi país, Cuba”, relata.

“Desde lo simbólico -añade- creo que Jujuy tiene una belleza majestuosa y un poco exótica. Lo que se vende desde los medios de comunicación o las empresas de turismo, son los paisajes hermosísimos de Purmamarca, Tilcara, Maimará… Queda un poco de lado algo que tiene San Salvador de Jujuy que es un ‘mejunje’, un intercambio cultural al alcance de la mano: en la zona de la Terminal y en otras zonas de la periferia”. Cruz señala que “Jujuy encierra algo que tiene Latinoamérica, el flujo constante de cultura, por todas las fronteras, por los lugares donde hay migrantes” y cuenta que “la idea del video es rescatar y congelar imágenes sobre lo que estoy hablando”.

Respecto a “lo formal y técnico del video”, dice Cruz: “Lo voy armando como si fuese una pintura. Me gusta trabajar primeros planos, con imágenes en blanco y negro, me preocupa

que la fotografía funcione y sugiera cosas, que algo quede abierto allí. Voy jugando con personajes en la ciudad, sobre todo con una chica que es el hilo conductor, que va caminando por la ciudad y va invitando a ir transitando recovecos”.

Filmado íntegramente en San Salvador de Jujuy (Jujuy, Argentina), el video “Jujuy (Zamba)”, cuenta con música de Alberto Alabí y letra de Pablo Baca; interpretada por Emilia Danesi junto a los músicos Juan Bernal (guitarra), Rodi Avellaneda (piano) y Vampi Ormachea (bombo); tiene la participación de Sebastián Mathews (sonido y mezcla); Aldana Paredes (modelo del video); Diany Cruz (Cuba) – Carla Barreiro (arte visual); y Haiga.duo (h.2) y Estudio Da Vinci.