Jujuy: Los empleados públicos deberán vacunarse obligatoriamente

Jujuy al día® – A través de un Decreto Acuerdo, en el artículo 1º, se dispone la obligatoriedad de la vacunación con el COVID-19, para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del estado, cualquiera sea su situación de revista y lugar en que se presten servicios.

El artículo 2º invita a la actividad privada en general de la provincia, a adherir a la disposición establecida en el Artículo 1º, en especial, a los sistemas privados de salud, educación, seguridad, transporte público y privado, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas en general.

El Artículo 3º determina que El personal comprendido en el ARTÍCULO 1º del presente, que no acredite haber recibido al menos una (1) dosis de cualquiera de las vacunas, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrán asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado.

Así lo hizo saber el gobernador Gerardo Morales en el marco de un nuevo informe del Comité Operativo de Emergencia (COE) emitido este domingo, 1 de agosto, oportunidad en la cual anticipó además que a partir del próximo miércoles, 4 de agosto, los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros deberán presentar certificado de vacunación contra el COVID-19.

Asimismo, trazó un balance de la situación sanitaria y epidemiológica de la provincia, destacando que en la segunda ola de contagios “se redujo la mortalidad y la ocupación de camas” y resaltó que ello es resultado de “la campaña de vacunación, sumada al fortalecimiento del sistema de salud y el respeto a los protocolos sanitarios”.

Subrayó que en Jujuy se superó el medio millón de dosis aplicadas y, en este sentido, reivindicó el “importante trabajo estratégico de distribución y aplicación”.

Indicó que, a fin de ampliar los alcances de la campaña y llegar con la inmunización a la mayor cantidad de gente posible, “se prevé vacunar en lugares de importante afluencia”, como se hizo en la peatonal Belgrano de la capital jujeña y en la feria de Perico.

Jujuy recibió un total de 642.707 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 517.359. 125.348 están distribuidas entre los vacunatorios.

Aplicadas 1º dosis: 405.330

Aplicadas 2º dosis: 112.029

En cuanto a la vacunación de personas de entre 12 y 17 años de edad, señaló que Jujuy recibió más de 15.000 dosis a destinar a dicha franja bajo la modalidad de demanda espontánea, priorizando a quienes presenten comorbilidad. A tal efecto, se habilitarán los hospitales centrales de la provincia, CEPAM, HOSCAM, VACUMÓVIL y CAPS.

Respecto de la reanudación del dictado de clases tras el receso vacacional de invierno, la ministra de Educación, Isolda Calsina, dijo que el objetivo en esta nueva etapa es avanzar gradualmente hacia una mayor presencialidad, tanto en nivel primario, como secundario.

Para la vuelta a clases, programada para mañana lunes 2 de agosto, se estableció el siguiente esquema: Escuelas rurales, 100% de presencialidad.

Escuelas urbanas de baja matricula, 100% de presencialidad.

Instituciones de alta matricula, 50% de presencialidad, día por medio y virtualidad.

“Jujuy y Misiones son las únicas dos provincias que cumplieron con todos los meses de clases”, resaltó Calsina y, en este contexto, también ponderó que “Jujuy es la única que tiene la mayor cantidad de actividad económica abierta”.

Al 1 de agosto, hay 85 pacientes con internación domiciliaria, 255 telemédicos y 3.114 personas bajo seguimiento médico.

La ocupación de camas de terapia intensiva e intermedia es de 56% en el sector público y 78% en el privado.

Los operativos de rastrillaje casa por casa a cargo de equipos de Salud, cubrieron 32.893 manzanas, con 460.856 familias abordadas y 1.526.870 personas visitadas.

En otro tramo del informe, el coordinador del COE, Omar Gutiérrez, recalcó que la curva de contagios experimenta un marcado descenso en la provincia y, en comparación con Salta y Tucumán, Jujuy siempre se mantuvo por debajo.

También hizo saber que recientes acontecimientos sociales que movilizaron a la ciudadanía, tales como Día del Padre, festejos por la obtención de la Copa América, las elecciones legislativas provinciales y la celebración Día del Amigo, no motivaron un incremento considerable de contagios.