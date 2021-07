Carlos Melconian: la “moneda del menudeo”, la “desconfianza” en el Gobierno y cuánto cree que valdrá el dólar

Carlos Melconian

Carlos Melconian explicó el problema del déficit fiscal, por qué el dólar es moneda corriente y resaltó la necesidad de un acuerdo político para el 2023

Jujuy al día® – Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el dólar blue transita días de volatilidad ante una mayor demanda por cobertura. Para el expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, un tipo de cambio con presión al alza “muestra los desequilibrios de la economía”, la falta de horizonte, el desajuste fiscal que se financia con emisión monetaria y la “desconfianza que genera este Gobierno”.

“Lo que no hay que olvidarse es que el valor del dólar, en todo el mundo y en la Argentina en particular, es la consecuencia de una política económica. El dólar vale lo que la política económica, la confianza y la expectativa dice, por eso siempre ha sido tan volátil en la Argentina. Y por eso, cuando se recrean expectativas positivas, si no se tiene muy en cuenta la política económica que se implementa, luego se cae abruptamente, se atrasa abruptamente”, sostuvo el economista en diálogo con Comunidad de Negocios, por LN+.

La Argentina tiene una política bimonetaria. Por un lado, los pesos son “una moneda de menudeo”, que funciona para las transacciones cotidianas y “eventualmente se ahorra en pesos cuando hay cepo, porque no tenés salida”. Por el otro, el dólar funciona como la divisa de ahorro y seguridad.

El economista indicó que el cepo al dólar sirve para atenuar la demanda, a un precio oficial irreal. “Lo que no tenés son Reservas. La anterior administración entregó 9000 millones de Reservas vivas, billetes, que son propiedad del Banco Central. Pero a lo largo del 2020 el Central las perdió, porque fue mayor la demanda que la oferta. Bajo estas circunstancias, no hay ninguna probabilidad que entre un dólar adicional a lo que se exporta. Lo más lindo es que la Argentina es el país del mundo con mayor sobrante de dólares, no es que tiene faltantes, pero pasa que están fuera del sistema. En blanco, pero fuera del sistema”, agregó Melconian, en diálogo con José del Rio.

En ese contexto, aseguró que los problemas a resolver en la Argentina requieren “un cambio de régimen”. Hoy en día la política está “muy lejos” de la gente, e incluso el Gobierno anterior realizó un diagnóstico incorrecto, al creer que “podes pasar de Alaska al Caribe”.

“Lo que tenemos que pensar seriamente es la deuda que la democracia tiene con la sociedad argentina. Es ver cómo se revitaliza el poder de compra, la calidad de vida. Mirá qué audacia: el nivel de actividad, el poder adquisitivo, la tasa de empleo, la distribución de ingresos, la tasa de inflación, son todos elementos vinculados a la calidad de vida de la gente. Y es el peor indicador en 2013, 2015, 2017, 2019 y este”, señaló.

Por eso, dentro del debate que se tiene que librar, hay “que explicarle a la sociedad” que la emisión monetaria es producto de un “agujero en el fisco”. En resumidas cuentas, el Estado gasta más que sus ingresos y no le queda otro camino que buscar cómo financiarse.

“Como a la Argentina nadie la quiere financiar, apela a la emisión de moneda, que es inflación. En otros países del mundo emitís y la gente siente alivio de haber recibido el auxilio en un papel que siempre compra la misma cantidad de productos. Pero en la Argentina, cuando ves venir la emisión, la gente tiene la sensación de que si no se saca rápido los pesos de encima va a comprar menos pan, menos azúcar, menos carne. Eso es la inflación”, ejemplificó.

Para eso, primero se tiene “que correr a todos los truchos que venden espejitos de colores, que hay muchos, en todas las administraciones, de todos los años”. Quienes echan culpas sobre otros dirigentes, en vez de hacerse cargo de los problemas que tiene que resolver el país.

“La política tiene sus roces, conflictos, sus internas. Más, menos, forma parte del juego en todo el mundo. Pero acá se arman estos despelotes económicos, de calidad de vida, de volatilidad del PBI, de estancamiento económico, de endeudamiento, de riesgo. Estás fuera del sistema económico mundial, en el Mercosur estás afuera, en el riesgo país afuera, en la cotización de tu moneda estás afuera, en la tasa de inflación estás en los diez peores. Tenemos que hacer la cuenta de lo que nos pasó”, dijo el expresidente del BNA.

Al respecto, consideró que para el año 2023 “estamos frente a la necesidad de una reforma constitucional”, ya que la reforma del 94 “salió mal”, al igual que las reelecciones y las elecciones cada dos años. El mundo no considera al país como “un exportador de bananas e importador de turismo”, sino un país competente y con condiciones, pero con “mala clase política”.

“Quien venga en 2023 tiene que tener méritos suficientes. Un buen diagnóstico, competencia, gestión y mucha honestidad. Porque cuando llegan outsiders de la política, aún para la tecnocracia, la política conservadora corporativa te exige el culo limpio, muy limpio. Porque algunos integrantes de la política te amedrentan, te rodean, no les conviene, te amenazan, te inventan una denuncia penal”, aseveró Melconian.

Para que la Argentina prospere, el acuerdo tiene que ser de la política. Volver al preámbulo, a la Constitución Nacional y quien fue electo para gobernar tiene que ceder su lugar a otro después de un período. “Y el que quedó en la vereda de enfrente tiene que entender que si al que está gobernando le va bien, recibe un país mejor”.

“Hay que conseguir un acuerdo político serio. Hay que encontrarle un piso a berretalandia, porque el mayor dilema de berretalandia es que se convierta en costumbre. Hay que dejar de lado el odio, la pelea, el justificativo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Es el desafío que tenemos todos”, cerró.

