Jujuy: Un nuevo Egresado en la Extensión Áulica La Quiaca de la Facultad de Ingeniería

Jujuy al día® –Se trata de Miguel Mauro Durán quien el 23 de julio pasado aprobó su última materia, Laboratorio de Programación Orientada a Objetos II, correspondiente a la carrera Analista Programador Universitario (APU) en la Extensión Áulica La Quiaca de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

El Analista Programador Universitario Miguel Mauro Durán expresó su satisfacción al culminar la carrera, “fue cumplir un objetivo que por diferentes motivos no pude hacer antes, es concretar una formación de algo que me apasiona hacer”, sostuvo. En ese sentido, destacó la importancia de que se ofreciera la carrera en su ciudad, “fue muy importante que la carrera se de en La Quiaca de lo contrario no hubiese podido concretarla”, indicó. Y adelantó que continuará, “capacitándose con las herramientas actuales que se utilizan en el área de la programación”.

Por otro lado, el nuevo egresado de 44 años de edad compartió que se lleva de su trayecto universitario nuevos conocimientos que le servirán para su desarrollo profesional, “también nuevas amistades y un grupo de compañeros conformado por Daniel Córdoba, Marcos Ferreira y Sebastián Severich que desde el primer año supimos entendernos y ayudarnos”, subrayó. A la vez que agradeció a las personas que le acompañaron y apoyaron en esta etapa, “mi familia, mi señora y mis hijos”.

Y alentó a quienes estén interesados en cursar la carrera de Analista Programador Universitario, “es una carrera apasionante para los que les gusta programar, aprenderán muchos lenguajes y herramientas, eso sí deberán dedicarle mucha práctica”.

Por último, hizo saber de su gratitud a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy por la apertura de la Extensión Áulica en la ciudad de La Quiaca.