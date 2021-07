Primer Egresado Analista Programador Universitario de la Extensión Áulica La Quiaca de la Facultad de Ingeniería

Jujuy al día® – Marcos Daniel Ferreira se recibió de Analista Programador Universitario (APU) el 21 de julio, luego de aprobar la asignatura Laboratorio de Programación Orientada a Objetos II en la Extensión Áulica La Quiaca de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

Marcos Daniel Ferreira de 32 años de edad, flamante primer egresado de la Extensión Áulica La Quiaca de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, comenzó la carrera de Analista Programador Universitario con la primera cohorte de ingresantes dictada a partir del año 2018. “Haber finalizado la carrera de Analista Programador Universitario es un orgullo, una satisfacción y un logro más en mi vida”, expresó y destacó que “ser el primer egresado en La Quiaca me llena de alegría, de emoción al ver que valió la pena cada esfuerzo, desvelo y dedicación en estos tres años, fue muy difícil cursar cada cuatrimestre porque muchas veces el trabajo me obligaba a cambiar de destino a pueblos aledaños a La Quiaca, impidiéndome asistir a clase, lo cual se complicó más en los tiempos de pandemia, ya que estaba custodiando la frontera y en los momentos que podía conectarme, me ponía al día”, relató.

El nuevo Analista Programador Universitario Marcos Daniel Ferreira, oriundo de la provincia de Buenos Aires y que, por motivos laborales como miembro de Gendarmería Nacional Argentina, se encuentra radicado en la ciudad de La Quiaca junto a su esposa e hijos, cuando supo de la apertura de la Extensión Áulica de la Facultad de Ingeniería de la UNJu en La Quiaca a través de los medios de comunicación. Sin embargo, sería uno de sus compañeros de trabajo quien lo alentara a iniciar la carrera ya que previamente estaba inscripto en el curso de programación “Plan 111 Mil”. En ese sentido, remarcó la importancia de que se ofreciera la carrera de APU en la ciudad de La Quiaca, “para mí que la carrera haya llegado a La Quiaca fue muy importante, porque siempre me gustó la programación y quizás si no hubiera venido para estos lados hubiera quedado incompleta esa parte de mi vida, a pesar que pude haber hecho cursos online no hubiera sido lo mismo”, sostuvo.

Al recordar el momento de ingreso, contó, “cuando decidí anotarme, ya era tarde, y me habían anotado en una lista aparte porque había más de 350 inscriptos y yo fui el último en anotarme antes de que empiece la carrera, era un viernes antes del inicio, y cuando comenzó el pre curso para el ingreso, como no me habían llamado no asistí pero la semana siguiente comencé el cursado, luego de que mi compañero consultara a una de las Secretarias”. Durante el trayecto de cursada, destacó el acompañamiento de su familia, “me apoyaron incondicionalmente, ya que los primeros tiempos que cursaba, con el trabajo y el estudio, tan solo me veían a la noche, y luego eso mejoró cuando tuvimos las clases virtuales, porque estábamos más tiempos juntos”, compartió.

En esta nueva etapa profesional, el Analista Programador Universitario Ferreira adelantó que continuará perfeccionándose y aplicándose en el rubro, “ahora que egresé, voy a continuar especializándome en distintos lenguajes de programación y tecnologías actuales, para aplicar todo los aprendido en mi trabajo actual y a su vez desempeñarme como freelance juntamente con mis compañeros”. Por lo que, alentó a quienes buscan formarse en el campo de la programación, “les aconsejaría que pongan de su esfuerzo a diario, sean constantes y que se especialicen más en lo aprendido”. Por último, destacó el trabajo y acompañamiento de los docentes de la Facultad de Ingeniería en la Extensión Áulica La Quiaca, ya que luego de que atravesara hace poco la enfermedad del Covid 19 con internación de por medio en el Hospital de La Quiaca, donde “fue complicado cursar, y gracias a los profesores que comprendieron mi situación y se preocuparon por mí, hoy puedo decir que egresé”, expresó. Y en ese sentido, agradeció, “a Dios por darme la vida y la oportunidad de haber terminado la carrera, a mi familia por su apoyo incondicional, a los profesores por su tiempo y dedicación, a los secretarios, y a mis compañeros de trabajo que me bancaron y muchas veces me cubrieron para poder asistir a clases”. E hizo una especial mención a su grupo de estudio que está próximo a egresar, “Daniel Córdoba, compañero de trabajo, Miguel Durán y Sebastián Severich, por su amistad y apoyo en tiempos de estudio durante estos tres años”, culminó.