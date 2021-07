DNI para personas no binarias se podrá tramitar en Agosto

El Director del Registro Civil, Octavio Rivas, dijo que se podrá tramitar el DNI no binario desde los primeros días del mes de agosto en todas las oficinas del registro.

Jujuy al día® – El registro civil de la provincia puso en marcha el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad para personas no binarias, que busca ampliar los derechos para quienes no se auto perciben varones ni mujeres. El trámite del DNI no binario se podrá realizar los primeros días de Agosto en Jujuy.

El Director del Registro Civil Octavio Rivas que depende del Ministerio de Gobierno y Justicia, explicó que esta nueva medida llena un vacío legal ya que reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad como opción. Para su aplicación, Rivas manifestó que “primero hay que tener una rectificación registral que es una readecuación en la partida de nacimiento, con esa misma acta se escanea y se genera el DNI no binario. Con ese trámite se asienta en el Registro Nacional de Personas (RENAPER)”.

Rivas aclaró que la provincia de Jujuy fue una de las precursoras ya que desde julio de 2019 se puede realizar la adecuación registral no binario Jujuy fue una de las primeras provincias en aceptar este cambio a género no binario en las partidas de nacimiento. Jujuy adoptó esto y lo aplicó, fue vanguardista en el marco del derecho nacional e internacional en identidad de género”, aseguró Rivas.

“Mantuvimos reuniones con todos los directores de los Registros Civiles del país y estimamos que la aplicación será mucho más rápida. Se espera que se pueda tramitar el DNI no binario en los primeros días de agosto”. Además, aclaró que se podrá realizar el trámite en cualquiera de las oficinas del Registro Civil de toda la provincia.

Finalmente, el director del Registro Civil comentó que esta nueva medida destrabará un paso importante en materia de identificación de las personas. “Se había logrado hacer una adecuación registral pero no se daba en el DNI, ahora si se podrá ver ahí. Van a tener su documento con el género acorde a lo que figura en su partida de nacimiento”, señaló.