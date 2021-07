Cuándo llegan más dosis del segundo componente de Sputnik V y qué pasa con las otras vacunas

Alejandro Horvat

La Argentina ya tiene inoculada cerca del 50% de la población con una dosis, mientras que solo el 12,5% completó el esquema; cómo avanza la campaña

La vacunación contra el coronavirus en la Argentina ya alcanzó al 48,9% de la población con al menos una dosis, pero solo el 12,5% tiene el esquema completo. Y según adelantó esta mañana la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, la estrategia apuntará de ahora en más a acelerar la aplicación de las segundas dosis, por lo que se va “a enlentecer un poco el aumento de las primeras”.

Ahora bien, entre tantas noticias vinculadas con la campaña de vacunación, muchos se preguntan cuándo recibirán la segunda dosis de la Sputnik-V, otros averiguan si ya pueden anotarse o si es posible vacunarse sin sacar turno previo, algo que varía según el distrito. Las madres y los padres deben estar pendientes de la aprobación de las vacunas para menores de edad y, en medio del invierno, y con una meseta alta de casos de coronavirus, hay quienes se contagiaron de Covid-19 o están atravesando un cuadro gripal y no saben si pueden vacunarse o cuánto tiempo deben esperar para hacerlo.

Acá van algunas respuestas a esos interrogantes.

La semana pasada llegaron 550.000 dosis del segundo componente de la vacuna rusa y prevén que esta semana llegue otro lote, aunque las autoridades sanitarias no especificaron cuántas arribarán al país. Hasta el momento, arribaron a la Argentina 11.868.830 vacunas de Sputnik-V, 9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2, por lo que hay una diferencia de 6.882.510 entre la cantidad recibida de ambos componentes.

“Ese aumento de las segundas dosis se va ir viendo progresivamente. Esperamos que la población que está esperando el segundo componente lo pueda recibir lo antes posible y que durante este mes se pueda empezar a recibir ya en forma sostenida”, comunicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

“Tenemos casi un millón de dosis que están formuladas en la Argentina y están esperando el control de calidad para su liberación”, expresaron fuentes del Ministerio que conduce Carla Vizzotti. Sin embargo, no especificaron cuándo esperan recibir la aprobación.

En la ciudad de Buenos Aires pueden anotarse todos los mayores de 18 años. En el distrito no hay vacunación libre para ningún grupo poblacional y no está habilitada la inscripción para menores de edad.

En la Provincia, se podrán inscribir los niños de entre 13 y 17 años con comorbilidades, todos los mayores de 18 años y los mayores de 30 años se pueden vacunar sin sacar turno previo.

Según la infectóloga Leda Guzzi, que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), después de tener coronavirus lo recomendable es esperar dos semanas luego del alta epidemiológica. “Lo que estamos recomendando es que se vacunen luego de ese tiempo; antes se indicaba esperar tres meses porque faltaban vacunas y la propia enfermedad ya genera anticuerpos, pero ahora les decimos que se vacunen”, expresó Guzzi.

No es lo más recomendable. Lo indicado, además de hacerse un test para certificar que la persona no tenga coronavirus, es esperar a que se recupere. Si bien la vacuna no empeoraría el cuadro, sí se pueden sumar los efectos adversos de la vacuna al cuadro que atraviesa la persona.

En la ciudad, si cancelaste el turno o lo dejaste pasar, a los dos o tres días te tendría que volver a llegar una nueva invitación a reservar otro turno, pero no hay que volver a empadronarse. Si eso no sucede pueden llamar a la línea 147.

En la provincia de Buenos Aires, los turnos no vencen. Es decir, la persona puede ir con su reserva al vacunatorio aunque ya haya pasado su turno y de todos modos lo van a inocular.

Por ahora, de las vacunas que se utilizan en la Argentina, ninguna está autorizada por los organismos nacionales, o en algunos casos internacionales, para ser usada en menores de edad. La única que se usa para los mayores de 12 años en la campaña de vacunación de todos los países que la adquirieron es la de Pfizer.

La semana pasada, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, dijo que es “inminente” la aprobación en el país de las vacunas Moderna y Sinopharm para inmunizar contra el coronavirus a los menores de 18 años. La Argentina cuenta con ambas vacunas. En el caso de Sinopharm ya es utilizada en la campaña de vacunación china para los mayores de 3 años.

Por Alejandro HorvatFuente