Jujuy: Una sexagenaria fue víctima de un ardid para robarle

Jujuy al día® – El pasado viernes 16, a media mañana, una mujer de 68 años domiciliada en barrio Santa Rosa de Lima, se encontraba barriendo la vereda y de repente un hombre de unos 40 años se le acercó, manifestándole que le debía dinero a su hijo y que quería dejárselo junto a un cordero que había carneado para agradecerle la buena voluntad de hacerle prestado el dinero. Fue entonces que le pidió si le podía dar una bolsa para dejarle el cordero.

La mujer no desconfió pues el hombre se mostró muy amable y entró a su casa para buscar la bolsa que le pedía el sujeto. Claro, como confió, no cerró la puerta detrás de ella y ya fue tarde cuando se dio cuenta que el sujeto había entrado a la casa, pero esta vez, sin amabilidad alguna, le exigía que le entregara el dinero que tuviera y que no hiciese ningún ruido.

A la sexagenaria no le quedó otra cosa entonces que acceder pues el temor por su integridad física la llevó a entregarle $3.000 y el teléfono celular.

El delincuente rápidamente salió de la casa para desaparecer en muy pocos minutos.