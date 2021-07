Dólar, inflación, mercado cambiario y elecciones: las definiciones de Carlos Melconian

Jujuy al día® – En un extenso seminario, del cual participó El Cronista, el ex presidente del Banco Central aseguró que si la gente votara por la economía, esta «es una para perder». Dónde estamos parados los argentinos según su punto de vista y cuál es su pronóstico de cara a las urnas.

«Yo definí a esta elección como la elección más relevante desde la llegada de la democracia». De esa forma, convincente, el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian se refirió esta semana a la inminente llegada de los comicios.

Al disertar a lo largo de dos horas en un seminario organizado por Espacio Quinquela, donde asistió El Cronista, el último jueves por la mañana el economista hizo hincapié en que en estas elecciones «hay mucho en juego».

«Objetivamente es una economía para perder», aseguró Melconian al bosquejar cómo se encuentra el bolsillo de los argentinos a poco tiempo de que se realicen las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en septiembre y las elecciones legislativas en noviembre.

Sostuvo que «La pandemia y la economía juegan claramente en contra» en este marco. Y en esa misma línea, insistió en que «Si la gente vota por la economía, esta es una economía para perder. La comparación del nivel del PBI entre las últimas tres elecciones de Argentina -la del 2015, 2017 y 2019-, este es el peor».

Junto al de 2019, apuntó, el nivel del Producto Bruto Interno se encuentra «entre los peores de los últimos tiempos». Si la economía influye en las urnas, será una «cuestión delicada» para el Gobierno, lanzó el especialista. Y sentenció: «La conclusión es que cualquier país del mundo donde no hubiera conurbano y ‘sabemos manejar la calle’, este oficialismo está fuera de carrera».

En lo que respecta al nivel de actividad en el que se votará este año, indicó: «Nosotros damos el rebote por agotado. Vienen meses macroeconómicamente movidos. Acá no se trata ni de pesimista, ni de optimista». Y luego graficó: «Este era un programa macroeconómico que venía con tensión y atado con alambres, donde la elección es una tensión adicional».

Por otra parte, indicó que la brecha cambiaria está «rayando lo máximo tolerable para no contaminar la macro» en 70%, 80%. Sobre el dólar, opinó que el oficial en $ 96 «está bien, en vías de atrasarse» y el no oficial en $ 170 «es alto, pero no es tan alto» ya que «Sigue siendo incomparable contra una híper o contra un problema como una guerra».

A continuación, de forma retórica, preguntó: «¿Estamos en un periodo de inestabilidad no hiperinflacionaria?». Y rápidamente contestó: «Mi respuesta es sí. Es inestable no hiperinflacionaria». Según su punto de vista, actualmente estamos en un tipo de cambio alto pero no récord.

«¿Qué clave hay detrás de todos estos comentarios? El mercado cambiario», remarcó, al tiempo que señaló que «al mercado cambiario lo revolucionó y lo dio vuelta la santa soja».

Antes de finalizar, el economista compartió sus proyecciones en materia de inflación y analizó: «Como la emisión de la moneda tiene delay en su impacto inflacionario, a pesar de la pseudo ortodoxia del primer semestre, la inflación fue al 4% mensual y probablemente baje un poco en el segundo semestre».

«Va a convivir una mayor emisión monetaria probablemente con una mayor ‘caídita’ inflacionaria en el segundo semestre, para retomar luego a partir de eso», vaticinó.

Por último, afirmó que «La elección va a ser al 50% de inflación». Y de manera terminante concluyó: «La tasa de inflación puede declinar, pero no va a mejorar en la anualización 12 meses de 50% anual».

