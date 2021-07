Jujuy: El sábado se realiza el 3er Encuentro Provincial de Escuelas de Atletismo

Jujuy al día® – El próximo sábado 17 de JULIO a partir de las 09.00 hs. en la pista del Regimiento 20, se realizará el III ENCUENTRO PROVINCIAL de Escuelas de ATLETISMO de JUJUY, denominado ¨VACACIONES¨.

El mismo contará con la organización de la institución madre de este deporte y la fiscalización a cargo de la comisión de arbitraje y del Instituto de Enseñanza Superior N º 4 – Profesorado de Educación Física – Palpalá.

Comprometieron la participación las siguientes Instituciones: Escuelas de Atletismo de las Municipalidades de La Esperanza, Escuela Provincial de Comercio Nº 1, los Colegios Secundario Nº 2, E.M.D.E.I., Nacional Nº 2, Martín Pescador, Divino Redentor, Remedios Escalada, José Hernández, Huerto, Escuela de Atletismo de San Pedro, San Expedito, del Rim 20, Profesorados de Educación Física de Pálpala y Monterrico, las escuelas de desarrollo atlético del Rim 20, La Esperanza y a los jóvenes que estén interesados en practicar este deporte.

Este evento será evaluativo para conformar los seleccionados jujeños que participaran en el CAMPEONATO NACIONAL y las COPA NACIONAL DE CLUBES que se realizaran durante este año.

INSCRIPCIONES: se informa que las inscripciones de los equipos, deberán realizarse por la Web de la CADA, para esto, los atletas deberán estar registrados en el fichaje nacional y tener certificado médico vigente y licencia 2021 pagada, aquellos que no están registrados en el sistema CADA podrán hacerlo por planilla Excel.

PARTICIPACION: Podrán hacerlo atletas de ambos sexos, en DOS pruebas por atleta y No podrán estar inscriptos en dos categorías distintas. En las carreras individuales de más de 200 metros sólo se permitirá participar en una de ellas por día.

CATEGORIAS y PRUEBAS a realizarse para ambos sexos.

Mayores : (desde 23 años o más – 1998): U – 23 : (Hasta 22 años – 2001 – 2000 – 1999).

U – 20 : (Hasta 19 años – 2002 y 2003). U – 18 : (Hasta 17 años – 2004 y 2005).

U – 16 : (Hasta 15 años – 2006 y 2007). U 14 : (Hasta 13 años – 2008 y 2009).

REQUSITOS : De acuerdo a las medidas dispuestas por el COE – Secretaria de Deportes – RIM 20 y esta federación: no puede ingresar a las instalaciones ninguna deportista que NO esté previamente inscripto. Adjunto a la planilla de inscripción deberá presentar D.D.J.J. / Apto médico – C/ electrocardiograma / comprobante de pago de Seguro. En el caso de los / entrenador / profesor deberán presentar la D.D.J.J.

PRUEBAS:

80 100 400 800 3000 1500 Vallas C Vallas L Alto Largo Triple Bala Disco Jabalina Martillo Tría 2 Mayores X X X X X X X X X X X X X X U 20 X X X X X X X X X X X X X X U 18 X X X X X X X X X X X X X X U 16 X X X X X X X X X X U 14 X

TRIA 2: 80, largo y bala.

Desde esta Federación no queremos dejar pasar la oportunidad para destacar el trabajo que se viene realizando desde hace varias temporadas en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Humano – Secretaria de Deportes de la provincia, el Regimiento 20, U.N.J.U., Diputada Nacional Dra. María Gabriela Burgos, OSDE, Senador Nacional Dr. Mario Fiad y las familias de cada uno de los atletas.