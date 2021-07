Claudio Zin: la Argentina superó los 100.000 muertos por Covid-19 porque «no compró» vacunas

«El país llegó a estas cifras porque no obtuvo, no compró y no gestionó en tiempo y forma el tema» vacunas, consideró el médico, que insistió en la importancia de la llegada de dosis Pfizer al país.

Dr. Claudio Zin

Jujuy al día® – El médico Claudio Zin consideró hoy que la Argentina superó la cifra de 100.000 muertes por coronavirus debido a que «no compró» ni «gestionó en tiempo y forma» la llegada de vacunas al país.

Zin dijo que estudios médicos indican que si en la Argentina se hubiese comenzado a vacunar antes a la población, hoy el país registraría «30 mil muertos menos» con motivo de la pandemia de Covid-19.

«El país llegó a estas cifras porque no obtuvo, no compró y no gestionó en tiempo y forma el tema (vacunas). Hay estudios que indican que si empezábamos a vacunar antes, tendríamos 30 mil muertos menos», resaltó.

«Este porcentaje es aleatorio y depende de cómo cada uno aplique la ecuación, pero aun así son muchos los fallecidos innecesariamente», dijo Zin en una entrevista con NA.

Asimismo, señaló: «Yo había hecho una proyección de que íbamos a llegar a las 100 mil muertes el 3 de agosto; se adelantó el pronóstico dos semanas».

Zin, de todos modos, se mostró optimista con respecto a una eventual tercera ola de la enfermedad, a partir de la variante Delta o de otras cepas de coronavirus.

Al respecto, sostuvo: «Como están las cosas hoy en día es muy poco probable que llegue una nueva ola, principalmente por el ritmo de vacunación».

Consultado por el probable arribo al país de dosis de Pfizer, Zin dijo: «Seguro van a llegar vacunas, podrían haber llegado hace mucho tiempo, el tema es que alguien obstruyó el camino para que no estén acá».

«Pensemos que podríamos haberlas tenido a fines del año pasado. Actualmente, la Pfizer es la vacuna más eficaz y nos hubiéramos ahorrado muchas muertes», expresó finalmente.

La Argentina superó la cifra de 100.000 muertes por coronavirus un año, cuatro meses y una semana después (494 días en total) de que se registrara la primera víctima fatal en el país, y en América Latina, con motivo de la pandemia de Covid-19.