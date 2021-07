Comienzan a realizar pruebas para aprobar el ibuprofeno inhalado como tratamiento contra el covid-19

Jujuy al día® – El investigador Germán Ambach contó que “el medicamento actúa sobre la parte inflamatoria de la enfermedad y evita que se transforme de crítica a grave”. “La ANMAT acaba de aprobar que comiencen a realizarse los estudios en pacientes”.

El doctor Germán Ambach, infectólogo investigador, que se desempeña como jefe de infectología en el sanatorio Mayo de la ciudad de Córdoba, dialogó este martes con Multiplataforma Fénix, donde informó que están avanzando en la aprobación del tratamiento con Ibuprofeno inhalado para pacientes con coronavirus.

En ese marco, indicó que el medicamento “se ha utilizado en pacientes con cuadro moderados a severos, en la forma temprana de la enfermedad, y hemos visto que tiene una llegada bastante importante al alveolo pulmonar, porque actúa en la parte inflamatoria de la enfermedad, y evita que se transforme de crítica a grave, donde va a respirador, con altas chances de terminar mal”.

El doctor Ambach destacó que se trata de un ibuprofenato de sodio, que es distinto al medicamento en compromido.

En cuanto a la investigación, contó que se estudió la droga en ratas y que también se empezó con pacientes que tenían fibrosis quística y a partir de ello se empezó a probar con covid-19. “Se puede probar en otras infecciones bacterianas, ya que se vio que tenía un efecto bactiricida”.

A partir de ello, informó que “se puso a consideración del ANMAT para hacer un ensayo clínico, que lo acaba de aprobar”.

“Cuando se haga el estudio, pasará a una fase 3 y luego una fase 4 para que salga a la venta”, agregó y expresó que el medicamento ya se utilizó en Capital Federal, en Salta, Jujuy, La Rioja y Mendoza, entre otras ciudades.

Por otro lado, el especialista manifestó que se va a iniciar un estudio con combinación de vacunas de Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, con la intención de poder avanzar en la posibilidad de aplicar la segunda dosis con una de las marcas, a personas que hayan sido vacunadas en la primera dosis, con alguna de las otras dos vacunas.

En cuanto a la variante Delta, el doctor Germán Ambach aseguró que aún no hay circulación comunitaria en el país. “Hay cinco casos que se aislaron, y ahora se encontraron otros nueve, que también están aislados”. “No hay circulación comunitaria de la variante, lo que no quiere decir que no haya en las próximas semanas”, resaltó y aclaró que “los únicos casos que se detectaron son de viajeros, no hay casos de personas que no hayan viajado”.

“Por el momento, la vacuna 1 es distanciamiento y barbijo. Además, es necesario vacunar la mayor cantidad de personas, y cuando tengamos un 70% de la población vacunada, podríamos ir dejando el barbijo poco a poco”, aventuró y analizó que “esta es una situación prolongada, que ha agotado al sistema de salud, por eso es fundamental que la gente tenga conciencia y no provoque situaciones de aglomeración como lo que sucedió el sábado con los festejos por la obtención de la Copa América, que puede traer consecuencias dentro de diez o catorce días”, advirtió.

