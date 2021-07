Opinión ciudadana: Comentario sobre paro transporte ciudad S.S. de Jujuy

Jorge Abraham Casiva

Sexto día de paro que está perjudicando a un importante número de ciudadanos que aportan sus impuestos, para que, la representación política les solucione los problemas que cada vez más agravan la buena calidad de vida que deberían tener. Sexto día, que impide a muchos enfermos a concurrir a hospitales por alguna urgencia, a vacunarse como la pandemia lo exige, a los trabajadores de distintos ámbitos que deben viajar dos y cuatro veces al día, sumados los viajes de hijos a las escuelas, gente que camina entre siete a diez kilómetros para llegar a sus obligaciones con el peligro de que si, faltan, los dejan afuera. etc,etc.

A todo esto en la página web del Ministerio de Transporte de la Nación, se pueden apreciar sendos comunicados de acuerdos celebrados entre Nación y Provincia, donde le toca especial participación al Ministro de Infraestructura Ing. Carlos Stanic que muy poco se le escucho en los medios brindar detalles, como lo establece Ley de Información Publica como acto de «Transparencia» de la gestión. A su vez, el silencio que muestra el Municipio, como dueña de los Servicios Públicos, como en este caso el transporte, tampoco dice algo convincente en favor de los usuarios, mientras se observa que estos paros son reiterativos y se van transformando como otra «peste» a la que hay vacunar, ya sea, llamando a una nueva licitación por sendas irregularidades en el servicio e incumplimiento en la condiciones del Contrato. Se nota que, las autoridades han perdido un poco el rumbo, tal vez por la campaña política pasada y por la venidera nacional, Es decir, están, yendo atrás de los problemas y no adelante, tomando las precauciones que la gente merece. En otros tiempos políticos, otros intendentes, como lo fue el Dr. H. Guzmán, se les pedía un informe sobre los estados contables a todas empresas, para recién hablar y considerar sus pedidos. Esto que puede sonar como arcaico, debe ser una de las reglas primordiales para zanjar toda cuestión económica de las empresas y sus trabajadores. Todos los ciudadanos, tenemos «derecho a saber que se trata». Pues para eso está la Ley de Información Publica. Es dable que el Municipio exija y publique, los estados contables para demostrar donde están las pérdidas, cuanto son las sumas recibidas de Nación y en que se invierten y en qué fecha se transfieren, de estado al empresario, para su cumplimiento con los trabajadores. Eso, no se hace. No es mucho pedir.

Pero también, le cabe responsabilidad, al Concejo Deliberante que nada dice al respecto. El ciudadano común, le ha confiado a cada Concejal un mandato social que, es velar por los intereses y necesidades de los ciudadanos de capital. Son 12, pero, de estos cuanto hablan del tema???. Por lo común ponen la cara dos o tres. ¿Los demás? Ausentes. Abandonan la responsabilidad que les cabe. Desde hace tiempo que no llevan a algún Secretario de la Muni a que rinda informe de tal o cual problema (que los hay muchos) como el que hoy se trata. La complicidad en este aspecto, no los exime de la condena social.

Según la página web del Ministerio de Transporte de la Nación, Jujuy, ha recibido desde enero 2021 un 45% del subsidio asignado, según nota del 4 de junio pasado, es decir pesos $ 365.400.000 (redondeado), restando como saldo hasta fin de año, diciembre 2021, pesos $ 446.600.000 (redondeado), lo que, con anticipación, deberían tomar en cuenta las autoridades, controlar, controlar y controlar e informar públicamente como lo establece la Carta Orgánica Municipal y la Constitución porque esa es la potestad que tiene el Estado Municipal.

También la misma página, informa de otras sumas que benefician a Jujuy, por el concepto Compensación por Atributo Social, que distribuye el Fondo Solidario al Sistema de Infraestructura del Transporte por pago compensación a ciertos niveles de la población como jubilados, pensionados, trabajadoras domésticas, beneficiarios de ayudas especiales, todos asignados por la ANSES, beneficios que alcanzan al descuento del 55%. Este beneficio arroja la suma de pesos $ 95.115.419 distribuidos entre enero y abril del 2021. De esto, no se informa como debería ser contemporáneamente.

Tienen la palabra los citados responsables, estado, empresarios, sindicato y Concejo Deliberante. Muestren papeles como pruebas.

Fdo: Jorge Abraham Casiva. DNI 7289506-Ex Concejal S.S. de Jujuy-