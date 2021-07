La desconexión digital y las exigencias del empleador fuera del horario de trabajo

Dr. Leonardo Calvó Abogado laboralista

Es muy recurrente en las consultas que, además de los reclamos por faltas de pago, falta de registro, horas extras, etc., también surja que los trabajadores eran constantemente mensajeados o llamados por su empleador fuera del horario laboral. Y nos preguntamos: ¿Es legal que el empleador le exija trabajo o lo contacte al trabajador fuera del horario normal de trabajo?

Esta cuestión que se trata tiene nombre y apellido: Desconexión Digital. Esta desconexión digital es un derecho de los trabajadores y se la entiende como la limitación a la utilización de las tecnologías de comunicación por parte del empleador a fin de garantizar en los trabajadores su tiempo de descanso.

El avance de la tecnología, si bien ha aportado a una mejora en la producción, así como a la eficiencia y eficacia en el trabajo, trajo inconvenientes. Lo positivo tiende a tornarse negativo cuando la mal utilización de la tecnología afecta seriamente los derechos de las partes.

Pues bien, los límites a que hace referencia la definición son los horarios de trabajo preestablecidos en el contrato inicial. Así, por ejemplo, si se establece que el horario será de 8 a 12 y de 17 a 21, ese será el horario que regirá la relación laboral y que no podrá ser modificado unilateralmente por las partes (Ver artículo: ¿Puede mi empleador reducirme las horas de trabajo y bajarme el sueldo?) Cualquier tarea realizada fuera de dicho horario se considera extraordinaria.

Lo cierto es que no siempre son tareas, sino que a veces son llamadas o mensajes recordando tareas a realizar al día siguiente o en un tiempo no prolongado; es decir, son llamadas o mensajes organizativos. Pero el empleador siempre debe respetar el tiempo de descanso de los trabajadores, ya que no puede exigirles a los trabajadores que trabajen a su ritmo fuera del horario de trabajo. Si el empleador –o en su caso el jefe o gerente- decide realizar tareas fuera de su horario normal –que generalmente es libre por la mayor jerarquía y responsabilidad- debe hacerlo sin molestar a los trabajadores.

De las experiencias relatadas por los trabajadores consultados, no escapan a mensajes o llamadas “urgentes” en horarios muy tarde –o de madrugada-, sábados, domingos y/o feriados o, incluso, durante la licencia de descanso anual –vacaciones-. Dentro de las tareas “urgentes”, la más común es necesidad de cumplir con un determinado plazo que se vence. Es curioso –y los lectores lo confirmarán- que para los empleadores parece que los plazos siempre empiezan los viernes después de la salida laboral y terminan los lunes a primera hora.

Desde un punto de vista normativo, no existen disposiciones concretas al respecto salvo la interpretación de algunos artículos que pueden llegar a dar una escueta solución. Uno de los puntos sobresalientes en ésta cuestión es la jornada de trabajo, es decir, el tiempo en el cual el trabajador está a disposición del empleador –art. 197 LCT-. Esto, indefectiblemente, nos lleva a la Ley 11.544 –Ley de jornada de trabajo- que en su art. 1 dice “La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro.

No están comprendidos en las disposiciones de esta ley, los trabajos agrícolas, ganaderos y los del servicio doméstico, ni los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal.

La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor de 8 horas diarias o 48 semanales para las explotaciones señaladas.” Es decir, el horario de trabajo es limitado en horas. Estar a disposición del empleador es poder prestar tareas durante las horas que la ley le permite al empleador gozar del trabajo del empleado. Fuera de esas horas, se estaría en contra de las horas normales de trabajo y entraríamos en el supuesto del trabajo extraordinario o llamado horas extras.

Ahora bien, entramos en la delgada línea que separa una simple consulta, un simple mensaje de una tarea a deshora. Y nos hace ruido pensar si el trabajador debe o no contestar los mensajes o llamadas recibidos fuera del horario de trabajo. El impulso imparcial y objetivo nos lleva a decir que no, que no debe contestar, ya que no se encuentra en horario de trabajo. Pero ponernos en el lugar del trabajador nos permite ver que por más que no debería contestar, se corre peligro de “hacer enojar” al empleador por no contestar y poder llegar a perder su fuente de trabajo, miedo más grande del trabajador. Ese impulso es el que lo lleva a contestar pese a estar en un asado familiar o con amigos, en un partido de futbol, o incluso en un viaje de placer. Es que claro, las limitaciones de jornada de trabajo que establece la ley no se aplica a directores o gerentes, es decir, a los jefes. Entonces éstos entienden que si ellos trabajan, los empleados también deben hacerlo –aunque no en todos los casos-.

Conforme al art. 201 de la LCT, los trabajadores tampoco pueden ser recargados de tareas después de las 13 del sábado y los domingos, sin que se tenga que pagar las horas suplementarias al cien por ciento. Pero el hecho de que las horas sean pagadas, en muchos convenios colectivos se establece que si se hace uso de las horas, se les otorgue un franco compensatorio. Y esto es importante ya que el descanso del trabajador –tanto el anual como el semanal y diario- es fundamental para su salud psicofísica.

Como se puede ver, no existe en la Ley de Contrato de Trabajo una norma específica que prohíba la desconexión digital. Desde la sanción de la Ley de Teletrabajo – Ley N° 27555-, se regula la desconexión digital pero cabe analizar el alcance de la misma. El art. 5 de la ley mencionada indica que “La persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho.

El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral.”

Del artículo precedente, surgen dos cuestiones. En el primer párrafo, se plantea el caso de que aquellos trabajadores que se desempeñan laboralmente bajo la modalidad de teletrabajo tienen derecho a no ser contactada fuera de la jornada de trabajo. Allí, la norma específicamente indica que se trata de los trabajadores que realizan sus actividades en dicha modalidad, excluyendo al resto de los trabajadores. Pero el segundo párrafo, a mi entender, extiende este derecho a todo trabajador cuando dice “el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja”, es decir, a cualquier trabajador. La interpretación de la norma que hace extensivo dicho derecho, es válida por cuanto no tendría sentido que la norma en un primer párrafo le otorgue el derecho a los teletrabajadores y en un segundo párrafo repita lo que dijo en el primero. Claramente la voluntad del legislador fue incluir a todos los trabajadores en este derecho a la desconexión digital independientemente de que se trate de una ley que establezca el régimen del teletrabajo.

Quedando en claro que el derecho a la desconexión digital existe para todos los trabajadores, es importante establecer cuales serian las consecuencias de proceder a sanciones o un despido por esta causa. En efecto, no existiría una causa si el trabajador se negara a recibir llamadas, mensajes, mails, etc. de parte del empleador, por lo que ningún tipo de sanción podría caberle. Pero bien sabemos que este tipo de trabajadores suelen ser considerados conflictivos, por lo que puede tomar la decisión de despedirlo –con o sin causa-. Generalmente cuando es con causa, es una causa que no se condice con la realidad y tiende descubrirse en juicio. Más complejo es cuando se trata de un despido sin causa, ya que puede que el empleador incluso pague lo que corresponde. Pero este tipo de despidos, como ya lo vimos, se trataría de un despido-represalia, y como tal, discriminatorio. Los despidos discriminatorios pueden ser reclamados judicialmente, ya sea para lograr la reinstalación o para que el mismo sea indemnizado.

Igualmente, quizás la ley no tiene contemplada de forma correcta la cuestión comunicativa laboral. Si bien la norma establece que el empleador no podrá remitirle comunicaciones ni nada al trabajador una vez finalizada la jornada laboral, quizás debería haber sido más permisiva, otorgándole la posibilidad de enviarle recordatorios o similares, sin que los mismos requieran respuesta del trabajador. Asimismo, podría haberse contemplado más que la prohibición, la facultad de no contestar al trabajador y establecer que ello no importará sanciones de ningún tipo y crear una presunción a favor del trabajador en caso de despido. Pero la ley es como es, con sus aciertos o errores, y trae una solución –quizás no la mejor pero solución al fin- al problema de la falta de límites entre el trabajo y la vida personal del trabajador.

Es importante saber que la vida privada, el tiempo de descanso del trabajador, deben ser respetados. No existe justificativo alguno para que un trabajador, el que sea, sea molestado en su tiempo de descanso y de familia con temas laborales. Para ello existe la jornada de trabajo, para realizar todas las tareas inherentes al trabajo. Los empleadores deben hacer buen uso de la tecnología y saber que si un trabajador ya finalizó su horario de trabajo, ya no está a su disposición y todo lo que sea inherente al trabajo se lo haga en horario laboral, salvo que esté dispuesto a pagarle por el extra de tiempo que interrumpe su descanso y se le otorgue un franco compensatorio proporcional al tiempo molestado –ejemplo, salir una hora antes-.

Quizás no deja de ser una opinión, una más de las tantas que rondan por la red, pero siempre con la finalidad de informar al trabajador de los derechos que posee y las posibilidades de éxito en sus reclamos. Como siempre digo, si nada se reclama, nada se logra. Es por ello que, si el trabajador o algún familiar o amigo se encuentra en una situación similar, no dude en consultar a su abogado laboralista de confianza para que lo guía y asesore de la mejor forma en su reclamo.

