Jujuy: Fruto de Licenciatura en Tecnología de los Alimentos elaboran tesis sobre PAM

La Tesis trabajó en la formulación de Infusiones Naturales en base a Rica Rica, Frutilla y Hojas de Té Negro

Jujuy al día® – Eliana Del Rocío Galeán y Fabiana Melisa Castillo presentaron el pasado 11 de junio, su Trabajo Final titulado «Empleo de Plantas Aromáticas y Medicinales (PAM) y Frutos del Norte Argentino para la formulación de Infusiones Naturales» correspondiente a la carrera Licenciatura en Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). La Tesis tuvo como objetivo “obtener una infusión de alto agregado de valor, científico y de vinculación, incorporando tanto plantas aromáticas y medicinales como frutas de la región”. El Trabajo Final estuvo dirigido por las docentes Dra. Carmen Inés Viturro y Mg. Ing. Luciana Saluzzo, y contó con el asesoramiento de la Dra. Mayra Saby Bazalar Pereda.

Las nuevas Licenciadas en Tecnología de los Alimentos Eliana Del Rocío Galeán y Fabiana Melisa Castillo explicaron que su Trabajo consistió en “evaluar propiedades bioactivas en tres frutas de la región, frutilla, mora y guabiyú, para seleccionar una fruta y luego formular infusiones a partir de la mezcla de una planta aromática característica de Jujuy (Rica rica), una fruta seleccionada (Frutilla) y hojas de té negro”. Con esos componentes obtuvieron “una infusión con notas aromáticas de la zona, con una alta actividad antioxidante y conformada por una gran variedad de compuestos fenólicos, además de los que aporta un té negro normal”, lo que permite “generar desarrollo productivo y aumentar la vida del producto final y desarrollar un producto de alto impacto en una cadena de valor”, detallaron.

La flamante Lic. Eliana Del Rocío Galeán, de 32 años de edad y oriunda de San Salvador de Jujuy, actualmente se desempeña en el área de Calidad alimentaria de la empresa ALIARG S.R.L. desde hace más de un año, “es una nueva experiencia, donde brindo mis conocimientos y habilidades en el área que me formé y es completamente diferente a la carrera universitaria, los desafíos son más grandes, la exigencia y expectativas son mucho mayores”, compartió. Y adelantó que continuará especializándose en el Área de calidad Alimentaria y a comenzar con un emprendimiento personal.

En la misma línea, la Lic. Fabiana Melisa Castillo, de 32 años de edad y proveniente de la localidad de Punta Alta, Buenos Aires, hizo saber que se trata de “un momento muy importante, porque cierra una etapa que tanto ansiábamos y que se venía posponiendo, ya sea por trabajo o por la cuarentena que estamos atravesando”. Y así también, considera la continuidad de sus estudios en un posgrado por el gran interés que despertó la temática de Tesis para “seguir investigando acerca de la flora tan rica de la provincia”.

Por otro lado, al mirar sus trayectos universitarios por la Facultad de Ingeniería de la UNJu, la nueva graduada Galeán lo definió con las palabras “resiliencia, constancia y perseverancia”, y en ese sentido, agradeció a las personas que forjaron su carácter, “a las que me enseñaron a levantarme para seguir luchando por mi titulación y las que también valoraron todo el esfuerzo que implicó mantenerme en la carrera”. Y reconoció el acompañamiento que le permitió alcanzar sus metas académicas, “este logro no hubiera sido posible sin el apoyo de todas las personas que me aman, mi familia, mi novio su familia y mis amigos. Estoy infinitamente agradecida a cada uno de ellos”, manifestó. Y destacó “me llevo lo mejor de cada una de las personas que formaron parte de este aprendizaje, que es sin duda de muchos amigos”.

En tanto, la Lic. Castillo resaltó las amistades sembradas durante las cursadas con quienes aún permanece en contacto “siempre tendremos en nuestros recuerdos hacer grupos para los trabajos prácticos o juntarse para estudiar”, dijo.