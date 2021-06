Nuevas actualizaciones en WhatsApp: se permitirá chatear en la computadora sin tener el celular prendido

Se estima que las nuevas funciones, como la de un soporte multidispositivo para hasta cuatro instrumentos, llegarán en dos meses.

Jujuy al día® – A principios de mes, los responsables de WhatsApp y Facebook confirmaron que la app de mensajería instantánea permitirá que las personas puedan chatear en la computadora sin la necesidad de tener el celular prendido. Esto sorprendió y alegró a todos los usuarios, ya que hasta el momento hay dificultades con respecto al internet entre dispositivos.

A la vez, Will Cathcart, director de WhatsApp y Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, anunciaron un soporte multidispositivo que permite utilizar hasta cuatro artefactos a la vez sin la necesidad de prender el celular. También se habilitará la aplicación para dispositivos Ipad.

Se permitirá migrar mensajes desde un dispositivo iOS y Android y la posibilidad de tener las opciones de mensaje de voz y videollamadas en todos ellos. Pero por un problema con la beta del soporte, informaron que no se podrá utilizar la app en dos teléfonos a la vez, tema que decepciona a muchos usuarios.

La versión para navegadores salió en 2016 y desde ese momento trataron de incorporarle nuevas actualizaciones que las personas solicitaban. Lo que más rechazo generaba era que si tu dispositivo móvil no tenía wifi, la versión de computadora no te dejaba utilizarla. Por suerte, dentro de dos meses, eso cambiará. Y aunque no se permita, en estas nuevas actualizaciones, utilizar dos celulares a la vez, desde WhatsApp y Facebook anunciaron que serán versiones que se modificarán a futuro. Otras novedades confirmadas es que, en un tiempo, se habilitará la función que permite que mensajes se eliminen automáticamente al cabo de siete días. Otra sería la “View Once”, en donde los usuarios podrán mandar fotos o videos a otros usuarios y cuando la otra persona lo recibe se autodestruye.