Jujuy presente Encuentro de la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género

La Directora de las Oficinas de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio Público de la Acusación participó en un Encuentro de la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género

Jujuy al día® – El Encuentro fue organizado por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto a ONU Mujeres y contó con la participación del Director Nacional Dr. Patricio Ferrazano, la Dra. Delfina García Hamilton, Representante de ONU Mujeres, la Mediadora de Naciones Unidas Gachi Tapia, Responsables del Área Capacitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dras. Miriam Markus y Rosaura Paulero, y Mediadoras integrantes de la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género.

La Directora de las Oficinas de Resolución Alternativa de Conflictos del mpA Dra. Celina de Tezanos Pinto integra la Red Federal de Mujeres Mediadoras con Perspectiva de Género en representación de la Provincia de Jujuy.

En el marco del Encuentro se realizó un Taller de Capacitación en Conflictos Sociales Complejos.

Los Conflictos Sociales Complejos son aquellos que resultan de interés público, por el número de actores y de intereses involucrados o por la repercusión que tienen en el conjunto social o en una comunidad en particular.

En estos conflictos pueden estar implicados dos o más actores directos, sean individuos o actores sociales, como organismos gubernamentales y no gubernamentales, grupos o asociaciones vecinales, empresas, pequeños o grandes comerciantes, colegios, iglesias, etc. Las consecuencias de estos conflictos afectan a un gran número de personas, a veces por períodos prolongados. La tramitación de las diferencias culturales puede derivar en conflictos difíciles de gestionar que requieren un análisis y abordaje particular que comprenda esta dimensión.

El Taller forma parte del plan nacional de capacitación destinado a las Mediadoras de la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género, integrantes en representación de Argentina de la Red Regional de Mediadoras del Cono Sur conformada en marzo del presente año.

Red Regional de Mediadoras del Cono Sur

El lanzamiento de la Red Regional de Mediadoras del Cono Sur constituye la materialización de una iniciativa impulsada por nuestro país en conjunto con Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La Red Regional de Mediadoras del Cono Sur fue creada en el marco de la implementación de la Resolución Nº 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que estableció a nivel global la agenda de las Mujeres, Paz y Seguridad, en consonancia con la relevancia que otorga el Secretario General de las Naciones Unidas al rol de la diplomacia preventiva, la prevención de los conflictos y la mediación en el contexto internacional actual.

La Resolución 1325 y la agenda Mujeres, Paz y Seguridad

En octubre del año 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad que insta a los Estados miembros a trabajar para aumentar la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de conflictos. A través de esta resolución, la comunidad internacional reconoció el sufrimiento adicional de mujeres y niñas en contextos de violencia, conflicto armado y post-conflicto, así como el papel clave de las mujeres en su prevención y resolución.

La Resolución 1325 marcó el puntapié inicial de un amplio conjunto de acciones para la inclusión de las mujeres y la perspectiva de género en los esfuerzos de construcción de paz.

El proceso de institucionalización de la agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad ha llevado a que tanto los Estados como otras organizaciones internacionales y regionales se hayan sumado al proceso creando sus propias herramientas para la aplicación de la resolución. Entre los países, los Planes de Acción Nacionales han sido uno de los principales mecanismos de implementación de la mencionada resolución.

Argentina puso en marcha su Plan Nacional de Acción para la Implementación de la Resolución 1325 de Naciones Unidas (2000) en septiembre del 2015. El Plan refleja el compromiso del Estado Argentino por trabajar en la generación de mayores canales institucionales para fortalecer el rol de las mujeres en la consolidación de la paz, destacando la necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y resolución de conflictos.

Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género

En el año 2018 se puso en marcha la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género como una iniciativa conjunta de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y la Unidad Derecho de las mujeres de la Dirección de Derechos Humanos y temas de género del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género se creó a través de una convocatoria abierta para la generación de un listado de mediadoras con formación específica en la temática. A través de esta convocatoria se buscó identificar a mediadoras que puedan aportar -desde su experiencia, formación y trayectoria- en la prevención, gestión y resolución de conflictos en clave de género.

El Comité evaluó todos los perfiles, en función de los puntos destacados de cada uno, y procedió a seleccionar aquellos que consideró más aptos para el proyecto.

Así las cosas, la Red Federal de Mediadoras con Perspectiva de Género quedó formada por 49 integrantes de distintos lugares del país, representan a la provincia de Jujuy las Mediadoras Dras. María Eugenia Soza y la Dra. Celina de Tezanos Pinto.