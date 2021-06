Violencia de género en Jujuy: Juzgan a un hombre acusado por atacar reiteradamente a su pareja

Jujuy al día® – Ayer jueves 17 de junio, en el Tribunal en lo Criminal Nº 2, comenzó el juicio oral y público a Matías Alexander Alfaro, acusado como supuesto autor de los delitos de “Lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, Homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa y Privación de libertad agravada con violencia y/o amenazas y por ser cometida en la persona de otro individuo a quien se deba respeto particular, en concurso real”; hechos ocurridos en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.

Tres son los hechos por los que la Fiscalía acusa a Matías Alfaro, el primero ocurrió el 29 de mayo de 2019, aproximadamente a las 7 horas, en un inmueble del asentamiento Aeroclub del barrio Alto Comedero, donde el hombre inició una discusión con la víctima, una mujer mayor de edad, con quien mantenía una relación de pareja.

En un momento determinado el imputado le habría propinado un golpe de puño en la zona del labio superior de la boca a la víctima, mientras que con un cuchillo de cocina le habría dado un puntazo en la palma de la mano derecha y luego con el cabo del cuchillo la habría golpeado repetidas veces en la cabeza, ocasionándole lesiones.

El segundo hecho sucedió el 7 de junio de 2019, a las 10.30 horas aproximadamente, en la mencionada vivienda, cuando la víctima le dijo al acusado que quería retirarse del inmueble para irse a la casa de su madre.

Ante esta situación, Alfaro no la habría dejado salir y le manifestó “¿porque te querés ir?, vos me tenés que contar algo, vos me engañaste”.

Seguidamente le solicitó a la mujer, de forma insistente, que le dijera la verdad y que si lo hacia la dejaría ir.

Debido a esto, la victima atino a decirle falsamente que lo había engañado para que la dejara salir, tras lo cual el imputado le dijo que salga de la vivienda, y mientras caminaba delante de la mujer, hacia la puerta de la casa, repentinamente se dio vuelta y la habría atacado asestándole puñaladas a la joven en la región inguinal y en la zona del muslo; y cuando se disponía a darle otra puñalada ella logró sujetar el cuchillo con ambas manos agarrándolo por la parte del filo y pudo quitárselo.

El ultimo hecho tuvo suceso en el lapso comprendido entre el 8 al 11 de Junio de 2019, en el mismo inmueble, en circunstancias en que la víctima se encontraba recostada en una cama y le pedía a Matías Alexander Alfaro que la dejara retirarse del domicilio, ya que este se lo impedía.

Al mismo tiempo, el agresor le habría dado golpes de puño en el rostro a la joven, mientras le refería amedrentándola “… te gusta estar así golpeada?, te gusta esta vida?.. .porque me engañaste…porque y cuándo?…te voy a cagar a puntazos…vamos adentro por mentirosa».

El acusado habría mantenido a la víctima en esas condiciones hasta el día 11 de junio, aproximadamente a las 16.15 horas, oportunidad en que se fue a trabajar y pudo la mujer retirarse de la vivienda con graves lesiones ocasionadas por el agresor.

El Tribunal está integrado por el juez Luís Kamada –presidente de trámite – y las juezas Cecilia Sadir y María Laura Flores; secretaría a cargo de la Dra. Andrea Meriles Lello.

Cómo Fiscal se desempeña el Dr. Leonardo Zazzali; en tanto, defiende técnicamente al enjuiciado el Dr. Leandro Esteban Salinas Seguir, Defensor Oficial del Ministerio Público de la Defensa Penal.

En la primera audiencia se presentaron a declarar tres personas; mientras que en la próxima, prevista para el 22 de junio, lo harán otros dos testigos más.