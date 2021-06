Gerardo Morales cruzo a Santiago Cafiero por hacer suyo el discurso de Milagro Sala

Jujuy al día® – El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió al cruce del jefe de Gabinete Santiago Cafiero por sus recientes acusaciones contra él en torno a la detención de la dirigente social Milagro Sala. El funcionario nacional sostuvo inicialmente que el mandatario provincial realiza un “hostigamiento” y una “utilización” de la figura de Sala para su gestión, pero el propio Morales le replicó: “No comparto”.

Decía Cafiero en declaraciones a AM 750: “Consideramos que es un hostigamiento permanente el que se le hace a Milagro Sala. No lo caracterizo de otro modo que no sea eso. También hay una utilización de la figura de Milagro Sala que se hace permanentemente en la provincia de Jujuy por el Gobernador”, completó el ministro coordinador del Gobierno de la Nación.

En tanto, Morales, en diálogo con El Noticiero (La Nación +), contestó: “No comparto para nada lo que dice el jefe de Gabinete. Me hubiera gustado que él, siendo funcionario del Gobierno nacional y yo gobernador, me lo diga a mí, que me llame, y no esté con esas expresiones públicas que no contribuyen a nada en algo que además no es verdad”.

En este sentido, el gobernador jujeño explicó: “Acá ha habido una citación la semana pasada por parte de la Justicia por un tema nuevo que tiene que ver con una agresión en Campos Verdes, un barrio pobre, donde estamos construyendo una escuela pública y donde quienes hoy son candidatos a diputados provinciales de Sala fueron los que encabezaron una agresión a la Policía”

Y amplió: “Un agente casi pierde un ojo y hay 10 policías heridos”. Al mismo tiempo, refirió que los partidarios a Sala acudieron al lugar “con la consigna ‘Cancha sí, escuela no’, cuando a dos cuadras hay una cancha, a tres hay otra, y cuando intentamos en un barrio pobre, que no tiene un colegio secundario, la construcción de ese colegio…”, lamentó. Y remató: “Es una movida que fue liderada por Sala desde su prisión”.