Susques es la metáfora de la transformación en Jujuy

El frente Cambia Jujuy presentó a sus candidatos a diputados en Susques, con un acto que encabezaron Omar Gutiérrez, Gabriela Burgos, Alberto Bernis y Humberto Lopez.

Jujuy al día® – Tras señalar que las campañas políticas llegan con promesas que muchas veces no se cumplen, el doctor Gutiérrez aseguró que el Jujuy del presente se abre paso con realidades y no con promesas y dio como ejemplo el caso de Cauchari, “la planta solar que es una realidad nuestra, de los jujeños, un ejemplo para la Argentina y es un ejemplo para el mundo”, remarcó.

El candidato recordó que Cauchari produce energía sin contaminación, dejando de lado el uso de combustibles que generan efectos tan dañinos para el ambiente y “encima, cuando se hace esto, el gobernador dice: la plata que salga de ahí no la vamos a usar para las campañas, vamos a construir escuelas y entonces yo, ¿cómo no me voy a sumar?; ¿qué jujeño de bien se puede oponer a que se invierta en educación?”, agregó.

Gutiérrez se definió como “hijo de la escuela pública, la que me dio la oportunidad de que me ponga de pie y mire al futuro”, destacando que “cuando veo esto que está haciendo este gobierno, que nunca vi que lo hagan porque de acá para atrás nunca vi un gobierno que diga vamos a hacer 258 escuelas y nunca lo vi porque nunca se ha hecho, tengo que apoyar porque la inversión en educación es la única manera labrar un futuro para los jujeños”, apreció.

Estimó por otro lado que Susques “ya no es el mismo” a partir de la dotación de un tomógrafo de tecnología de punta y el hospital modular, “hoy tiene herramientas para acercar la salud a la gente, herramientas que son diferentes a las que tenía un tiempo atrás”, remarcó.

La candidata a diputada provincial, Gabriela Burgos, advirtió que Susques “sintetiza toda la transformación de la matriz productiva puesta en marcha en Jujuy” y recordó que “durante muchísimos años nadie apostaba” a esta región.

Hablando del desarrollo de la energía solar, señaló que el gobernador Morales “desplegó una visión estratégica” y “si bien en el mundo ya se venía avanzando de hacía mucho con las energías renovables, en Jujuy había que dar el primer paso, el gobernador Morales lo hizo, el proyecto se ejecutó y Cauchari hoy es una realidad”.

La candidata apuntó que en toda la región se observa movimiento de la economía y generación de puestos de trabajo genuinos vinculados a la energía renovable.

Bernis, a su turno, pidió el apoyo a los susqueños, resaltando que “el liderazgo de Gerardo Morales supera el partidismo político porque es un hombre que se preocupa por los problemas de todos los jujeños, y aparte conoce los problemas de cada pueblo, de cada ciudad, los enfrenta, los soluciona, se hace cargo como gobernador, entonces es necesario que Susques también a través del voto popular se incorpore a ese gran proyecto, que realmente significa la transformación de Jujuy para combatir la pobreza, para lograr igualdad de oportunidades y seguir manteniendo la paz que entre todos los jujeños hemos logrado”, dijo Bernis.

El candidato a vocal de la Comisión Municipal Gustavo Contreras, en tanto, sostuvo que el 27 de junio “hay que acompañar al gobernador Gerardo Morales” y remarcó que la transformación de la matriz productiva “ya se está viendo acá en Susques y con mucho orgullo puedo decir que hay empresarios que están caminando y quieren progresar mucho más. Hay un boom de inversiones que hay que acompañar. La idea es avanzar para tener un futuro mucho mejor”, definió.

Pidió a los candidatos a diputados que lo acompañen desde la Legislatura con leyes que cuiden a los emprendedores, “quiero que tengamos desarrollo, eso nos va a dar trabajo, nadie va a querer estar pidiendo trabajo en la municipalidad, todos van a querer tener emprendimientos; no tengan miedo, la idea es avanzar hacia un futuro mucho mejor”, expresó.