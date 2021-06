Qué esperar de la economía y la política: el duro análisis de Juan Carlos de Pablo

Jujuy al día® – El economista dejó entrever cuál es su visión sobre la realidad del país, en una charla a la que El Cronista asistió. La inflación, la actividad económica y la gestión del Gobierno en la pandemia fueron algunos de los principales tópicos sobre los cuales el experto hizo hincapié.

Juan C. De pablo

El economista Juan Carlos de Pablo compartió esta semana sus impresiones sobre la coyuntura actual. En el marco de un webinar -del que participó El Cronista-, el especialista expuso su análisis sobre la realidad económica y política argentina, al que optó por titular como «Lo que ves, es».

Al poner en contexto la situación que atraviesa el país, planteó que cuando uno observa la realidad, generalmente trata de negarla ya que quiere racionalizar todo. Pero en verdad, «lo que parece una huevada, lo más probable es que sea una huevada, tanto desde el punto político como desde la política económica», consideró el último jueves.

Sin pelos en la lengua y fiel a su estilo, el analista económico pidió con ironía que «No les pidamos a los políticos que no sean políticos, no les pidamos que se ocupen de las cosas reales y no de las elecciones».

Inflación

En lo que respecta a la inflación, de Pablo explicó que cuanto más chico sea el periodo de análisis, mayor es la dispersión de las distintas estimaciones; por razones metodológicas. En ese sentido, precisó: «Mayo contra abril, a FIEL le dio 4,7%, a (Carlos) Melconian 3,7%, y ahora el Indec va a decir». No obstante, «cualquiera de las estimaciones llega alrededor de 4%».

Teniendo en cuenta que a lo largo de los primeros cinco meses del 2021 la inflación acumulada rondará el 22%, de Pablo fue con toda y -sin titubear- disparó: «(Martín) Guzmán no hables más de las boludeces del 29% que, como digo, nació muerta (la meta inflacionaria) y está recontra sepultada».

«No sé de qué tiene que hablar (el ministro de Economía), pero que de la inflación no hable más», pronunció de forma enfática. A su vez, remarcó, es importante tener en cuenta que esa tasa de inflación está pese a que «seguimos distorsionando»: devaluamos cada vez menos, las tarifas aumentan por debajo del promedio, pero de esta forma «vas armando una olla a presión».

«Esto de que el equipo económico deja todo para después de las elecciones, es una pretensión obvia», lanzó sobre la gestión del Gobierno, e ilustró: «Hablar del equipo económico es una poesía».

«Siguen las muecas, siguen las cosas mecánicas, les falta el resto de la acción», reflexionó el economista, al tiempo que manifestó: «No idealicemos al equipo económico, no idealicemos a Guzmán».

Qué se debe esperar de la política y la economía, preguntó retóricamente el especialista. «Lo que cabe esperar es esto que estamos viendo: el Presidente (Alberto Fernández) que dice una cosa, que se mata de risa, va, viene, seguimos con el tema de las vacunas, etcétera», ejemplificó.

«Y el equipo económico haciendo lo que estamos observando. Es lógico que la toma de decisiones sea: ‘vamos a tirar todo para después de las elecciones’. ¿Y después? Nadie sabe», apuntó.

Actividad económica, ahorros e inversiones

Según su punto de vista, el nivel actual de la actividad económica argentina es totalmente heterogénea «entre» y «dentro» de los sectores. Cuando desagregás lo que ocurre en el PBI, hay una historia «en el agro, en la construcción, en los hoteles y en el comercio», entre otros rubros.

«Son cosas diferentes. Lo que pasa con los hoteles es un subproducto del hecho de que frenó buena parte del turismo, por no decir todo; y la demanda corporativa también se desplomó y llegó para quedarse», aseveró el especialista, al hacer alusión a los efectos de la pandemia del coronavirus.

Consultado sobre en qué conviene invertir los ahorros, de Pablo estimó que lo más atinado es poner «un poco» en diferentes lados. Hizo hincapié en que «los ahorros no tienen que ser el sustituto de nuestro trabajo»; y en ese eje afirmó: «tené los ahorros por las dudas de que no llegues un mes o dos, o algo por el estilo, pero seguí con la tuya. Y para eso tenés que diversificar».

Cierre de las aulas

En lo que se refiere a la suspensión de clases presenciales, el economista aseguró que «todo lo que escuchamos es que la escuela no contagia». «Acordate que el día que el Presidente de la Nación anuncia cerrar las escuelas, el ministro de Educación (Nicolás Trotta) había dicho que las escuelas no contagian», recordó.

Según puntualizó, el Gobierno debe «ser específico» con las restricciones y cerrar las aulas solamente en las zonas donde sea necesario. Remarcó que la cuestión educativa es importante por una enorme cantidad de razones, entre las cuales destacó que «La educación supo ser el principal mecanismo de ascenso económico social». Con lo cual, es necesario «volver a eso» y que todos lo entiendan.

Planexware

El webinar fue organizado por Planexware, la empresa de intercambio de documentos comerciales más grande de Argentina que cuenta con 2000 clientes en todo el país. A través de la misma, más 15.000 empresas intercambian más de 6 millones de documentos por mes.

Sol Narosky

