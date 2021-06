Omar Gutiérrez: «Nuestra provincia casi fue incendiada. Morales gestó un proyecto superador»

Jujuy al día® – Los candidatos a diputados provinciales del Frente Cambia Jujuy fueron presentados en Santa Clara, en un acto que encabezó el médico Omar Gutiérrez, quien dijo que «mi única carta de presentación es tener una vida de trabajo».

«No vengo del palo de la política pero sí puedo decir que he caminado mucho la calle, que he caminado mucho la vida saliendo adelante contra muchas adversidades y siempre haciéndole frente a las cosas», definió Gutiérrez para explicar que su candidatura es un compromiso con el Jujuy que queremos.

Gutiérrez estuvo acompañado por los candidatos a diputados provinciales, Alberto Piqui Bernis, y Fabián Tejerina, además del intendente de Santa Clara, José Luis Colque y los candidatos a concejales por el frente.

En otro momento, reflexionó que «si me pongo a pensar qué quiero para Jujuy, miro para atrás y veo a ese a Jujuy convulsionado, de gomas quemadas, de rutas cortadas, de la Casa de gobierno incendiada, no quiero eso». Recordando las «quemas» del palacio gubernamental que pusieron en peligro a la Bandera Nacional de la Libertad Civil legada por el general Manuel Belgrano a los jujeños, dijo que «también aquello es un símbolo de cómo corrió riesgos todo Jujuy, de cómo nuestra provincia estuvo a punto de ser incendiada y definitivamente ese no es el Jujuy que queremos para el futuro», advirtió.

«Yo creo en el proyecto del gobernador Morales, yo creo en este Jujuy y trabajando codo a codo con el gobernador encontré en él a una persona que realmente quiere trabajar por un Jujuy mejor para todos; que quiere a Jujuy y no se queda solamente en el querer, lo hace», remarcó Gutiérrez para hablar de las inversiones en escuelas con la renta de la energía solar y la producción de baterías de litio para el uso de vehículos eléctricos.

A su momento, el candidato a diputado Alberto Bernis puso de relieve que el eje de la campaña del Frente Cambia Jujuy es «darle futuro a la Provincia» y afirmó que en Santa Clara como en toda la provincia «hay un Estado presente».

Bernis, por otro lado, condenó enfáticamente el uso de la vacunación contra el COVID en la campaña electoral y repudió un panfleto repartido por una colectora de San Pedro perteneciente a Cambia Jujuy que utilizó la imagen de una enfermera vacunando.

Recordó que en 2020 con la pandemia, canales nacionales llevaron a cabo campañas alentadas por dirigentes del kirchnerismo y funcionarios nacionales «con la clara intencionalidad de perjudicar la imagen de la Provincia y a la gestión del gobernador, pasaban cualquier cosa y hasta se mentía con la salud y con la vida de la gente. Hoy –agregó- por un hecho que repudiamos, que fue generado por una colectora de nuestras propias bases políticas, que hizo un panfleto, que se equivocaron y los repudiamos. Ni nuestro gobernador ni nosotros hemos usado la vacuna como eje de la campaña; nuestros ejes son el futuro y la paz social y lo dice nuestra cartelería», advirtió Bernis.

«Otras provincias y el propio Gobierno nacional sí hacen esa utilización», afirmó y enfatizó que «nosotros repudiamos enérgicamente a cualquier sector político, propio o ajeno, que utilice la vacuna contra el COVID para hacer política, porque eso no lo tenemos que permitir, es un atropello a la humanidad y los delitos con la vacuna deberían ser delitos de lesa humanidad, que es un tema que se debe discutir en el Congreso».