Jujuy: Dan a conocer dos nuevas medidas para combatir los contagios de COVID

Jujuy al día® – En el marco de un nuevo informe del COE el gobernador, Gerardo Morales, luego de realizar comparaciones de situación con otros distritos dio a conocer que se reafirma la normalidad en cuanto a la presencialidad escolar y el movimiento comercial.

Solo anunció dos medidas que se modifican a partir de la cero hora del sábado:

Bajan de 20 personas a 10 en reuniones familiares y sociales. La circulación sera de 01 a 06 de la mañana, es decir que la restricción aumenta una hora pues el horario era de 02 a 06.

Morales asegura que las meidas tomadas en otros distritos no están sirviendo pues los contagios no se dan en los lugares donde la gente se cuida, se dan en los contactos sociales en donde se comparte espacio, vajilla, etc.

Sugirió a los jóvenes un mayor cuidado porque se observo que las edades de contagio bajaron ostensiblemente.