El libro «Malvinas en primera persona» fue declarado de interés municipal

Jujuy al día® – En la mañana de ayer jueves 10, en instalaciones del Concejo Deliberante, ediles capitalinos entregaron el dispositivo legal que declara de Interés Municipal el libro «Malvinas en Primera Persona», a la periodista Laura Ballatore, autora de la obra.

En el acto estuvieron presentes miembros del Centro de Veteranos Islas Malvinas, su presidente Paulino Guanuco, también Jorge Arce, presidente de la Agrupación Generación Malvinas, compuesta por hijos de Veteranos de Guerra. La norma aprobada en la última sesión ordinaria fue entregada por el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, más las concejalas Patricia Moya y María Galán,

Al finalizar el acto, Lisandro Aguiar manifestó que «en este día tan importante para los argentinos, día de la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas, manifestar que las Malvinas son y serán argentinas y en ese marco no debemos dejar pasar estos acontecimientos».

«Hoy hemos reconocido a Laura Ballatore, autora de un libro jujeño muy importante, donde cuenta la gesta de Malvinas en primera persona. Nos parecía una forma de reconocer a la escritora y todos esos héroes que dejaron la vida y algunos que volvieron, a quienes debemos rendir honor de manera permanente».

En tanto que Laura Ballatore dio detalles del libro, explicando que «el libro cuenta la historia de los jujeños en Malvinas, incluye la reconstrucción de la historia de vida de los 15 jujeños que fallecieron durante la gesta de Malvinas y a su vez del testimonio de los que regresaron. Fue un trabajo que demandó cinco años, pero se trató de una experiencia fascinante».

«Cuando comencé a trabajar en este libro –continuó Laura Ballatore- me di cuenta que no había nada escrito sobre los jujeños en Malvinas y entendí que teníamos una deuda como sociedad, de allí este libro, y ahora ya me encuentro trabajando en el segundo libro».

Por último, Miguel Gerónimo Morales, integrante del Centro de Veteranos comentó que «es una jornada emotiva por un lado y para nosotros los veteranos de guerra triste, porque es volver a recordar esos momentos de guerra. El libro cuenta una parte de todo lo que ha pasado, por una cuestión de espacio, tiempo o simplemente no querer recordar, no habla de todo lo que ha pasado. Es un reconocimiento muy importante para todos los combatientes jujeños», finalizó.

El libro «Malvinas en Primera Persona» es la primera obra de la periodista jujeña Laura Ballatore, y visibiliza a los hombres que ofrendaron su vida durante el conflicto bélico con Gran Bretaña en 1982, además de rescatar el testimonio de los sobrevivientes de la gesta que marcó a fuego de los argentinos.

El libro contiene los relatos extraordinarios del desembarco de las tropas argentinas en las Islas, el constante hostigamiento que padecieron los argentinos una vez producido el bloqueo naval. Se destacan además los testimonios vinculados con el rescate de heridos y fallecidos. El libro es el resultado de la suma de voluntades reunidas para reivindicar la causa de Malvinas, reconocer el valor de los caídos jujeños y rescatar del olvido el testimonio de los que volvieron.

ACTO EN BARRIO MALVINAS ARGENTINAS

Posterior al acto de reconocimiento del libro «Malvinas en Primera Persona», los concejales Lisandro Aguiar, José Rodríguez Bárcena, Leandro Giubergia, María Galán y Patricia Moya, participaron del acto por el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas.

El acto se realizó en la Avenida 10 de Junio esquina Vespucio del barrio Malvinas Argentinas, donde los ediles radicales hicieron la entrega de una ofrenda floral.