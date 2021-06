Diputados incluyó a Jujuy en el dictamen del proyecto para reducir tarifas de gas en zonas frías

Jujuy al día® – Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dictamen este miércoles para el proyecto de ley que apunta a reducir las tarifas de gas en las denominadas zonas frías del país, que incluye también a provincias y municipios de la provincia de Buenos Aires, que podría beneficiar a alrededor de tres millones de usuarios que residen en esas regiones.

El proyecto, presentado por Máximo Kirchner, fue producto de un trabajo que realizó el Frente de Todos con los interbloques provinciales, y será tratado este jueves desde las 15 en el recinto.

La iniciativa tiene como objetivo reducir las tarifas de gas en determinados municipios bonaerenses y de Mendoza, San Juan, San Luis y Salta. A estas provincias se sumaron en las últimas horas localidades de Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Jujuy y La Rioja.

Los usuarios de zonas con temperaturas muy bajas en el invierno tendrán una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas, de acuerdo a la situación económica de cada sector.

También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

La diputada del Frente de Todos, Liliana Schwindt, una de las autoras del proyecto, destacó que “el carácter progresivo que tiene este beneficio hay que destacarlo, ya que contempla usuarios acorde al grado de vulnerabilidad, se determina varios criterios para alcanzar el 50% del beneficio». «Este proyecto es un reclamo histórico de las regiones que se incluyen», agregó.

A su turno, el diputado Carlos Heller aclaró que los parámetros para incluir a las nuevas localidades se basan en las zonas bioambientales utilizadas por el Enargas bajo la norma IRAM 11603 de 2012. «Es un criterio absolutamente científico y objetivo», evaluó.

Por Consenso Federal, su presidente, Alejandro «Topo» Rodríguez consideró que «este es un proyecto fiscalmente muy responsable, la aplicación de la extensión del beneficio a usuarios que legítimamente lo necesitan, no implica ni un centavo adicional del presupuesto nacional».

El titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el mendocino José Luis Ramón, celebró este proyecto y explicó: “Son 400 mil familias de Mendoza que van a tener la oportunidad de tener un alivio en la factura, teniendo la posibilidad de asignar el presupuesto familiar a otros temas que mejoren la calidad de vida”.

En el mismo sentido, el legislador de Córdoba Federal, Paulo Cassinerio, indicó que la iniciativa “beneficia a muchos cordobeses». «Hay zonas que hemos marcado que no fueron contempladas, por eso elevaremos informes al Enargas para que puedan ser incorporadas en un futuro al beneficio”, agregó.

Desde Juntos por el Cambio reclamaron que el proyecto haya tenido modificaciones desde el lunes -cuando comenzó su tratamiento en comisiones- y se hayan incluido nuevas zonas, lo que llevó a que algunos miembros del interbloque votaran a favor y otros anunciaran su voto en contra o en disidencia parcial. “Nosotros no podemos dejar de señalar que con esta forma de legislar improvisada, cambia todo el sentido del Proyecto en solo 2 días, sin estudio ni análisis de sustentabilidad financiera”, dijo el diputado de la UCR, Gustavo Menna.

«Uno no puede dejar de advertir y señalar que este beneficio, que nació teniendo en cuenta a la Patagonia, está en peligro. Ha cambiado el sentido del proyecto y no puedo no pensar que termine licuándose», destacó.

Por su parte, la legisladora de la UCR, Jimena Latorre, sostuvo «la necesidad de prorrogar el subsidio a las zonas frías y muy frías, ampliándolo hasta Mendoza, por compartir esas condiciones isotérmicas», pero aclaró que el proyecto «compromete la sostenibilidad de la política energética y económica de este país».

Su correligionario Luis Pastori, en tanto, adelantó su rechazo: «No puedo acompañar el proyecto. En Misiones tenemos un verano con temperaturas superiores a los 30 grados, parece que los subsidios a consumos que permiten tener una temperatura confortable no valen para los que soportamos el calor, con picos de 40 grados en el verano».

En la primera reunión informativa, que tuvo lugar el lunes pasado, el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, destacó que «este proyecto de ley propone la prórroga por 10 años del fondo fiduciario para el subsidio de consumo residenciales de gas. Además busca ampliar el universo de beneficiarios y beneficiarias del régimen de tarifa diferencial».

«Con este proyecto se cuida un derecho humano que es el acceso a una vivienda digna, no hay un hogar adecuado sin una calefacción, sin el servicio público de gas por redes», agregó el funcionario.