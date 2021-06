Se espera nuevo envío de vacunas para la provisión a los centros de salud

Jujuy al día® – Tal como se anticipó el último domingo en el informe del Comité Operativo de Emergencias (COE), las vacunas distribuidas entre los diferentes vacunatorios alcanzarían a cubrir la demanda hasta este miércoles.

En los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) ubicados en el ámbito urbano de la capital jujeña, distrito con mayor densidad poblacional, la demanda de inmunización registrada supera a la del resto de las zonas de la provincia. Es por ello que en 25 Centros de Salud, el stock disponible fue agotado solo en la jornada de este lunes.

“La mayoría de las áreas que corresponden al Centro de Especialidades Norte (CEN) Urbano, que antes denominábamos como periurbano del Hospital San Roque y ciertos puntos de Rural ya no cuentan con vacunas en respuesta al Covid-19 para aplicar ni primeras ni segundas dosis. Aclaramos esto, para pedirle a la comunidad que no concurra a estos CAPS ni realice recorridos innecesarios y para que no cargue responsabilidad en el personal de salud que cumple con su invaluable trabajo”, explicó la responsable del Departamento Provincial de Inmunizaciones, Roxana Fatum.

En ese sentido, precisó los lugares que por el momento, no disponen de vacunas:

CAPS El Chingo

CAPS Belgrano

CAPS San Martín

CAPS Campo Verde

CAPS Los Perales

CAPS Castañeda

CAPS Cerro Las Rosas

CAPS Cuyaya

CAPS Los Huaicos

CAPS Ciudad de Nieva

CAPS Mariano Moreno

CAPS Luján

CAPS San Cayetano

CAPS Santa Rosa

CAPS Coronel Arias

Puesto de Salud Finca Scaro

CAPS San Francisco de Alava

CAPS 249 Viviendas (San Pedrito)

CAPS Alberdi

CAPS Santa Rita

CAPS Malvinas

CAPS San Pablo

Posta Sanitaria Las Escaleras

Puesto de Salud Ocloyas

Puesto de Salud Tesorero

En tanto, dio a conocer los vacunatorios que sí disponen de recurso inmunizante:

CAPS urbanos de 820 Viviendas y La Viña para segunda dosis de Sinopharm

Todos los CAPS de Alto Comedero (CAPS Eva Perón, CAPS FONAVI, CAPS Sargento Cabral, CAPS 337 VIVIENDAS, CAPS 18 Hectáreas, CAPS Che Guevara, CIC Copacabana, CAPS Dr. René Favaloro ´La Loma´) para primera y segunda dosis de AstraZeneca y Sinopharm

CAPS Rurales de Lozano y Los Blancos para segunda dosis de Sinopharm

CAPS Rurales de Higuerillas, Reyes, León, Los Molinos, Bárcena, Guerrero, El Cucho, Yala, Tilquiza, La Almona para primera y segunda dosis de AstraZeneca y Sinopharm

Asimismo, remarcó que la provisión alcanzaría para cubrir la jornada de hoy en CEPAM, de Alvear 1152, donde se inmuniza a adultos mayores de 60 años con segunda dosis de AstraZeneca de 9 a 13 y de 14 a 19 horas; instalaciones del RIM 20 donde se recibe a personas de 18 a 59 años de edad con factores de riesgo, quienes deben acudir con certificado médico respectivo, por segunda dosis de AstraZeneca de 8 a 12 horas y por segunda dosis de Sinopharm de 13 a 16 horas y dos delegaciones del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ): en Barrio San Pedrito, de Almirante Brown 914 y en Alto Comedero, sobre calle Undiano donde se coloca segunda dosis de Sinopharm de 8 a 16 horas.

De igual modo, aseguró que “en este momento, el único lugar en San Salvador donde se aplica primera dosis es el Hospital de Campaña (HOSCAM) de Ciudad Cultural, donde se recibe a mayores de 40 años de edad, con y sin comorbilidades, según terminación de DNI, 8 a 12 y de 13 a 20 horas”.

Para el caso del interior provincial, la campaña continúa de forma habitual en los lugares y horarios determinados hasta culminar con las dosis disponibles.

En ese contexto, el desarrollo de la campaña se normalizará con la llegada de nuevos envíos de vacunas desde el Gobierno Nacional; mientras tanto, se solicita a la población aguardar la información oficial que se difundirá oportunamente con lugares, fechas y horarios a disposición.

Sobre la inmunidad

“La protección de la vacuna frente al Covid-19 no es inmediata ni del cien por ciento. El desarrollo de títulos de anticuerpos protectores inicia luego de los 10 a 15 días posteriores a la primera dosis, completando luego con el refuerzo”, precisó Fatum, reiterando que “aunque la persona se haya vacunado, debe seguir con los cuidados de uso del barbijo, lavado o desinfección frecuente de las manos, respeto por la distancia social, especialmente en momento de más registro de casos para evitar contagiarse y contagiar”.

“Una persona vacunada sí se puede contagiar. La idea es que, de infectarse, su cuadro no se complique llevando a la muerte, idéntico objetivo de todas las vacunas: evitar las formas graves de la enfermedad”, concluyó.

Para tener en cuenta

La vacunación es voluntaria, no obligatoria

Cada una de las dosis es gratuita

La vacunación no se realiza a través intermediarios ni por gestión de terceros que ofrezcan facilitar las dosis. Las personas solo deben acudir a los lugares consignados donde el contacto se realiza directamente con el personal de salud

La campaña de inmunización que lleva adelante Jujuy es exclusivamente para las personas residentes en la provincia, es decir, quienes cuentan con domicilio de la jurisdicción asentado en el DNI