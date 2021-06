La provincia expande al máximo estrategias contra el COVID

Jujuy al día® – El coordinador del COE, Omar Gutiérrez, explicó que la Provincia está expandiendo al máximo las estrategias para detectar casos de COVID 19 a través de operativos de rastrillaje con el fin de evitar los contagios y advirtió que la población debe seguir cuidándose del virus y no bajar la guardia.

Consultado por periodistas en San Pedro, el médico explicó que de los rastrillajes surge que «hay gente que piensa que la pandemia terminó pero no es así; todo el país está en el peor momento y por lo tanto, tenemos que ser responsables y seguir las recomendaciones», destacó.

Por otro lado, consultado sobre la vacunación recordó que la producción de vacunas fue muy errática «por un problema que no es de Jujuy ni de Argentina, sino a nivel mundial, ya que los países que tienen mayor poder político y económico se quedaron con la mayor parte de las vacunas y el resto de los países han tenido que estar peleándola todo el tiempo para conseguir las dosis».

Añadió que a medida que fueron llegando las vacunas, fueron distribuyéndose en las provincias, «pero al no tener previsión se fue haciendo este esquema de una vacunación escalonada que es la que propuso el Gobierno nacional» y que empezó con el personal de salud, siguió con mayores de 60 años y personas de riesgo.

«En las últimas dos semanas se ha ido destrabando esto y ha llegado un mayor flujo de dosis y es muy posible que podamos contar con más dosis más adelante pero tampoco lo podemos asegurar porque el Gobierno nacional está haciendo gestiones pero tampoco puede garantizar que vaya a ser así», aclaró.

En cuanto a la situación epidemiológica de Jujuy, explicó que «en estos momentos estamos viendo un aumento de casos en los últimos días; ya nos pasó esto en determinado momento en que se produce el aumento de casos y después se produce una meseta. Estamos expectantes para ver si esto se trata de una nueva meseta o si sigue aumentando, por lo cual estamos evaluando todos los días y expandiendo lo más posible todas las estrategias que tenemos para evitar esto».

Asimismo, subrayó que la población debe seguir cuidándose en forma responsable porque el peligro no pasó. «Estamos multiplicando los operativos de rastrillaje para ubicar a la gente que tiene COVID y no se dio cuenta porque bajó la alarma. Piensa que tiene catarro y no se aísla y si no se aísla seguirá contagiando a otras personas», advirtió.

Finalmente insistió con el cuidado de la distancia, el lavado de las manos frecuentemente, la ventilación de ambientes y el uso de barbijos para evitar la propagación de la enfermedad.